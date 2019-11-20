Профессиональная чистка зубов в Санкт-Петербурге: методы, противопоказания, адреса клиник

Сигареты, кофе, чай, сладости, — все наши слабости отражаются на цвете зубов. Эмаль становится темнее и желтее. Но даже если вы ведете здоровый образ жизни и следите за фигурой, зубы все равно могут потемнеть. Например, после приема некоторых лекарств и витаминов. И даже если вы тщательно ухаживаете за полостью рта, с некоторыми проблемами – налетом, зубным камнем или пигментными пятнами – можно справиться только в кабинете врача-стоматолога. Впрочем, профессиональная чистка зубов – вопрос не только эстетики. Прежде всего, это профилактика кариеса, гингивита, пародонтита и других заболеваний полости рта. Ведь многие болезни зубов начинаются именно с налета, который образуется в труднодоступных местах и который невозможно вычистить самостоятельно. Со временем в нем скапливается огромное количество болезнетворных микроорганизмов, и налет становится источником инфекции. В общем, чистить зубы у стоматологов периодически нужно каждому.

- Профессиональная чистка зубов решает сразу несколько задач. Прежде всего она удаляет пигментированный налет и камни. Также чистка обязательна перед постановкой световых пломб, потому что они должны подходить к естественному цвету ваших зубов. Без этой процедуры врач зачастую не добивается необходимого цвета. Обязательно делать эту процедуру перед установкой брекетов и протезов, - говорит стоматолог-терапевт Наталья Миронова.

Чистка позволяет точнее подобрать цвет виниров, коронок и даже пломб. Фото: freepik.

Существует несколько видов профессиональной чистки зубов, а иногда стоматологи используют комплексные методы профессиональной гигиены. Какой из способов вам лучше всего подойдет, лучше узнать у врача. Но иметь общее представление об этих методиках и процедурах не помешает каждому петербуржцу, желающему сохранить здоровую и красивую улыбку.

Механическая чистка зубов

Проводится вручную при помощи специальных инструментов. Иногда стоматолог использует оборудование с вращающимися щеточками. Правда, в Санкт-Петербурге этот метод постепенно уходит в прошлое, так как во время процедуры велик риск повредить десны, а пациенты ощущают дискомфорт.

Ультразвуковая чистка

Ультразвуковые аппараты для профессиональной чистки зубов есть практически в любой клинике Санкт-Петербурга. Ультразвук за счет вибрационной волны удаляет не только пигментный налет и зубной камень, но и поддесневые отложения, которые не видны невооруженным глазом, но не менее вредны для здоровья зубов. Процедура помогает справиться даже с самыми сложными отложениями, убивает болезнетворные бактерии и устраняет воспаление десен.

Ультразвуковая чистка абсолютно безболезненна, но, увы, подходит не всем. Например, если ваши зубы отличаются повышенной чувствительностью, то процедура может вызвать дискомфорт. В этом случае лучше сделать обезболивание. А вот пациентам с имплантами и ортопедическими конструктами, а также сердечникам стоматологи этот метод и вовсе не рекомендуют. Так же, как и женщинам в первой половине беременности.

Чем чаще посещать стоматолога ради профилактики – тем реже придется ходить на лечение. Фото: freepik.

Air Flow

Считается одним из самых эффективных способов гигиенической чистки зубов. Процедура безболезненна и может проводиться несколько раз в год. Эта методика основана на чистке зубов смесью мелкодисперсного порошка, воздуха и воды. Если говорить простым языком, то состав подается под высоким давлением, частички порошка ударяются о зубы, сбивают зубной налет, а вода смывает оставшиеся отложения. Эмаль остается неповрежденной.

Аппараты, которые используются при профессиональной чистке зубов методом Air Flow, постоянно совершенствуются. У новых моделей появляется гораздо больше возможностей, например, аппарат нового поколения AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER способен полностью удалить с зубов биопленку - бактериальный слой на зубной поверхности. Почему это важно? Да потому что именно с этой биопленки и начинается множество проблем со здоровьем зубов и десен. Тончайший налет, который образуют бактерии с помощью компонентов слюны и пищи, со временем приводит к заболеванию десен, неприятному запаху изо рта, появлению зубного камня, а затем и кариеса. Если ничего не предпринимать, то недалеко и до более серьезных осложнений – пульпита и периодонтита. Самостоятельно справиться с этой пленкой невозможно, даже если вы тщательно чистите зубы и ополаскиваете их после каждого приема пищи,

Аппараты, которые используются при профессиональной чистке зубов методом Air Flow, постоянно совершенствуются. Фото предоставлено сетью клиник «МедГарант».

В процессе чистки зубов новым аппаратом используется мелкодисперсный порошок. Он состоит из мельчайших частиц и не вызывает аллергии - это еще одно отличие от аппаратов предыдущего поколения. Порошок способен удалять глубокие мягкий налет, поддесневые отложения и зубные камни. Чистка и полировка во время этой процедуры происходят одновременно и дополнительно полировать зубы нет нужды. Еще одно преимущество нового аппарата AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER – благодаря новым тонким насадкам в процессе чистки не нужно снимать ортодонтические конструкции – брекеты или протезы. Также в современном аппарате предусмотрена регуляция температуры воды, чего в старых моделях не было. То есть пациент с чувствительными зубами дискомфорта точно не почувствует.

