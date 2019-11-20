2019-11-20T12:07:38+03:00
Досуг

Благотворительный фестиваль «День добрых писем» пройдет 8 декабря в ресторане «Двор Помидор»

Все подарки, собранные во время мероприятия, будут доставлены пожилым и детям, которые являются подопечными Доброделы
Поделиться:
Благотворительный проект ДоброПочта был создан в 2015 году.Благотворительный проект ДоброПочта был создан в 2015 году.
Изменить размер текста:

Сколько времени нужно, чтобы сделать человека счастливее или вызвать его улыбку? Всего одна открытка. Открытка, написанная неравнодушным человеком. А сколько радости у получателя! Именно с этой целью в 2015 году был создан благотворительный проект ДоброПочта . Он рассказывает и наглядно доказывает, что совершить нужный и важный поступок, стать благотворителем может каждый из нас и для этого совсем не нужно иметь много денег.

8 декабря в Петербурге состоится уже пятый «День добрых писем». В этом году фестиваль примет у себя «Двор Помидор» . C 11.30 до 14.30 территория семейного ресторана станет праздничной площадкой для посетителей всех возрастов. Каждый, кто придёт на мероприятие, сможет отправить настоящую бумажную открытку и от руки написать доброе пожелание адресату: ребёнку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, или пожилому человеку, для которого внимание особенно ценно.

В программе:

- зона мастер-классов

- игровая комната с няней

- поролоновое шоу

- шоу мыльных пузырей

- научное шоу

- анимационная программа

- концерт

Ждём вас 8 декабря с 11.30 до 14.30 на благотворительный фестиваль «День добрых писем» в ресторане «Двор Помидор» (пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер Радуга», 2 этаж), вход свободный, но с собой необходимо принести что-то из списка.

Все подарки, собранные во время мероприятия, будут заботливо доставлены пожилым и детям, которые являются подопечными Доброделы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Резавшему барана в Шушарах мигранту запретили въезд в Россию
В Ленобласти археологи откопали храм времен Ивана Грозного и древние шведские монеты
Полиция накрыла банду угонщиков, похищавшую иномарки в Петербурге и области
С Софийской овощебазы и рынка на Салова вывезли 185 нелегалов и 6 тонн незамерзайки
Петербургские депутаты отменили льготы для производителей пальмового масла
С 12 декабря в центре Петербурга начнет работать Рождественская ярмарка
Петербургского пенсионера осудят за оправдание терроризма в соцсетях
Полицейские поймали серийных воришек, лазавших по дачным домикам под Лугой
Учеников 283-й школы эвакуировали из-за сработавшей в столовой сингализации
Под Всеволожском злобный водитель УАЗа спалил КамАЗ
На новогодние праздники в Рускеалу из Петербурга пустят дополнительные «Ласточки»
Ушлый иностранец пытался вывезти в Финляндию 102 пачки сигарет, но не смог и остался без машины
В среду, 20 ноября, в Петербурге будет тепло дождливо
В полиции Петербурга опровергли слухи о том, что машина Михаила Боярского насмерть сбила пешехода
Петербургские спасатели сняли с огромной сосны упрямого кота, отбивавшегося два дня из-за нежелания слезать
В Петербург едет с гастролями театр «Гоголь-центр» со спектаклями Кирилла Серебренникова
На Дальневосточном проспекте трамвай сбил двух невнимательных мужчин, один из которых погиб на месте
Петербург вошел в тройку лучших городов России для путешествий с детьми в новогодние праздники
В подвале дома на улице Кирочной погибает кошка, замурованная уже 12 дней