2019-11-18T18:29:10+03:00
Общество

Вступиться за своих защитников Вишневскому не дали «семейные обстоятельства»

Когда Думцева и Мусина отпустили, преподаватель РГПУ им. Герцена порадовался, что они провели в участке всего пару часов
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Борис Вишневский оказался в центре скандала.Борис Вишневский оказался в центре скандала.Фото: Александр ГЛУЗ
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В воскресенье, 17 ноября, у Гостиного двора были задержаны двое участников пикета в поддержку преподавателя РГПУ им. Герцена Бориса Вишневского. Сергей Думцев и Евгений Мусин вышли на несогласованный митинг после публикации открытого письма некой девушки Кристины в издании NationNews. Петербурженка там откровенно призналась в сексуальных связях с Вишневским и смело предположила, что может оказаться совсем не единственной, кто подвергался приставаниям с его стороны. Правда, пока о других «пострадавших» от «домоганий» Вишневского до сих пор неизвестно.

Думцева и Мусина полиция отвезла в 28-й участок, и Вишневский узнал об этом сразу же. Но выручать своих «защитников» он не торопился. Единственное, что он сделал – написал короткое сообщение в социальных сетях, что был бы и рад выручить ребят, но не может «по семейным обстоятельствам». Позже, когда Думцева и Мусина отпустили, Вишневский порадовался, что они провели в участке всего пару часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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