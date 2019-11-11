В Центре перемещений во времени KOD состоится Киберфест-12

С 16 по 24 ноября с 10:00 до 22:00 Центр перемещений во времени KOD станет площадкой для проведения одного из крупнейших международных фестивалей в области медиаискусства.

«Киберфест» был основан группой независимых художников и кураторов в Петербурге в 2007 году. Фестиваль объединяет представителей мира искусства, программистов, инженеров и медиа-активистов со всего мира, расширяет территорию и возможности современного искусства, переплетая его с различными направлениями науки и техники.

Фестиваль является лауреатом Премии Сергея Курёхина 2018 в номинации «Лучший фестиваль в области современного искусства».

«Киберфест» — уникальный международный проект, популяризирующий отечественное медиаискусство зарубежом, а международное — в России. В 2019 году проекты фестиваля были показаны на ведущих культурных площадках Нью-Йорка, Рима, Венеции и Москвы.

Основной проект фестиваля носит название «ID» и посвящен идентификации как феномену с самым широким кругом значений — от термина в психоанализе до документа, удостоверяющего личность. 12-й «Киберфест» познакомит петербургскую публику с произведениями в области новых медиа, виртуальной реальности, робототехники, видеоарта, саунд- и нет-арта.

- В профанном мире человечество вроде бы решило проблему с идентификацией. Мы имеем паспорта и свидетельства о рождении, оставляем отпечатки пальцев, множим селфи, раздаем визитки, заполняем таблички с авторизацией и так далее. Наши машины и механизмы, гаджеты и кофеварки имеют номера и штрихкоды. Все учтено и все под контролем. Однако, скорее всего, именно художники своим искусством продолжают задавать себе и обществу бессмертные вопросы "Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?" - говорит Елена Губанова, со-куратор фестиваля.

В Центре перемещений во времени будут представлены работы 17 авторов.

Среди них:

— Александр Шишкин-Хокусай, петербургский художник, представивший Россию на Венецианской биеннале в 2019 году;

— Владимир Раннев, композитор, лауреат премии «Золотая Маска»;

— Марина Алексеева, художница, лауреат Премии имени С. Курехина в номинации «Искусство в общественном пространстве» (2011, совместно с Борисом Казаковым).

— Павел Игнатьев, скульптор, реставратор и художник, автор знаковых для Петербурга памятников и скульптур академика Лихачева, Доменико Трезини, Евгения Шварца и балерины Галины Улановой;

— Александра Дементьева, российско-бельгийская медиахудожница, работающая в области социальной психологии и теории восприятия, автор интерактивных мультимедийных инсталляций, направленных на расширение потенциала ощущений зрителя;

— Владимир Абих, петербургский стрит-арт художник, победитель международного конкурса портретов Portrait now, трехкратный номинант российской премии Курехина в категории «Искусство в общественном пространстве».

— Наталья Лях, русско-французская современная художница, фотограф, нейролингвист.

— Туомо Райнио, экспериментальный художник из Финляндии, лектор Академии изящных искусств в Хельсинки.

— Necko, испанский художник, в прошлом граффитист, работает с традиционными и современными технологиями (живопись, пост-граффити, картография, дополненная реальность, виртуальная реальность, 3D-дизайн, графика движения и т. д.), занимается видеомэппингом;

- Зои Лин, мультимедиа-художница из Тайваня, исследующая в своих работах технологию Фотограмме трия; и другие.

Отличительной чертой проекта в КОДе является фокус на VR и экспериментальных подходах к показу видео и взаимодействию со зрителем.

Отметим, что помимо Центра перемещений во времени KOD Петербургский «Киберфест» задействует еще 6 крупнейших городских арт-пространств, среди которых: Санкт-Петербургской государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица, Анненкирхе (Лютеранская церковь Святой Анны), Молодежный образовательный центр Государственного Эрмитажа, Галерея Марины Гисич, заново открывшаяся галерея «Люда» и галерея Changing Room (Проект Хасса-Нивэ-Карзон).

Всего в 12-м «Киберфесте» примут участие более 60-ти участников из 12 стран мира.