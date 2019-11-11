Эколого-просветительский проект «Земляне» прошел 21 и 22 сентября в Петербурге

Масштабный эколого-просветительский проект «Земляне» стал итогом нескольких лет напряженной работы молодежных-волонтерских объединений в сфере экологии и здорового образа жизни. Идея организатора – АНО «Добростар» была грандиозная - в одном месте собрать и «заставить» работать вместе экологов, спортсменов, фольклористов, людей, которые занимаются благотворительностью, а также представителей молодежных объединений… И – ура! Всё удалось! Экологические десанты, мастер-классы, обучающие программы, интерактивные лекции, концерт, выставка арт-объектов из вторсырья, музейные экспозиции, раздельный сбор мусора, съёмки клипов, батутные городки, игры и угощение всё это слилось в гармоничный эко-праздник «Земляне».

За два дня «Земляне» собрали три грузовика отходов, это не просто мусор, который мог бы отправиться гнить и гореть на помойку, это вторсырьё – материалы, которые получат вторую жизнь! Сыграно множество эко-игр и викторин, на фримаркете тысячи безделушек, вазочек, книг, горшков с цветами нашли новых, любящих хозяев. Специалисты прошли свыше 12 часов лекций, гости интерактивные опросы и сообщения от известных эко-блогеров. А сколько выпили чаю и съели сушек, в придачу к пирожкам и пиццам (которые предоставили неравнодушные заведения общепита) с трудом поддаётся учёту. Дети за одним столом мастерили эко-игрушки, а за соседним лихо разбрасывали вторсырьё по игровым корзинам. И думается, что все тысячи людей, прошедших через площадки праздника, получили правильный экологический и социальный вектор.

Много было сделано и для изменения образа экологов в массовом сознании. Так сложилось, что для большинства людей экологи-активисты кажутся фриками. На мероприятии участвовали и журналисты, и бизнесмены, и артисты, и педагоги, которые сообщали гостям, что они тоже эко-активисты, что созидательный общественный труд обогащает человека! Несколько участников проекта провели флеш-мобы, сделали информационные сообщения в поддержку целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН.

В рамках проекта «Земляне» работал «Музей вторсырья», сотрудники музея показывали, рассказывали и привлекали гостей к изучению видов вторсырья, описывали процессы переработки пластика, рассказывали, почему сегодня так важен раздельный сбор отходов.