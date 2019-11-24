Она учила говорить правильно: не стало Людмилы Вербицкой

Она создала проект «Давайте говорить как петербуржцы» и обвиняла в неграмотной речи чиновников Смольного. Она переживала, что в стране не хватает хороших учителей русского языка и предлагала размещать на рекламных щитах стихи великих русских поэтов. Без ложной скромности – она была лучшим специалистом по русскому языку, совета у которой спрашивал даже президент.

- Бывало даже с борта самолета ей звонил, - признавался Владимир Путин. - Когда возникал спор по поводу того или иного слова. Что ни спросишь, все знает.

Теперь позвонить некому... 24 ноября Людмилы Алексеевны не стало. Ей было 83 года.

Одной из последних инициатив, над которой Вербицкая работала уже будучи смертельно больной - введение уроков церковнославянского языка в школьную программу.

- Очень многие слова этого языка перекочевали в современный русский язык, - говорила она. - У нас совершенно другие дети — умные, разумные, с компьютером. Они смогут это освоить, и это было бы прекрасно, потому что церковнославянский язык — это совершенно особый язык.

А еще Людмила Алексеевна всегда очень переживала, что подрастающее поколение мало читает и пишет с ошибками. И все искала способы, как привить детям и подросткам грамотность и любовь к литературе.

- С моей точки зрения, педвузы должны стать частью классических университетов, - рассказывала она в интервью "Комсомолке". - Мы сейчас принимаем туда тех, кто никуда больше не может попасть. Ребята в большинстве своем не любят детей и не хотят связать свою жизнь со школой. В школах, мне кажется, последние 5 - 7 лет не учат мыслить, не учат наизусть запоминать.... К нам президент обратился - составьте список из ста книг, чтобы ребенок знал, какая интересная литература не вошли в школьную программу. Мы это сделали. Список вывешен. Но вот вопрос: как сделать, чтобы захотелось прочитать хотя бы те книги, которые президент рекомендует?.. Начинать, наверное, все-таки нужно с того, чтобы в школе и семье прививать любовь к родному языку, к тому что читать - полезно и престижно.

Теперь дело Вербицкой обязательно продолжат ее коллеги. Как говорят они сами: это дело чести.

СПРАВКА "КП"

Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году закончила Ленинградский государственный университет по специальности «русский язык и литература» и в дальнейшем вся профессиональная деятельность связана с Университетом. Она по ступенечкам прошла путь от лаборанта до ректора СПбГУ. Главный вуз Петербурга Вербицкая возглавляла с 1994 по 2008 год, на этот пост ее переизбирали трижды. С 2008 года занимала должность Президента СПбГУ.

С 2013 по 2018 год Людмила Алексеевна была Президентом РАО. С 2006 года - избрана Почетным гражданином Петербурга.

Она - автор более 300 научных и учебно-методических работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.

В 1999 году избрана Президентом Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), в 2003 году — Президентом Международной ассоциации преподавателей русского и литературы.

Людмила Алексеевна была членом Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации, а также Вице-президентом Российского союза ректоров, членом Совета ректоров вузов Северо-Западного Федерального округа, со-председателем Ассоциации классических университетов РФ, со-председателем Совета по культуре речи при Губернаторе Санкт-Петербурга, советником губернатора Санкт-Петербурга по образованию, науке и средствам массовой информации.

За свои заслуги Вербицкая была награждена рядом орденов, в том числе орденом Почета, орденом Дружбы, а также высшей наградой Франции - Орденом Почетного Легиона.

Международный астрономический союз (МАС) решением Комитета по наименованию малых тел Солнечной системы от 24 января 2000 года присвоил малой планете №7451 имя «Вербицкая».