Пожалуй, единственная особенность метода Air Flow – людям с заболеваниями дыхательных путей перед процедурой лучше пройти курс лечения.

Лазерная чистка

Этот метод профессиональной чистки зубов основан на испарении жидкости. В зубных камнях и налете ее намного больше, чем в эмали. Выпаривая жидкость из отложений, лазер позволяет разрушать их послойно, удаляя любые отложения на зубах и не воздействуя на здоровую зубную ткань. Лазерная чистка проводится на «расстоянии» от поверхности зубов, она безболезненна и не требует предварительного обезболивания. Впрочем, этот метод не подойдет пациентам до 18 лет, кормящим и беременным женщинам, тем, у кого много запломбированных зубов.

ВАЖНО

Для профессиональной чистки зубов практически нет противопоказаний, но пациентам с аритмией сердца, ОРЗ, гиперчувствительностью зубов, эрозией эмали, сильным воспалением десен, при туберкулезе, ВИЧ-инфекции и гепатите, перед тем как обращаться к стоматологу, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Где в Санкт-Петербурге можно сделать профессиональную чистку зубов?

Сеть клиник «МедГарант»

Здесь есть самый современный аппарат для профессиональной гигиены — AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER, гарантирующий удаление биопленки. Этот швейцарский аппарат недавно стал активно использоваться в Европе, а в Санкт-Петербурге таких всего несколько штук, и два из них — в «МедГаранте».

Размер частиц порошка, который используется в аппарате, всего 14 мкм против 40—60 мкм порошка предыдущего поколения. При этом он абсолютно гипоаллергенный, не создает облако пыли (такое часто можно было наблюдать при использовании предыдущих аппаратов). Чистка и полировка во время этой процедуры происходят одновременно.

Для профессиональной гигиены зубов в клиниках «МедГарант» используется аппарат AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER.Фото предоставлено сетью клиник «МедГарант».

В «МедГаранте» считают, что главное — донести до пациентов тезис о важности профилактики. Ведь подход «Профилактика, а не лечение» — глобальный мировой тренд, а осмотр и профгигиена раз в полгода снижают вероятность заболеваний полости рта почти до нуля.

Адреса клиник:

- станция метро «Проспект Большевиков»: улица Бадаева, 6, корп. 1

- станция метро «Фрунзенская»: Смоленская улица, 9

- станция метро «Девяткино»: бульвар Менделеева, 9, корп. 1

Сайт: medgarant-spb.ru

Instagram: @medgarant

Единый номер: 8 (812) 602-62-64.

Областная стоматологическая поликлиника

Здесь пациенты могут воспользоваться квалифицированными медицинскими услугами для решения любых вопросов относительно здоровья всей полости рта. В областной стоматологической поликлинике Петербурга есть направления как терапевтического лечения, так и хирургия, пародонтология, современная и качественная ортодонтия, рентген и протезирование зубов. Все услуги производятся качественно, а их результат долговечен. Цены рассчитаны на возможности среднестатистических пациентов.

Адрес:

Станция метро «Озерки»: проспект Луначарского, 45, телефон: 8 (812) 655-89-27.

Сайт: www.oblmed.spb.ru

Городская стоматологическая поликлиника №1

Пациенты клиники могут получить полный комплекс стоматологических услуг, собранных в одном здании в самом центре города. Лечиться здесь могут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также иногородние и иностранные пациенты. Стоматологи клиники помогут вам решить любую проблему, так как в компетенцию специалистов входит: лечение зубов, протезирование, восстановление и удаление зубов, исправление прикуса и другие услуги. Отличительной особенностью этой стоматологии является цена: здесь предлагают недорогое и профессиональное решение любых проблем полости рта. В сложных случаях возможно обращение за консультацией к профессорам и доцентам медицинских университетов, клинической базой которого почти полвека является Городская стоматологическая поликлиника № 1.

Адрес:

Станция метро «Гостиный двор»: Невский проспект, 46, телефон: 8 (812) 571-25-04, 570-41-30.

Сайт: gsp-1.ru

Медицинский центр XXI век

Опытные врачи-стоматологи центра XXI век предоставляют пациентам весь спектр услуг по терапии, ортопедии, хирургии и ортодонтии. Терапевтическая стоматология включает в себя и профессиональную чистку зубов, и такие услуги, как рентгенодиагностика, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, эстетическую реставрацию зубного ряда, восстановление коронковой части зуба, лечение парадонтоза, удаление зубного камня. Здесь принимают не только взрослых, но и детей - помогут вылечить кариес и пульпит молочных зубов, провести профилактику кариеса.

Адреса клиник:

- улица Щербакова, 11,

- улица Коллонтай, 6.

Сайт: www.mc21.ru

Клиника СМТ

Здесь взрослым и детям окажут всю необходимую стоматологическую помощь. Прием в клинике СМТ ведут врачи-стоматологи с большим профессиональным опытом. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием. Оно позволяет проводить широкий спектр процедур – от гигиены и профилактики до имплантации. Профессиональная чистка зубов обеспечивает отличное очищение от налета, зубного камня и уменьшает чувствительность зубов.

Адрес:

Станция метро «Технологический институт»: Московский проспект, 22, телефон: 8 (812) 777-9-777.

Сайт: clinic-complex.ru