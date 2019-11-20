2019-11-21T12:51:55+03:00
Досуг

«Наутилус Помпилиус» выступит в Санкт-Петербурге 21 ноября

Вячеслав Бутусов в БКЗ «Октябрьский» сыграет лучшие песни
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Вячеслав Бутусов активно готовится к предстоящему концерту в БКЗ «Октябрьский».Вячеслав Бутусов активно готовится к предстоящему концерту в БКЗ «Октябрьский».
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Наверное, можно найти тех, кто не знаком с творчеством Вячеслава Бутусова, но знаменитую группу «Наутилус Помпилиус» знают многие. Под их «Гуд бай, Америка» мы вздыхали по западной жизни, пускали слезу под самую красивую песню о любви «Я хочу быть с тобой», не хотели думать о том, куда плывет «Титаник» и отращивали «Крылья», попивая одеколон под «Взгляд с экрана». «Эта музыка будет вечной», даже если не менять батарейки. Но Вячеслав Бутусов все-таки решил освежить ее в памяти поклонников масштабным ностальгических концертом «Гуд бай, Америка». И это шикарная новость для всех поклонников группы. Поэтому срочно покупаем билеты на концерт Вячеслава Бутусова 2019 и 21 ноября проводим с самыми лучшими рок-композициями!

Вячеслав Бутусов активно готовится к предстоящему концерту в БКЗ «Октябрьский», который состоится 21 ноября. Вячеслав Бутусов в БКЗ «Октябрьский» сыграет лучшие песни «Наутилуса», без которых рок-культура России и стран бывшего Союза была бы неполной и, скорее всего, развивалась в совершенно ином направлении. Это знаковое явление, культовая фигура, прочно вошедшая в анналы истории. Не упустите возможность приобщиться к творчеству группы, этот вечер подарит вам невероятные эмоции!

ИСТОЧНИК KP.RU

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