В Театре «Алеко» новый мюзикл «TITANIC. Рейс 14-01»

Тот же творческий тандем, который год назад крайне успешно предъявил проект «Verona». А теперь, с гордостью готов представить «TITANIC»!

Логичен вопрос – ЗАЧЕМ? По всему миру, включая Москву, гастролирует, известнейший бродвейский мюзикл "Титаник". Победитель престижных театральных премий, переведен на десятки языков, собирает огромные залы.

Так ЗАЧЕМ же?! Ответ авторов краток: «Мы поставили перед собой цель – сделать ЛУЧШЕ!».

Звучит амбициозно и даже не слишком скромно. Но, как говорится, зритель и время рассудят!

Действительно, никакого отношения к знаменитому шоу, а тем более, к мировому шедевру Кэмерона проект «Алеко» не имеет. Поэзия, музыка, постановка, сценография, персонажи – всё иное и всё своё. Схожа лишь основа – реальные события столкновения "Титаника" с айсбергом в водах Северной Атлантики 14 апреля 1912 года. Но не только сценами страшной катастрофы будет наполнен новый мюзикл. Ведь до той роковой ночи «Титаник» называли «Кораблём мечты». На борту роскошного лайнера царили радость и веселье, играла прекрасная музыка, зарождались надежды, возникала любовь…

В афише есть строка – «От создателей проекта «Verona». И это, действительно так. Кроме стихов и музыки зритель вновь будет покорён видеоартом Виктора Соколова, костюмами Натальи Чекановой, декорациями Светланы Мункуевой…

И вновь заблистают на сцене: Вячеслав Штыпс, Владимир Дяденистов, Натали Козырева, Андрей Клубань, Игорь Бесчастнов, Андрей Смирнов, Анжелика Штыпс…

Но есть и новые имена! Это известный танцор и хореограф Искандер Фахрутдинов, артисты – Владимир Ярош, Дмитрий Балашов, Александр Малиновский, Евгения Светлая, Анастасия Петрова…

Постановка – Алексея Козырева и Екатерины Самойленко.