Премия «Серебряный Лучник» - Северо-Запад состоится во второй раз

В Северо-Западном федеральном округе во второй раз состоится региональный этап Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Идет работа по сбору проектов, которые были реализованы и завершены в течение текущего года. Заявочная кампания продлится до 25 декабря 2019 года. Победители будут объявлены уже в начале 2020 года в Санкт-Петербурге!

В феврале текущего года были подведены итоги первой премии «Серебряный Лучник» - Северо-Запад, запуск которой вызвал высокий интерес со стороны профессионального сообщества. В прошлом году исполнительная дирекция зарегистрировала 131 заявку от ведущих организаций округа. Победителями объявили пять проектов: «Кубок Конфедераций и Чемпионат Мира. Качество связи МегаФона», Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон», «Философия ЖИВИ для сотрудников», ГК «Ленстройтрест», «Военно-исторические фестивали «Забытый подвиг - Вторая Ударная армия»», Творческое объединение «Забытый подвиг», «Родники Ленобласти», Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге, Газета Metro Санкт-Петербург. Гран-при первой Премии получил проект из Калининграда «Страна других. Дети», Медиа-группа «Западная пресса».

- Исполнительная дирекция Премии ведет активную работу по сбору проектов и надеется на интерес профессионального сообщества ко второму конкурсу, который мы ожидаем увидеть в разнообразии заявок со всего Северо-Западного округа, - прокомментировала исполнительный директор премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Северо-Запад, член экспертного совета Национальной Премии «Серебряный Лучник» Яна Алексеева.

- Проведённая в 2018 году первая премия «Серебряный Лучник» – Северо-Запад была очень успешной благодаря высокому уровняю «спроса» со стороны профессионального сообщества на такие мероприятия. Санкт-Петербург и Северо-Западный регион страны являются не только значимым центром экономики и бизнеса, но и серьёзным коммуникационным и маркетинговым рынком, лучшие кейсы которого достойны быть представленными и оценёнными отраслью, - отметил ответственный секретарь Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник», генеральный директор агентства Р.И.М Яков Миневич.

Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» − Северо-Запад – это возможность для специалистов в области коммуникаций продемонстрировать результаты своей работы за текущий год, получить престижную награду, а также представить свои проекты на Национальную премию, являющуюся «оскаром» для российского специалиста, работающего на рынке коммуникаций. На конкурсе в рамках премии «Серебряный Лучник»-Северо-Запад будут рассматриваться проекты в семи номинациях: «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность», «Корпоративные коммуникации», «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа», «Развитие и продвижение территорий», «Маркетинговые коммуникации», «Digital коммуникации», «Продвижение государственных, общественных и социальных программ». Критерии для оценки проектов следующие: оригинальность замысла и реализации, наличие стратегического подхода к планированию проекта, уровень сложностей целей, эффективность, соответствие результатов поставленным задачам, масштабу, включая наличие качественных изменений в заявленных аудиториях.

В феврале 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет этап публичной защиты лучших проектов перед компетентным Жюри, которое приедет в северную столицу со всей страны, и состоится церемония награждения победителей. Оператором Премии выступает Коммуникационная группа «АГТ».

Принять участие в конкурсе может любой автор или авторский коллектив из коммерческой компании, госструктуры или общественной организации, осуществляющий деятельность в области развития связей с общественностью. Формат и масштаб проектов может быть любым: от узконаправленных коммуникационных кампаний, акций или специальных событий до комплексных медиа кампаний, программ и стратегий. Подробнее ознакомиться с правилами участия, а также бесплатно подать заявку можно на сайте и в Исполнительной дирекции региональной премии «Серебряный Лучник»-Северо-Запад.