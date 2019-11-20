Намывы: Петербург в поисках новых стратегий развития

По примерным подсчетам, через десяток лет численность населения Санкт-Петербурга возрастет более чем на миллион жителей. С оглядкой на такие прогнозы Генплан предусматривает переход от точечного строительства жилья к комплексному освоению территорий (КОТ). Среди концепций такого развития – редевелопмент бывших промышленных площадок, который на сегодня составляет более 65% возводимого жилья. Перспективной альтернативой такому варианту эксперты считают освоение намывов.

В окруженном водой городе технология намывов прижилась чуть не с момента его основания. На сегодня намывные территории – это прочное основание для множества жилых и социальных объектов: искусственный остров Новая Голландия, Летний сад, Тучков буян, парк 300-летия Петербурга, а также небоскреб «Лахта центр», построенный на территориях, намытых еще в 70-е годы. Более двух десятков лет продолжается намыв «Морского фасада» в западной части Васильевского острова. Согласно плану, его искусственная территория в Финском заливе составит 476 га, на сегодня намыто уже более 200, часть из которых застроена жильем.

При этом, несмотря на давнюю практику, реализация подобных проектов по-прежнему не простая. Масштабность и долгосрочность предполагает достаточную финансовую стабильность исполнителей, способных довести проект до конца. К тому же, создать намыв и застроить его жильем недостаточно. Петербуржцы, купившие жилье на намыве Васильевского острова, столкнулись с отсутствием элементарной социальной инфраструктуры – садиков, школ, поликлиник. Лишь в начале месяца, после вмешательства градоначальника Александра Беглова, там ввели в эксплуатацию пока единственный на весь район детский сад.

Именно поэтому на сегодня предпочтение отдается не просто строительству жилья, а созданию полноценной городской среды. Так, компания «Зингер Девелопмент» предлагает комплексный проект намыва «Залив островов», обнародованный концепт которого предполагает возведение в акватории Невской губы искусственного земельного участка площадью 200 га. На его территории планируется разместить жилую и коммерческую застройку, социальные объекты, а также парки и общественные пространства. Все сооружения будут возведены с применением энергосберегающих экологичных технологий, на территории будет действовать современный электротранспорт.

Отметим, что, как и все ранее реализованные проекты по намыву, «Залив островов» вызвал определенные опасения. Начальник северо-западного Росгидромета Валерий Цепелев полагает, что намыв в Невской губе чреват наводнениями. Однако он же добавляет, что для этого должно присутствовать очень редкое сочетание факторов: долго закрытая дамба при одновременно высоком уровне Ладожского озера. Сами авторы проекта опирались на исследования квалифицированных специалистов, предварительно проведя всестороннюю экспертизу. Сотрудники «ВНИИ гидротехники имени Б.Е. Веденеева» во главе с начальником отдела «Гидравлика, гидроледотермика и использование водохранилищ» Владимиром Прокофьевым смоделировали влияние искусственных островов на акваторию Финского залива и подтвердили безопасность проекта для города.

Более того, Владимир Прокофьев отметил, что уровень воды в Ладожском озере, как и в Неве, нестабилен.

- При подъеме уровня воды в Невской губе при закрытых водопропускных и судопропускных устройствах КЗС и при фактически неизменной за время наводнения отметке воды в Ладожском озере, расход Невы будет не постоянным, а постепенно снижаться, – заявлял он.

Как раз недавно петербуржцы заметили сильное обмеление городских акваторий: уровень воды в заливе возле дамбы опустился на 35 см, а в Неве – на 20 см.

Ранее лидер экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук отмечал, что вмешательство города в систему залива и так уже слишком ощутимо, потому эффективнее окончательно взять процесс формирования дельты под контроль человека. Грамотный подход при создании искусственных земель может пойти только на пользу.