«Хочет отдохнуть»: Михаил Боярский собирается уйти со сцены

Накануне своего 70-летия Михаил Боярский огорошил поклонников неожиданной новостью: он решил уйти со сцены. Звезда фильмов «Гардемарины, вперед!» и «Д'Артаньян и три мушкетера» рассказал, что уже давно мечтает о спокойной жизни обычного пенсионера. Такой, чтобы можно было расслабиться и всего себя посвятить семье.

- Надоело. Я займусь правильным делом – воспитанием внуков. С детьми буду проводить время и с женой, - сказал Боярский журналистам.

Арт-директор артиста Александр Зыкин подтвердил намерения Боярского. Он объяснил это усталостью актера от постоянного внимания и напряженной работы.

Михаил Боярский и его жена Лариса Луппиан.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Да, это так. В конце декабря Михаил Сергеевич сыграет премьерные юбилейные спектакли. Наверное, это последняя возможность увидеть его на сцене, - заявил «Комсомольской правде» в Петербурге Александр. – Насчет фильмов и других проектов пока сказать сложно. Он немного устал, хочет отдохнуть. Сколько внимания на него обрушилось к 70-летию…

Впрочем, Александр не исключает, что свое решение Боярский принял сгоряча и может быть, передумает.

- Надежда есть, - отметил Александр Зыкин. – Бывает всякое. Может, отдохнет и вернется. Но это станет понятно со временем.

2019 год у Боярского действительно выдался насыщенным. Он участвовал в съемках продолжения картины «Гардемарины IV», где исполнил одну из главных ролей — шевалье де Брильи. Кроме того, актер и певец стал наставником телепроекта «Голос 60+». При этом он продолжает работать в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета. В постановке «Смешанные чувства» он играет вместе со своей женой Ларисой Луппиан, которая является художественным театра.

А пока Михаил Сергеевич готовится к юбилею, который состоится 26 декабря.