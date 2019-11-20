Благотворительный фестиваль «День добрых писем» пройдет 8 декабря в ресторане «Двор Помидор»

Сколько времени нужно, чтобы сделать человека счастливее или вызвать его улыбку? Всего одна открытка. Открытка, написанная неравнодушным человеком. А сколько радости у получателя! Именно с этой целью в 2015 году был создан благотворительный проект ДоброПочта . Он рассказывает и наглядно доказывает, что совершить нужный и важный поступок, стать благотворителем может каждый из нас и для этого совсем не нужно иметь много денег.

8 декабря в Петербурге состоится уже пятый «День добрых писем». В этом году фестиваль примет у себя «Двор Помидор» . C 11.30 до 14.30 территория семейного ресторана станет праздничной площадкой для посетителей всех возрастов. Каждый, кто придёт на мероприятие, сможет отправить настоящую бумажную открытку и от руки написать доброе пожелание адресату: ребёнку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, или пожилому человеку, для которого внимание особенно ценно.

В программе:

- зона мастер-классов

- игровая комната с няней

- поролоновое шоу

- шоу мыльных пузырей

- научное шоу

- анимационная программа

- концерт

Ждём вас 8 декабря с 11.30 до 14.30 на благотворительный фестиваль «День добрых писем» в ресторане «Двор Помидор» (пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер Радуга», 2 этаж), вход свободный, но с собой необходимо принести что-то из списка.

Все подарки, собранные во время мероприятия, будут заботливо доставлены пожилым и детям, которые являются подопечными Доброделы