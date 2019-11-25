Феномен Лубенко. Как Заслуженный художник создал в Петербурге студию, которую окрестили сектой

ДОСЬЕ:

Владимир Васильевич Лубенко, 1941 – 2011.

Родился в Краснодаре в семье военного летчика и сотрудницы КГБ. Рос как Маугли: истинным отцом считал море, а матерю – природу. С детских лет верил в коммунизм и не ненавидел капитализм. Пробовал себя как писатель, скульптор, актер, философ, занимался спортом (штанга, борьба, метание копья и диска, велосипед, ныряние, бокс), а в 12 лет поставил себе цель стать великим художником.

В 1969-ом окончил Ленинградский институт имени Репина по специальности «монументальная живопись». С 1974-го преподавал в Академии имени Мухиной, Училище имени Серова и других учебных заведениях по изобретенной им системе воспитания полифункциональной личности «Стержневая Истина».

Владимир Лубенко за работой. Фото: Официальное сообщество Малой академии искусств имени Лубенко во «ВКонтакте»

В 1984-ом создал при Русском музее студию воспитания искусством «Вулкан», будучи старшим научным сотрудником музея. В 2000-ом школа преобразуется в государственное учреждение допобразования «Малая академия искусств», Лубенко становится ее директором. Филиалы академии в разные годы открываются в Москве, Сочи, Адлере, Саратове и Киеве.

В 2004-ом получил диплом госслужащего Высшей административной школы Администрации Петербурга, в 2007-ом – звание Заслуженного художника России.

Автор 2000 произведений изобразительного искусства, 300 музыкальных сочинений, монографий, поэм, пьес, сказок, стихов. В числе творений – мозаичная икона церкви Марии Магдалины в Павловске. Работы Лубенко – в частных коллекциях и музеях во Франции, Германии, Финляндии, США, Индии.

При школе в Петербурге был создан музей под открытым небом «Санкт-Петербург – Олимп культуры», известный как «мозаичный дворик».

В ДУШИ – ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Концепция «Стержневой Истины» – третьего метода познания мира после науки и религии – пришла в голову будущего Заслуженного художника еще в 70-х.

– В молодости отец выпал из окна второго этажа после того, как с ним отказалась танцевать какая-то девушка, – давал в 90-х показания на Лубенко его сын Сергей, который провел в отцовской школе пять лет. – Какое-то время он был в состоянии клинической смерти. Тогда-то ему и открылась Истина.

Потом, по воспоминаниям Сергея, Владимир Васильевич описывал этот случай так: «Я всех любил и не находил ответа на любовь, и тогда пришел момент срыва, люди послали меня в смерть. Я бросился в нее как в долгожданную мать. Трое суток я лежал среди мертвых, но быстро поднял себя. Смерть родила меня в Истине и утвердила. Передо мной открылись все тайны. Я начал учить, лечить, пророчествовать».

Владимир Лубенко в Русском музее пишет триптих «Иди и спасай», 1989 год. Фото: vladimir-lubo.ru

Кроме таланта, Лубенко обладал харизмой, умением убеждать и даже, как утверждали некоторые ученики, даром гипнотизера.

– Мы были молоды, увлечены искусством, мечтами воплощать законы гармонии, – давала показания ученица и педагог Маргарита (имя изменено. – Прим. ред.), которая провела в студии девять лет. – Лубенко овладевал нашими сознанием и волей постепенно. Его метод – подведение человека к какому-либо утверждению в диалоге, но при этом очень жестко направляемом, хотя формально человек приходит к выводу как бы сам.

– Он проникал в души людей через искусство, – пояснил в разговоре с «Комсомолкой» Сергей.

«БОГ ВСЕХ БОГОВ»

Программа воспитания по системе Лубенко и для взрослых, и для детей одна. В ней «задействованы все виды искусств и наук». Правда, есть и нестандартные уроки, например, урок ритуалов.

К изобразительному искусству подход особый: рисуют точками, линиями, пятнами, плоскостями, причем у каждого элемента – свой характер, своя история.

– Люди, обучаемые таким методом, свободно принимают концентрированную информацию, вылечивают нервные и другие физические несовершенства, – говорится в методике.

Программа включает пять лет обучения. На первом году «главное – понимание, принятие и прочувствование того, что говорит учитель», одно из средств – «неназойливое внушение», а цель – «пробивания каналов мышления». На четвертом году ученик уже «все, что Истина, любит, все, что лживо, ненавидит».

На занятиях. Фото: Официальное сообщество Малой академии искусств имени Лубенко во «ВКонтакте»

Жить в мастерских студии на улице Чайковского оставались те, кто действительно доверял Учителю. Шла «обработка друг друга»: устраивали коллективные разборы поведения каждого на соответствие законам Истины.

– Постепенно формировался ближний круг, – вспоминала Маргарита. – Нас подводили к мысли, что Учитель – Бог. С какого-то момента это стало говориться вслух.

