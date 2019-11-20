2019-11-20T11:35:35+03:00
Здоровье

Профессиональная чистка зубов в Санкт-Петербурге: методы, противопоказания, адреса клиник

Гигиену полости рта нужно периодически доверять специалистам. Тогда у вас будут не только здоровые зубы, но и красивая улыбка
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На помощь зубной щетке приходит современная техника. Фото: freepik.На помощь зубной щетке приходит современная техника. Фото: freepik.
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Сигареты, кофе, чай, сладости, — все наши слабости отражаются на цвете зубов. Эмаль становится темнее и желтее. Но даже если вы ведете здоровый образ жизни и следите за фигурой, зубы все равно могут потемнеть. Например, после приема некоторых лекарств и витаминов. И даже если вы тщательно ухаживаете за полостью рта, с некоторыми проблемами – налетом, зубным камнем или пигментными пятнами – можно справиться только в кабинете врача-стоматолога. Впрочем, профессиональная чистка зубов – вопрос не только эстетики. Прежде всего, это профилактика кариеса, гингивита, пародонтита и других заболеваний полости рта. Ведь многие болезни зубов начинаются именно с налета, который образуется в труднодоступных местах и который невозможно вычистить самостоятельно. Со временем в нем скапливается огромное количество болезнетворных микроорганизмов, и налет становится источником инфекции. В общем, чистить зубы у стоматологов периодически нужно каждому.

- Профессиональная чистка зубов решает сразу несколько задач. Прежде всего она удаляет пигментированный налет и камни. Также чистка обязательна перед постановкой световых пломб, потому что они должны подходить к естественному цвету ваших зубов. Без этой процедуры врач зачастую не добивается необходимого цвета. Обязательно делать эту процедуру перед установкой брекетов и протезов, - говорит стоматолог-терапевт Наталья Миронова.

Чистка позволяет точнее подобрать цвет виниров, коронок и даже пломб. Фото: freepik.

Чистка позволяет точнее подобрать цвет виниров, коронок и даже пломб. Фото: freepik.

Существует несколько видов профессиональной чистки зубов, а иногда стоматологи используют комплексные методы профессиональной гигиены. Какой из способов вам лучше всего подойдет, лучше узнать у врача. Но иметь общее представление об этих методиках и процедурах не помешает каждому петербуржцу, желающему сохранить здоровую и красивую улыбку.

Механическая чистка зубов

Проводится вручную при помощи специальных инструментов. Иногда стоматолог использует оборудование с вращающимися щеточками. Правда, в Санкт-Петербурге этот метод постепенно уходит в прошлое, так как во время процедуры велик риск повредить десны, а пациенты ощущают дискомфорт.

Ультразвуковая чистка

Ультразвуковые аппараты для профессиональной чистки зубов есть практически в любой клинике Санкт-Петербурга. Ультразвук за счет вибрационной волны удаляет не только пигментный налет и зубной камень, но и поддесневые отложения, которые не видны невооруженным глазом, но не менее вредны для здоровья зубов. Процедура помогает справиться даже с самыми сложными отложениями, убивает болезнетворные бактерии и устраняет воспаление десен.

Ультразвуковая чистка абсолютно безболезненна, но, увы, подходит не всем. Например, если ваши зубы отличаются повышенной чувствительностью, то процедура может вызвать дискомфорт. В этом случае лучше сделать обезболивание. А вот пациентам с имплантами и ортопедическими конструктами, а также сердечникам стоматологи этот метод и вовсе не рекомендуют. Так же, как и женщинам в первой половине беременности.

Чем чаще посещать стоматолога ради профилактики – тем реже придется ходить на лечение. Фото: freepik.

Чем чаще посещать стоматолога ради профилактики – тем реже придется ходить на лечение. Фото: freepik.

Air Flow

Считается одним из самых эффективных способов гигиенической чистки зубов. Процедура безболезненна и может проводиться несколько раз в год. Эта методика основана на чистке зубов смесью мелкодисперсного порошка, воздуха и воды. Если говорить простым языком, то состав подается под высоким давлением, частички порошка ударяются о зубы, сбивают зубной налет, а вода смывает оставшиеся отложения. Эмаль остается неповрежденной.

Аппараты, которые используются при профессиональной чистке зубов методом Air Flow, постоянно совершенствуются. У новых моделей появляется гораздо больше возможностей, например, аппарат нового поколения AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER способен полностью удалить с зубов биопленку - бактериальный слой на зубной поверхности. Почему это важно? Да потому что именно с этой биопленки и начинается множество проблем со здоровьем зубов и десен. Тончайший налет, который образуют бактерии с помощью компонентов слюны и пищи, со временем приводит к заболеванию десен, неприятному запаху изо рта, появлению зубного камня, а затем и кариеса. Если ничего не предпринимать, то недалеко и до более серьезных осложнений – пульпита и периодонтита. Самостоятельно справиться с этой пленкой невозможно, даже если вы тщательно чистите зубы и ополаскиваете их после каждого приема пищи,

Аппараты, которые используются при профессиональной чистке зубов методом Air Flow, постоянно совершенствуются. Фото предоставлено сетью клиник «МедГарант».

Аппараты, которые используются при профессиональной чистке зубов методом Air Flow, постоянно совершенствуются. Фото предоставлено сетью клиник «МедГарант».

В процессе чистки зубов новым аппаратом используется мелкодисперсный порошок. Он состоит из мельчайших частиц и не вызывает аллергии - это еще одно отличие от аппаратов предыдущего поколения. Порошок способен удалять глубокие мягкий налет, поддесневые отложения и зубные камни. Чистка и полировка во время этой процедуры происходят одновременно и дополнительно полировать зубы нет нужды. Еще одно преимущество нового аппарата AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER – благодаря новым тонким насадкам в процессе чистки не нужно снимать ортодонтические конструкции – брекеты или протезы. Также в современном аппарате предусмотрена регуляция температуры воды, чего в старых моделях не было. То есть пациент с чувствительными зубами дискомфорта точно не почувствует.

