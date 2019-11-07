10 ноября в эфире «Россия – Культура» состоится показ телеверсии Гала звезд Dance Open

10 ноября в 22.05 в эфире телеканала «Россия – Культура» состоится показ телеверсии Гала звезд Dance Open – главного события XVIII сезона крупнейшего в России Международного фестиваля балета Dance Open.

Однажды превратив привычный мозаичный дивертисмент в гид «ручной сборки» по прошлому, настоящему и будущему мирового балета, фестиваль Dance Open обеспечил своему главному Гала переаншлаги на годы вперед.

В уникальном концерте принимают участие только лучшие танцовщики самых востребованных и авторитетных танцевальных коллективов мира – воспитанники разных хореографических школ и носители разных культурных традиций. Программа Гала, в которой собрано все – от винтажной классики до призраков новых пластических революций – влюбляет в танец даже тех, кто до сих пор не причислял себя к поклонникам балета.

Благодаря телеверсии у зрителей «России – Культуры» появилась возможность вновь насладиться виртуозным мастерством артистов Гала Dance Open 2019. На сцену Александринского театра, теперь уже для всех балетоманов России, выйдут: Евгения Образцова, Вячеслав Лопатин и Игорь Цвирко (Большой Театр России), Елена Евсеева (Мариинский театр), Даниил Симкин (Берлинский Государственный Балет, Американский Балетный Театр), Татьяна Мельник (Балет Венгерской Оперы), Мелисса Хамильтон (Королевский Балет Ковент Гарден), Вирна Топпи (Балет Театра Ла Скала), Осьэль Гунео (Балет Баварской Оперы), Мариам Угрехелидзе, Ольга Семенова, Владимир Цал, Денис Алиев и Сергей Стрелков (Михайловский театр), Жэрмэн Лувэ (Балет Парижской Оперы), Шейл Вегман (Английский Национальный Балет), Давид Трензимич, Чинара Ализаде, Павел Концевой, Патрик Вальчак и Юка Эбихара (Польский Национальный балет), Хее Сео (Американский Балетный Театр), Йун Масуда (Академия Принцессы Грейс), Виктория Джайяни и Альберто Веласкес (Джоффри Балет), гастролирующие солисты Анастасия Скобина и Денис Дроздюк, а также Танцевальная труппа театра Оснабрюк (Германия) и артисты Театра балета им. Леонида Якобсона.

Диапазон хореографической лексики Гала, как всегда, поражает свободой и широтой: в программу вошли фрагменты и сцены из балетов Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Дэвида Доусона, Кристофера Уилдона, Мауро де Кандиа, Марко Геке…

Особым событием Гала стали российская премьера дуэта из балета «Анна Каренина» в хореографии Юрия Посохова и захватывающая «Токката», поставленная Кшиштофом Пастором специально для Dance Open.

Напомним, что XVIII сезон Международного фестиваля балета Dance Open с громкими аншлагами прошел в апреле на основной сцене Александринского театра.

В XVIII сезоне Dance Open приняли участие 600 артистов из 15 стран мира.

Более 30 лучших танцовщиков планеты выступили в Гала мировых звезд Dance Open. Чтобы понять, что это такое, достаточно сказать, что на несколько дней семнадцать самых авторитетных театров мира остались без первых солистов – все они собрались и улетели в Петербург, танцевать в Гала Dance Open. Всего в уникальном концерте приняли участие 150 артистов. Чтобы попасть на Гала, зрители из России и Европы специально планируют поездку в Петербург, а билеты раскупаются за два месяца до открытия фестиваля.

В этом году зрителями спектаклей и участниками событий off-программы Dance Open стали более 9 тысяч человек. Благодаря трансляциям в социальных сетях, оnline-аудитория лекций ведущих данс-критиков превысила 100 тысяч слушателей.