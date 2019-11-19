У него в конце декабря новый спектакль: Сын Боярского опроверг новость об уходе его знаменитого отца со сцены
Имя Михаила Боярского с самого утра мелькает на страницах светской хроники. Новость о том, что главный мушкетер страны собирается на покой, удивила даже тех, кто не относится к числу его поклонников.
Поводом для обсуждения стала телепрограмма, посвященная завершению карьеры актера. В кадре Михаил Сергеевич рассказывал журналистам о семье и о том, как мечтает проводить с родными больше времени.
- Я займусь правильным делом – воспитанием внуков, - заявил он.
Михаил Боярский с дочерью Лизой.Фото: Илья СМИРНОВ
Позднее эту информацию подтвердил Александр Зыкин, который представился арт-директором артиста.
- В конце декабря Боярский сыграет премьерные юбилейные спектакли. Наверное, это последняя возможность увидеть его на сцене, - заявил «Комсомольской правде» Александр.
Как оказалось, родственники Д’артаньяна о планирующихся переменах даже не слышали. Сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский, прочитал о завершении карьеры отца в интернете. Он уверен, что все это слухи.
- Я знаю, что это не так. Не могу представить, откуда эта новость пошла, - удивляется он. – Никаких таких планов, объективных причин или заявлений не было. У них в конце декабря выходит новый спектакль. Его премьера состоится в дни празднования его юбилея. Уверен, что этот спектакль они будут играть долгие годы. Так, как это было с предыдущими работами.
Также Боярский-младший отметил, что планирует приехать в Петербург, чтобы увидеть новую постановку «В этом милом старом доме», в которой участвуют родители.
Сам Михаил Боярский прокомментировать горячую новость не смог. Во время звонка он сослался на занятость.
- Не могу сейчас говорить. Нахожусь на концерте в «Крокусе», извините, - и положил трубку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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