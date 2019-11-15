2019-11-15T19:50:28+03:00
Общество

На сколько и почему подорожает проезд с 1 января 2020 года в Петербурге

Смольный уверяет, что жителям пользоваться проездными билетами станет выгоднее
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Стоимость разового проезда в наземном транспорте и метро в Петербурге повысят на 10 рублей.Стоимость разового проезда в наземном транспорте и метро в Петербурге повысят на 10 рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В автобусах, троллейбусах и трамваях - 50 рублей, в метро - 55 рублей. Столько будет стоить разовый проезд в общественном транспорте Петербурга с 1 января 2020 года. То есть при покупке одного билета придется переплатить 10 рублей. Для тех, кто берет поездки, что называется, оптом, цена увеличится на четыре процента. А это чуть меньше двух рублей. Но в Смольном призывают не паниковать: во-первых, это первое повышение за три года, во-вторых, коснется оно в полной мере только тех, кто не пользуется проездными. В большинстве своем это туристы, и город больше не будет оплачивать из бюджета их передвижение.

- Дело в том, что многие годы Петербург субсидировал перевозчиков, доплачивая из бюджета не только за перевозку горожан, но и за туристов. Их число растет год от года, более половины из них пользуется общественным транспортом, - рассказал вице-губернатор Эдуард Батанов. - В этом году наш город посетило более девяти миллионов туристов. Введение электронных виз в следующем году еще увеличит туристический поток.

Как подсчитали в Смольном, жетоны и билеты за полную разовую стоимость наличными покупает лишь 15 процентов пассажиров. Поэтому лучший способ сэкономить - перейти на безналичную оплату. Тем более что большинство - 75 процентов всех пассажиров в Петербурге - именно ей и пользуется. Для тех, кто покупает поездки, что называется, оптом, цена увеличится на четыре процента. А это чуть меньше двух рублей.

Так, 33 процента пассажиров Северной столицы расплачивается в транспорте по «Подорожнику». Пенсионеры, студенты, школьники и другие льготники ездят по своим проездным. Таких 42 процента.

- Теперь город получит возможность направить на обновление городского автобусного парка те средства, которые раньше шли на компенсацию перевозок туристов в общественном транспорте, - добавил Эдуард Батанов.

Еще 10 процентов пассажиров в Петербурге платит за транспорт по банковской карте. Для некоторых видов «пластика» тоже действует скидка. Так, по Единой карте петербуржца, которая включает в себя и транспортную, сегодня проезд в метро стоит 30 рублей, а не 45. А по карте платежной системы «Мир» - 35 рублей. Пока это самые выгодные цены! Кстати, льготная тарификация по ним сохранится и на следующий год.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Александр Беглов внес поправки в бюджет-2020 - как это повлияет на стоимость жетона?

00:00
00:00

В соцсетях обсуждают, что предусмотренных в бюджете субсидий может не хватить на год. А значит, тарифы могут повысить еще раз. Однако вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов заверил:

- Средства, которые заложены в проекте бюджета-2020 с учетом поправки губернатора Петербурга, в полном объеме обеспечивают принятые тарифные решения.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

КАРТИНА НЕДЕЛИ в Петербурге. И все-таки 60 рублей за жетон! Способна ли партия власти защитить наши интересы?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мединский назвал самых щедрых меценатов года на Международном культурном форуме в Петербурге
Академическая гимназия №56 Петербурга с размахом отметила юбилей в «Сибур Арене»
На развязке КАД с Пулковским шоссе полностью перекроют один из съездов
Стало известно, какие места в Ленобласти посетит Дед Мороз из Великого Устюга
Петербургские врачи спасли младенца с редкой болезнью моямоя
Сборная России провела тренировку стадионе перед завтрашним матчем с Бельгией
Метрострой показал, как будет выглядеть вестибюль станции «Путиловская»
Артемий Лебедев бесплатно подарил Петербургу свой логотип города
Ректор СПбГУ Кропачев выбран членом-корреспондентом Российской академии наук
Петербуржцы нашли «самый безопасный автобус» с серебряным распятием
В Петербурге появился 20-метровый грузинский тост
ОМОН оцепил Сенной рынок
В Пулково закрывается подъезд к зоне «Отправление»
Петербуржец, проломивший табуреткой череп собутыльнику, получил 3 с лишним года колонии
Петербуржцы жалуются на грязные разводы на протяжении всего Обводного канала
Экс-зенитовец Малафеев рассказал о любимой картине в Эрмитаже
Трехполосная автомобильная дорога появится на новом мосту через Екатерингофку
Автобус для помощи бездомным зимой начнет работу в Петербурге
У гендиректора строительной компании Петербурга украли дома из сейфа 2 миллиона рублей