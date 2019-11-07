Веселье с акцентом: В Санкт-Петербурге состоялся фестиваль «Город Мастеров»

"ГОРОД МАСТЕРОВ" – НАРОДНАЯ ТРАДИЦИЯ ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ!

Сковать добрый нож, вылепить горшок, подбросить в небо пудовую гирю, вдоволь порукодельничать, спеть, сплясать, поиграть в старинные народные игры, отведать лучшего сбитня, в общем, по-настоящему познакомиться с традициями предков – смогли гости «Города мастеров». Фестиваль проходил в Петербурге, игровые площадки, шатры с мастер-классами раскинулись вокруг Екатерининского собора, за два дня 28 и 29 сентября свыше 3 000 петербуржцев окунулись в атмосферу настоящего народного праздника.

Лучшие мастера и затейники не давали скучать ни детям, ни взрослым, особое внимание было уделено молодежи с богатырскими и молодецкими состязаниями и даже с серией традиционных (!!!) поцелуйных игр! И что немаловажно, все песни, игры, плясы, радость и угощение - бесплатно!

В конкурсах и потехах разыграли сотни веселых, вкусных и полезных призов.

Уникальный проект «Город Мастеров» был реализован АНО «Добростар» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациям Санкт-Петербурга. Это не были простые массовые гуляния. Здесь было веселье с акцентом на народную культуру, взаимодействие со зрителем, вовлечением гостей в праздничный процесс… «Город мастеров» превратился в настоящей творческую лабораториию для организаторов и артистов, участников массовых мероприятий. Помимо мощных домашних заготовок для зрителей, многие творческие планы были сверстаны коллективами совместно на вводном семинаре (27 сентября), а результат представлен на добродушный суд гостей 28 и 29 числа.

На Соборной площади гости окунулись в настоящие народные гуляния, при этом праздник был построен таким образом, чтобы любой человек, с любым темпераментом нашел себе занятие по душе: от фехтования оглоблей, до настольной игры в бирюльки. Девизом праздника было «Каждой семье – доступный, здоровый и умный досуг!» Все мастер-классы, игры, обучение плясам, даже угощения были бесплатными.

На Соборной площади были установлены шатры, привезены мебель, инвентарь для активных игр, развернута праздничная инфраструктура.

Проведены соревнования по игре в «Лапту», «Пекаря», «Гигантский морской бой», «Городище» и другим. Состоялись: лучный турнир, турнир по владению короткоклинковым оружием, турнир по театральному фехтованию. Показаны народные театральные представления «Петрушка и черт», «Петрушка и дракон», «Дети Петрушки», а также «Медвежья комедь», «Как цыган лошадь продавал», «Продажа невесты» и ряд других. Проведены мастер-классы по кузнечному, гончарному делу, росписи по дереву, плетению из лозы, шерсти, валянию войлоком, гравировке по стеклу, изготовлению традиционной куклы, изготовлению деревянной игрушки и десяткам (!) других.

Для выступления народных коллективов был установлен шатер со звуковым оборудованием. Звучали духовные стихи, былины, заклички, частушки, казачьи романсы, лирика. Была организована фотоплощадка «Моё фото в истории», на которой каждый мог сфотографироваться и впоследствии бесплатно получить электронную копию фотографии.

Все площадки с традиционными играми, состязаниями или ремеслами обслуживались мастерами, педагогами и организаторами, облаченными в народные костюмы различных эпох (соответствующих их деятельности). На «Самоварной поляне» была открыта тематическая выставка предметов русского быта: капельники, сахарницы, самовары, фонари, ключи, туяса, рушники, пояса, рубахи, фляги и прочее.

Каждый коллектив полноценно потрудился в рамках проекта «Город Мастеров».

Хор «Екатерининского собора» открывал ежедневно праздники духовными стихами, ансамбль «Вольница» исполнял популярные народные песни, а также проводил игры, ансамбль «Лад» особое внимание уделял представлению плясовой культуры, ансамбль «Левада» посвятил большое внимание рекрутской и военной песне, ансамбль «Династия» исполнял гимны и канты, фольклорный коллектив «Матица» в основном былины и аутентичный фольклор, клуб возрождения традиций «Мал да удал» - лучшие в организации игр, фольклорный коллектив «Ладная поляна» - групповые народные игры, театральная студия «Папьемашеннки» весь спектр народного театра, но главным образом «Петрушка», театральный коллектив «Фёкла» постановки сценок народного театра, а также старинные настольные игры, театр «Скоморохи-Люди» восстановление и исполнение традиций скоморошин и скоморошьих свадеб. И это далеко не полное описание всего фестиваля. Если вам ещё не довелось побывать в «Городе Мастеров», то приходите в следующем году.