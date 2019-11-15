На сколько и почему подорожает проезд с 1 января 2020 года в Петербурге

В автобусах, троллейбусах и трамваях - 50 рублей, в метро - 55 рублей. Столько будет стоить разовый проезд в общественном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года. То есть при покупке одного билета придется переплатить 10 рублей. Для тех, кто берет поездки, что называется, оптом, цена увеличится на четыре процента. А это чуть меньше двух рублей. Но в Смольном призывают не паниковать: во-первых, это первое повышение за три года, во-вторых, коснется оно в полной мере только тех, кто не пользуется проездными. В большинстве своем это туристы, и город больше не будет оплачивать из бюджета их передвижение.

- Дело в том, что многие годы Петербург субсидировал перевозчиков, доплачивая из бюджета не только за перевозку горожан, но и за туристов. Их число растет год от года, более половины из них пользуется общественным транспортом, - рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов. - В этом году наш город посетило более девяти миллионов туристов. Введение электронных виз в следующем году еще увеличит туристический поток.

Как подсчитали в Смольном, жетоны и билеты за полную разовую стоимость наличными покупает лишь 15 процентов пассажиров. Поэтому лучший способ сэкономить - перейти на безналичную оплату. Тем более что большинство - 75 процентов всех пассажиров в Петербурге - именно ей и пользуется. Для тех, кто покупает поездки, что называется, оптом, цена увеличится на четыре процента. А это чуть меньше двух рублей.

Так, 33 процента пассажиров Северной столицы расплачивается в транспорте по «Подорожнику». Пенсионеры, студенты, школьники и другие льготники ездят по своим проездным. Таких 42 процента.

- Теперь город получит возможность направить на обновление городского автобусного парка те средства, которые раньше шли на компенсацию перевозок туристов в общественном транспорте, - добавил Эдуард Батанов.

Еще 10 процентов пассажиров в Петербурге платит за транспорт по банковской карте. Для некоторых видов «пластика» тоже действует скидка. Так, по Единой карте петербуржца, которая включает в себя и транспортную, сегодня проезд в метро стоит 30 рублей, а не 45. А по карте платежной системы «Мир» - 35 рублей. Пока это самые выгодные цены! Кстати, льготная тарификация по ним сохранится и на следующий год.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Александр Беглов внес поправки в бюджет-2020 - как это повлияет на стоимость жетона? 00:00 00:00

В соцсетях обсуждают, что предусмотренных в бюджете субсидий может не хватить на год. А значит, тарифы могут повысить еще раз. Однако вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заверил:

- Средства, которые заложены в проекте бюджета-2020 с учетом поправки губернатора Петербурга, в полном объеме обеспечивают принятые тарифные решения.

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