«Эта книга – как Библия и Евангелие для верующих, – писал Лубенко в своей книге в 1990 году. – Тем, которым будут непонятны слова, фразы, мысли мои, прошу не спешить спорить со мной, ибо в споре гибнет Истина. Идите ко мне и слушайте меня».

Учитель – он же «Бог всех богов» – напрямую общался с высшими Отцом и Матерью, придумывал молитвы и даже изобрел жест наподобие крестного знамения.

– Запугивал тем, что, если мы уйдем от него, нас ждет смерть, – рассказывал Сергей. – Каждый, кто задумает против него плохое, будет убит природой.

ГОЛОДНАЯ ИЕРАРХИЯ

В академию приходили целыми семьями. В их числе якобы была даже семья магистра игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя, которая, к счастью, вовремя ретировалась.

– Владимир Васильевич учил, что самые близкие люди – самые заклятые враги, – рассказывала в показаниях 1998 года воспитанница интерната академии Светлана (имя изменено. – Прим. ред.). – Мне, маме и сестре запретили встречаться, как и остальным родственникам в студии.

Тайн, даже личных, не было. На любое действие требовалось согласие Учителя. Дни проходили в работе.

Выставка в петербургском Союзе художников, 2003 год. Фото: vladimir-lubo.ru

– Мы даже делали ремонт в отцовской квартире, – отмечал Сергей. – Девушек он использовал в качестве домашней прислуги.

– Однажды я заметила, что искусством мы почти не занимаемся: кто-то вел хозяйство у Лубенко, кто-то варил обеды, кто-то устраивал его многочисленные дела, – отмечала Маргарита.

Во всем была иерархия, даже в питании. Между учениками шла борьба за место рядом с Учителем: чем ближе к нему, тем «больше почета», тем «вкуснее и больше едят».

«РАЗГРУЗОЧНЫЙ» ДЕНЬ

За непослушание наказывали одиночеством и голодом. Светлана, которая вела дневник, записала в апреле 1995-го:

«Наказана за то, что одна сходила в баню. Меня посадили в подвал. Еду приносили в баночках поздно вечером, нередко сразу завтрак, обед и ужин. Я украла 100 тысяч (около 5000 рублей сейчас. – Прим. ред.) в надежде сбежать и купить поесть. Мне вывели новое наказание: есть при всех в зале посреди пола, одну нигде не оставлять, перед выходом на улицу обыскивать, делать унизительную работу (смывать за всеми в туалете). Меня били, плевали в лицо. Потом был создан закон, что при мне нельзя разговаривать. Я постепенно сходила с ума, подумывала о самоубийстве…».

Выставка в петербургском Союзе художников, 2003 год. Фото: vladimir-lubo.ru

Понедельники был «разгрузочным» для всех, кроме Учителя. В июне 1995-го, по записям Светланы, систематические наказания голодом довели двух женщин до дистрофии.

Практиковали и физические наказания. Увидела, как Учитель садится в машину? Десять ударов кнутом. Подошла к телефону? Десять ударов жгутом.

– Моя сестра Анна подвергалась наказанию так: все мужчины мочились на тряпку, которую потом клали ей на голову, – рассказывает Сергей. – К счастью, Анна смогла оттуда уйти.

ЖИТЕЛИ РАЯ

К женщине и сексу в академии было особое отношение. Так, в программе обучения есть предметы «Психика половых отношений семьи» и «Основы воспитания женщины и мужчины будущего».

– Каждый знает свою жену или жен и не претендует на чужую, – писал Лубенко в «манифесте». – Жена живет для мужа, муж – для общества людей.

Каждая женщина студии считалась духовной женой Учителя.

– Однажды он пригласил меня в свой кабинет, попросил меня полностью раздеться, чтобы он мог лучше понять меня, – вспоминала Маргарита. – Думаю, он делал это со многими, если не со всеми.

– Мне было 15. Как-то раз он позвал меня в свой кабинет: поскольку я его духовная жена, он должен осмотреть мое тело, – делилась Светлана. – Все это было в присутствии его жены. Потом я оделась и ушла.

Изначально в студии проповедовали пуританство: мужчинам и женщинам нельзя было даже находиться в одном помещении в отсутствие Учителя и пользоваться одной посудой.

– В транспорте женщине нельзя было сесть, если на этом же сидении – даже через несколько женщин – сидел мужчина, – сообщала Маргарита.

Выставка в Москве, 2008 год. Фото: vladimir-lubo.ru

Чуть позже в академии произошла «сексуальная революция». Лубенко якобы стал выбирать из воспитанниц новых жен, не всем из которых было 17.

– Он категорически запрещал мужчинам жениться до 28 лет, а, если человек уже был женат, он должен был привести жену в студию или развестись с ней, – вспоминал Сергей. – Девушка могла выйти замуж только за того, за кого он считал нужным. Затем отец стал создавать семьи в приказном порядке: пары регистрировались в загсе, дети становились достоянием общины. Всех мужчин такие дети называли папами, а самого Учителя – отцом.

