Учения по устранению разливов нефтепродуктов прошли в Большом порту Петербурга

На причалах №112-А и 112-Б Большого порта в Санкт-Петербурге прошли масштабные учения собственного аварийно-спасательного формирования петербургского нефтяного терминала. Участники, а это весь состав собственного аварийно-спасательного формирования (НАФС ПНТ) и оперативные службы терминала, тренировались оперативно устранять разливы нефтепродуктов в неблагоприятных погодных условиях.

По сценарию, в акватории Большого порта обнаружили пятно нефтепродуктов, дрейфующее в направлении ПНТ со стороны Угольной гавани. После получения информации о ЧС по тревоге были мобилизованы силы и средства НАСФ ПНТ, которые провели с катера-бонопостановщика газовую разведку. Затем, чтобы предотвратить распространение загрязнения, были подняты всплывающие боны «Рубеж-1», обеспечивающие защиту причалов №112-А и 112-Б – «пятно» было локализовано. После этого с помощью нефтесборного оборудования отряд начал сбор и перекачку разлитых нефтепродуктов в специальное транспортное средство, которое доставило их на собственные очистные сооружения ПНТ. А установка сорбирующих бонов помогла предотвратить загрязнение береговой полосы. Обработка остатков загрязнения специальными сорбентами, позволила завершить ЧС. «Разлив» нефтепродуктов был устранен менее чем за час.

- ПНТ традиционно уделяет повышенное внимание вопросам экологии и экологической безопасности, - отметил председатель совета директором ПНТ Михаил Скигин. - Мы понимаем, что перегружаем нефтепродукты в черте мегаполиса, поэтому на нас лежит повышенная ответственность. Терминал приобрел самое современное оборудование по локализации и ликвидации возможных разливов нефти, в том числе комплекс всплывающих бонов – пока единственный на российской Балтике. Но такое оборудование не должно простаивать – мы регулярно проводим учения. В этот раз основной темой была отработка ликвидации разливов в неблагоприятных условиях, и петербургская ноябрьская погода была для этого очень кстати. Я рад, что наш отряд выполнил все задачи меньше чем за час.