Пожалуй, единственная особенность метода Air Flow – людям с заболеваниями дыхательных путей перед процедурой лучше пройти курс лечения.

Лазерная чистка

Этот метод профессиональной чистки зубов основан на испарении жидкости. В зубных камнях и налете ее намного больше, чем в эмали. Выпаривая жидкость из отложений, лазер позволяет разрушать их послойно, удаляя любые отложения на зубах и не воздействуя на здоровую зубную ткань. Лазерная чистка проводится на «расстоянии» от поверхности зубов, она безболезненна и не требует предварительного обезболивания. Впрочем, этот метод не подойдет пациентам до 18 лет, кормящим и беременным женщинам, тем, у кого много запломбированных зубов.

ВАЖНО

Для профессиональной чистки зубов практически нет противопоказаний, но пациентам с аритмией сердца, ОРЗ, гиперчувствительностью зубов, эрозией эмали, сильным воспалением десен, при туберкулезе, ВИЧ-инфекции и гепатите, перед тем как обращаться к стоматологу, лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Где в Санкт-Петербурге можно сделать профессиональную чистку зубов?

Сеть клиник «МедГарант»

Здесь есть самый современный аппарат для профессиональной гигиены — AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER, гарантирующий удаление биопленки. Этот швейцарский аппарат недавно стал активно использоваться в Европе, а в Санкт-Петербурге таких всего несколько штук, и два из них — в «МедГаранте».

Размер частиц порошка, который используется в аппарате, всего 14 мкм против 40—60 мкм порошка предыдущего поколения. При этом он абсолютно гипоаллергенный, не создает облако пыли (такое часто можно было наблюдать при использовании предыдущих аппаратов). Чистка и полировка во время этой процедуры происходят одновременно.

Для профессиональной гигиены зубов в клиниках «МедГарант» используется аппарат AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER.Фото предоставлено сетью клиник «МедГарант».

Для профессиональной гигиены зубов в клиниках «МедГарант» используется аппарат AIRFLOW PROPYLAXIS MASTER.Фото предоставлено сетью клиник «МедГарант».

В «МедГаранте» считают, что главное — донести до пациентов тезис о важности профилактики. Ведь подход «Профилактика, а не лечение» — глобальный мировой тренд, а осмотр и профгигиена раз в полгода снижают вероятность заболеваний полости рта почти до нуля.

Адреса клиник:

- станция метро «Проспект Большевиков»: улица Бадаева, 6, корп. 1

- станция метро «Фрунзенская»: Смоленская улица, 9

- станция метро «Девяткино»: бульвар Менделеева, 9, корп. 1

Сайт: medgarant-spb.ru

Instagram: @medgarant

Единый номер: 8 (812) 602-62-64.

Областная стоматологическая поликлиника

Здесь пациенты могут воспользоваться квалифицированными медицинскими услугами для решения любых вопросов относительно здоровья всей полости рта. В областной стоматологической поликлинике Петербурга есть направления как терапевтического лечения, так и хирургия, пародонтология, современная и качественная ортодонтия, рентген и протезирование зубов. Все услуги производятся качественно, а их результат долговечен. Цены рассчитаны на возможности среднестатистических пациентов.

Адрес:

Станция метро «Озерки»: проспект Луначарского, 45, телефон: 8 (812) 655-89-27.

Сайт: www.oblmed.spb.ru

Городская стоматологическая поликлиника №1

Пациенты клиники могут получить полный комплекс стоматологических услуг, собранных в одном здании в самом центре города. Лечиться здесь могут жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также иногородние и иностранные пациенты. Стоматологи клиники помогут вам решить любую проблему, так как в компетенцию специалистов входит: лечение зубов, протезирование, восстановление и удаление зубов, исправление прикуса и другие услуги. Отличительной особенностью этой стоматологии является цена: здесь предлагают недорогое и профессиональное решение любых проблем полости рта. В сложных случаях возможно обращение за консультацией к профессорам и доцентам медицинских университетов, клинической базой которого почти полвека является Городская стоматологическая поликлиника № 1.

Адрес:

Станция метро «Гостиный двор»: Невский проспект, 46, телефон: 8 (812) 571-25-04, 570-41-30.

Сайт: gsp-1.ru

Медицинский центр XXI век

Опытные врачи-стоматологи центра XXI век предоставляют пациентам весь спектр услуг по терапии, ортопедии, хирургии и ортодонтии. Терапевтическая стоматология включает в себя и профессиональную чистку зубов, и такие услуги, как рентгенодиагностика, лечение кариеса, пульпита, периодонтита, эстетическую реставрацию зубного ряда, восстановление коронковой части зуба, лечение парадонтоза, удаление зубного камня. Здесь принимают не только взрослых, но и детей - помогут вылечить кариес и пульпит молочных зубов, провести профилактику кариеса.

Адреса клиник:

- улица Щербакова, 11,

- улица Коллонтай, 6.

Сайт: www.mc21.ru

Клиника СМТ

Здесь взрослым и детям окажут всю необходимую стоматологическую помощь. Прием в клинике СМТ ведут врачи-стоматологи с большим профессиональным опытом. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием. Оно позволяет проводить широкий спектр процедур – от гигиены и профилактики до имплантации. Профессиональная чистка зубов обеспечивает отличное очищение от налета, зубного камня и уменьшает чувствительность зубов.

Адрес:

Станция метро «Технологический институт»: Московский проспект, 22, телефон: 8 (812) 777-9-777.

Сайт: clinic-complex.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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