Историка Олега Соколова перевели в «Кресты»

История доцента СПбГУ Олега Соколова, в ночь с 7 на 8 октября жестоко убившего и расчленившего свою молодую любовницу Анастасию Ещенко, похоже, близится к закономерному финалу. Как стало известно, сегодня, 15 ноября, опального историка перевели в следственный изолятор № 1 «Кресты» в городе Колпино в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

- В ближайшее время он будет на карантине, - пояснил «Комсомолке» адвокат Соколова Александр Почуев. – Затем его переведут в общую камеру.

С кем именно будет сидеть 63-летний Соколов, пока не уточняется. По словам адвоката, это станет известно после того, как закончится карантин, который может длиться до 10 дней.

Жертвой Олега Соколова стала 24-летняя Анастасия Ещенко - его аспиранта и "возлюбленная". Фото: скриншот видео YouTube

Напомним: Анастасию Ещенко Соколов убил в ночь с 7 на 8 ноября. Он застрелил девушку из обреза мелкокалиберной винтовки, а после расчленил при помощи обыкновенной ручной пилы и попытался утопить части тела в реке Мойке, но не удержался и упал в воду, где провел больше 40 минут. Соколова выловили из реки спасатели, которых вызвали бдительные прохожие. С сильным переохлаждением опального ученого отправили в больницу, где он написал явку с повинной. На первом суде Соколов выл, плакал, бился головой о стену и говорил, что без памяти любил Ещенко и хотел на ней жениться, но его возлюбленная "превратилась в чудовище из страшной сказки". Суд постановил заключить историка-расчленителя под стражу до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/744015" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Мойке прошел следственный эксперимент с участием доцента СПбГУ Соколовым.Олег ЗОЛОТО

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