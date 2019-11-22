2019-11-22T19:40:38+03:00
Общество

«Я однозначно вижу своего отца»: дочь Михаила Калашникова оценила новый памятник создателю автомата Ак-47 в Петербурге

Двухметровая бронзовая скульптура появилась у Артиллерийского музея
Ольга НАЗАРКИНА
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Новый памятник конструктору Михаилу Калашникову установили в Петербурге.Новый памятник конструктору Михаилу Калашникову установили в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Памятник создателю легендарного автомата Ак-47 открыли сегодня в Петербурге. Событие приурочили к 100-летию Михаила Калашникова. В церемонии приняли участие дочь знаменитого оружейника Елена Калашникова, скульптор Владимир Курочкин и директор Военно-исторического музея артиллерии Валерий Крылов.

Курочкин изобразил Калашникова сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке, держащим в руках разработанный им автомат.

- Я знал Михаила Тимофеевича, когда он был уже пожилым человеком, но в этой работе мне было интересно изобразить его молодым конструктором, - объяснил он.

Скульптор памятника - Владимир Курочкин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Скульптор памятника - Владимир Курочкин.Фото: Олег ЗОЛОТО

Елена Калашникова рассказала, что этот образ в ее жизни появился еще в 2014 году, примерно через полгода после смерти отца.

- Владимир Курочкин показал мне маленькую модель этого памятника. И у меня были очень сложные чувства. Я не понимала, куда ее можно поставить. Конечно, скульптура замечательная. Она была отлита в бронзу в маленьком формате и была сопровождающей скульптурой на выставке «Калашников - не автомат, а человек» Фонда имени конструктора на ВДНХ в феврале 2015 года, - поделилась воспоминаниями Елена Михайловна.

Она подчеркнула, что при этом и ей самой, и Курочкину виделось, чтобы памятник все-таки обрел нормальные габариты. Другое дело, что было не очень понятно, где его можно установить.

- Очевидно, что это не парковая скульптура. И этим летом на конференции, посвященной Михаилу Калашникову на форуме «Армия - 2019», я посоветовала организаторам взять эту скульптуру для оформления стендов о жизни и творчестве конструктора. Валерий Михайлович Крылов первые увидел ее там, она ему понравилась, и он попросил ее на время открытия обновленной выставки в Артиллерийском музее, - добавила женщина.

Курочкин изобразил Калашникова сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Курочкин изобразил Калашникова сидящим на скамье во фронтовой гимнастерке.Фото: Олег ЗОЛОТО

Калашникова подчеркнула, что скульптура ей очень нравится.

- Я однозначно вижу своего отца. Владимиру Курочкину удается поймать не только внешнее сходство, но и внутреннее сходство, творческий азарт, - добавила она.

В свою очередь Валерий Крылов напомнил, что в стенах музея находится крупнейшая в России и в мире коллекция холодного и огнестрельного оружия, созданного Калашниковым. Он сам передал ее в дар.

- Михаил Тимофеевич часто здесь бывал и говорил: "Музей - это академия для нынешних конструкторов оружия, это школа, - добавил он.

Двухметровая бронзовая скульптура теперь находится у Артиллерийского музея. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двухметровая бронзовая скульптура теперь находится у Артиллерийского музея.Фото: Олег ЗОЛОТО

Участниками торжественной церемонии стали также представлявший командование Западного военного округа генерал-майор Сергей Гашков, заместитель директора департамента культуры Министерства обороны РФ капитан I ранга Леонид Балясников и начальник Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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