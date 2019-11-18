Вступиться за своих защитников Вишневскому не дали «семейные обстоятельства»

В воскресенье, 17 ноября, у Гостиного двора были задержаны двое участников пикета в поддержку преподавателя РГПУ им. Герцена Бориса Вишневского. Сергей Думцев и Евгений Мусин вышли на несогласованный митинг после публикации открытого письма некой девушки Кристины в издании NationNews. Петербурженка там откровенно призналась в сексуальных связях с Вишневским и смело предположила, что может оказаться совсем не единственной, кто подвергался приставаниям с его стороны. Правда, пока о других «пострадавших» от «домоганий» Вишневского до сих пор неизвестно.

Думцева и Мусина полиция отвезла в 28-й участок, и Вишневский узнал об этом сразу же. Но выручать своих «защитников» он не торопился. Единственное, что он сделал – написал короткое сообщение в социальных сетях, что был бы и рад выручить ребят, но не может «по семейным обстоятельствам». Позже, когда Думцева и Мусина отпустили, Вишневский порадовался, что они провели в участке всего пару часов.