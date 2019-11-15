2019-11-15T17:58:54+03:00
Умные вещи

Прогулки по Петербургу под музыку Вивальди в новой флеш-игре

28 ноября появитсяь игра с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, в которых спрятаны музыкальные инструменты
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Разработчик Сергей Михайлов создал игру полностью на смартфоне.Разработчик Сергей Михайлов создал игру полностью на смартфоне.
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Найти скрипку у весеннего Казанского собора, рояль у Дворцового моста — летом, смычок у Адмиралтейства в сумрачную осень и нотный лист в зимнем дворике Эрмитажа — в игре Seasons сочетается все, что так любят жители и гости культурной столицы: петербургская архитектура и классическая музыка. Каждый уровень сопровождает музыка одного из концерта Вивальди из цикла Времена года. Примечательно, что разработчик Сергей Михайлов создал игру полностью на смартфоне. Игра доступна по ссылке.

28 ноября в Планетарии №1 пройдет концерт «Классика в темноте: Seasons». Многогранность красоты Санкт-Петербурга во все времена года раскроется в новой программе Seasons от создателей проекта «Классика в темноте». Бессмертные шедевры гениев классической музыки А.Вивальди, А. Пьяццоллы прозвучат в исполнении ансамбля «Струны Петербурга». Уникальностью программы станет цикл «Времена Года», написанный специально для проекта петербургскими композиторами Игорем Заливаловым и Софией Бридж.

Премьера новой программы: 28 ноября

Планетарий №1 (наб. Обводного канала, 74 лит. Ц)

Билеты

ИСТОЧНИК KP.RU

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