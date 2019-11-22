«Давайте выпьем пиво и устроим митинг»: Школьники вступились за уволенную учительницу, которая рассказывала им о своем сексе

«ТЯЖЕЛО НЕ ЗЫБЫВАТЬ, ЧТО Я УЧИТЕЛЬ»

«Настроение пить пиво и…(заниматься сексом) под новый альбом Rammstein. «Кажется у меня был секс со всеми аспирантами/кандидатами наук/безумными программистами и прочими шизоидными людьми в петербургском тиндере (соцсеть для знакомств – прим.ред.)». Такие посты в своем «Твиттере» писала блогерша под ником «Владычица пивная».

Ее реальная и виртуальная жизнь были словно две стороны одной медали. В жизни 25-летняя Любовь Фролова преподавала детям историю и обществознание в петербургской школе №579. В том же «Твиттере» девушка порой жаловалась на грозного директора и рассказывала, как устала «вешать пятиклашкам про экономику Англии XIX века». И все бы ничего. Но среди ее подписчиков и читателей было много тех самых пятиклашек, которых учила Фролова.

Такими постами делилась школьная учительницыФото: СОЦСЕТИ

«Тяжело, конечно, не забывать, что я учитель после того, как я в субботу забыла, что надо идти на работу, из-за чего до сих пор успешно скрываюсь от директора (твит написан из туалета)», - написала однажды педагог.

Ученики Фроловой могли узнать почти о каждом интимном моменте своего педагога. Все она в красках описывала в профиле.

- Сейчас сделаю неожиданный комплимент: - «Ты в курсе, что тебе мал этот презерватив?». Он отвечает мне: «Это XXL».

«МЫ ЗДЕСЬ НЕ ХАНЖИ»

Свой блог Фролова вела шесть лет. Но недавно его заметили родители учеников и с возмущением обратились к директору.

- Администрация школы, в том числе в моем лице получила жалобу от родителей, - пояснила «Комсомолке» директор школы Галина Махотина. – Из-за жалобы мы проверили контент в профиле. Содержание, скажем так, не соответствует морально-этическому облику педагога. Мы провели с Фроловой беседу, она нас выслушала и согласилась, что учитель не может вести такую соцсеть. После этого она сама написала заявление об уходе.

На работе учительница пыталась казаться скромнойФото: СОЦСЕТИ

В школе при этом заметили, что ситуация бы не вылилась в такой скандал, если бы Фролова вела закрытый профиль и среди ее читателей не было учеников.

- В любой ситуации нужно оставаться человеком, - вздыхает Махотина. - Мы здесь не ханжи. Мы нормальные люди и никто не отрицает личную жизнь учителя. Но допускать туда учеников...Вы хотели бы, чтобы ваши дети были в «Твиттере» такого учителя? У меня такое же мнение, как и у родителей.

Общество после случившегося разбилось на два лагеря. Одни утверждает, что учителя есть право на личную жизнь», а другие осуждают поступок преподавателя. Ученики же уже запустили акцию «Я/мы Ольга Андреевна» - в поддержку педагога. Учительница также привела сообщения, которые стала получать от своих учеников после ухода. Среди них были и не совсем обычные: «А может мы с вами пиво выпьем?», «Ребята говорят, что вас просто выгнали они там совсем что ли … [с ума сошли]?», «Мы устроим митинг возле школы».

Сама учитель после увольнения с журналистами не общается. Свою позицию она высказала, по старинке, все в том же «Твиттере».

- Короче, сегодня меня на перемене одномоментно уволили за мой «Твиттер», - пожаловалась Фролова. - Рано или поздно это должно было произойти, потому что стать ученикам единственным понимающим их взрослым = «иметь не соответствующий должности учителя моральный облик».

Родители наткнулись на посты учительнице в Twitter.

При этом уволившаяся учительница заявила, что для учеников ее уход стал большой потерей.

- Дети натурально начали рыдать, когда я сказала об уходе, - поделилась педагог. – Сама держалась до последнего и рыдала, уже сидя в такси.

Но коллеги Фроловой все же солидарны, что ее блог – не совсем уместен для человека такой профессии.

- Это крайне неудачная попытка заработать себе авторитет среди учеников, - считает заслуженный учитель России, автор книг по педагогике и психологии Леонид Звавич. – Существует неписанный кодекс учителя, и если педагог ведет такой блог – ее нужно проверить в психологическом плане. Это странные поступки для взрослого человека.

Ученики поддержали педагогаФото: СОЦСЕТИ

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужно ли вводить этический кодекс для учителей?

Руководитель Центра оценка качества общего образования Института развития стратегии образования Галина КОВАЛЕВА:

- Меня очень напрягает в последнее время желание все формализировать, все описать и подставить учителя под эти нормы, а потом сравнивать и говорить: «Ты соответствуешь, а ты нет». Учителя сильно перегружены. Я не хочу ничего сказать в оправдание этой учительницы. Это безобразие на самом деле. Правильно, что она уволилась. Но страдают другие учителя: на них выбрасывается большой негатив. Статус учителя нуждается в поддержке. Все вытаскивают какие-то неприятные истории, и создается негативный фон. Но нужно говорить и о хорошем. Учителя заслуживают, чтобы к ним относились по-хорошему.

Девушка училась у историка СоколоваФото: СОЦСЕТИ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Интересно, что Любовь Фролова училась на историческом факультете СПбГУ вместе с Анастасией Ещенко – аспиранткой, которую жестоко убил ее любовник-доцент.

«Еще весной 2018 года всплыла куча историй про избиения, на которые особо никто не реагировал, и теперь Соколов убил мою однокурсницу», - написала «Владычица пивная» 9 ноября, когда преподавателя СПбГУ выловили из Мойки вместе с рюкзаком, где лежали отпиленные руки Анастасии.

Рассказывать подробности своего знакомства с Ещенко Фролова не стала.

КСТАТИ

За что еще увольняют учителей?

- В Южно-Сахалинск в мае этого года уволили учительницу музыки Элеонору Машенину, сказавшую шестикласснице: «Очень жаль, что ты родилась!». Так педагог ответила девочке на ее слова о том, что музыка в жизни не пригодится.

- В феврале в Барнауле разгорелся скандал. В одной из местных школ хотели уволить учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову. Директор посчитала моральным ее фото в купальнике, выложенное в соцсетях. За Татьяну тогда вступились коллеги со всей страны. Из школы 38-летний педагог потом уволилась по своему желанию, но из профессии не ушла и устроилась работать в институт.

- В апреле из петербургской школы уволили слишком эмоционального учителя труда. Во время одного из уроков мужчину «довели» семиклассники. В ответ он стал кричать на одного из мальчишек: «Одним ударом тебя убью, блин, – произносит трудовик. – Одним ударом! Задушу двумя пальцами вот так. Что ржешь?! Глаза выколю! Вы путаете что-то, э? Если я такой спокойный, неразговорчивый, культурно себя веду, вы думаете, я такой? Я тебя такое покажу!». Позже дети признались, что намеренно спровоцировали мужчину, но в школе посчитали, что педагога это не оправдывает.