Некоторым членам общины предлагалось поменять фамилию на «Раильтянин», «Раильтянинов», «Раильтянка», что значит «житель рая». Сейчас в Петербурге насчитывается как минимум шесть человек с такими фамилиями. Внутри студии все называли друг друга «божественными именами», придуманными Лубенко, как то «Жуеивинт», «Птл», «Евхь».

– Пока люди работали, сдавали зарплаты в общий фонд, ели каши с сухарями и голодали сутками, Лубенко мог позволить себе все самое дорогое и лучшее, – рассказывала Светлана. – Он даже заставлял людей «дарить» ему квартиры под страхом кары.

ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА?

«Госаппарат не существует, упраздняются все его структуры (армия, суды)». «Все для Стержневой Истины, и всем управляем Стержневая Истина». «Каждый, кто нам противоречит, враг нам». Это лишь несколько цитат из «манифеста» Лубенко. О том, что студия напоминает секту, заговорили еще в 80-х. Вскоре Русский музей поспешил вывести академию из своей структуры якобы из-за «религиозно-оккультных идей».

– Это тоталитарная секта, – несколько раз подчеркнул в разговоре с «Комсомолкой» Сергей Лубенко.

Открытие фонтана «Мать и дитя», 2016 год. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

С ним согласен сектовед Виталий Питанов, изучивший «манифест». К аналогичному выводу в 1999 году пришли и в московском Центре реабилитации жертв нетрадиционных религий.

– «Стержневая Истина» Владимира Лубенко носит оккультно-религиозный характер, – говорится в экспертном заключении, сохранившемся в архиве «Молодежной службы безопасности». – Вероучение сильно коррелирует с оккультно-религиозной концепцией человека-андрогина. Один из разделов «манифеста» взят из каббалистической магии.

Подтвердить или опровергнуть «Комсомолке» достоверность документа в Центре не смогли за давностью событий. По данным «Молодежной службы безопасности», как только поднялся шум, «манифест» был переписан и смягчен. Шум был связан с трагической гибелью одного из сыновей Учителя.

СЫН УЧИТЕЛЯ

Владимиру Лубенко-младшему было 17.

– Из него хотели сделать такого же «бога», – сообщала Светлана. – Но у Володи было слишком много пороков от «земной» матери. Он осмеливался не слушаться отца, поэтому жил в подвале на хлебе и воде, его били проводами по спине.

Наконец, Владимир ушел из студии и стал жить отдельно. Но вскоре, в 1997-ом, выпал с седьмого этажа и разбился насмерть…

– Подросток был доведен до самоубийства отцом, – говорилось в коллективном заявлении пострадавших.

Музей под открытым небом «Санкт-Петербург – Олимп культуры» известен как «мозаичный дворик». Фото: Администрация Санкт-Петербурга

По версии самой академии, смерть парня – дело рук завистников, которые восстановили его против отца. Покинув студию, Владимир якобы «попал в волну пропаганды скинхедов, сатанистов, фашистов». Накануне роковой прогулки по крыше он будто бы звонил девушке, которую любил безответной любовью.

– В подлое дело клеветники втянули и старшего сына Сергея, – заявляют в академии. – Он в душе был обижен на отца, винил его в том, что он бросил мать, не понимая, что она не готова была стать «женой художника».

СОСЕДИ ПО МОЗАИЧНОМУ ДВОРИКУ

В конце 90-х бывшие ученики пытались завести на Лубенко уголовное дело за доведение до самоубийства и растление несовершеннолетних.

– Но наши показания не стали рассматривать всерьез, – вспоминает Сергей. – Их восприняли как клевету на уважаемого человека.

Вновь завести дело пытались и в конце 2010-х.

– Но за четыре дня до того, как Лубенко планировали арестовать, он умер, – рассказывает руководитель «Молодежной службы безопасности» Леонид Армер.

Некоторое время последователи Лубенко скрывали его смерть (судя по материалам сайта его последователей, он все еще жив). В 2017-ом, после шумихи по поводу того, что местные власти субсидируют «секту» под прикрытием госучреждения, нового директора академии уволили. Причиной увольнения, как поясняла районная администрация, стали нарушения в финансовой и хозяйственной деятельности, отсутствие учебной программы и методик. Вслед за экс-директором ушел и весь коллектив.

В числе творений художника – мозаичная икона церкви Марии Магдалины в Павловске. Фото: Официальное сообщество Галереи Владимира Лубенко во «ВКонтакте»

Преобразованная в муниципальный подростково-молодежный центр, Малая академия искусств продолжила работу в прежних стенах. Занятия – бесплатные. На официальных ресурсах – ни слова о Лубенко.

А соседями центра стали прежние педагоги и ученики. За восемь занятий в месяц, которые позволят ребенку «стать лидером и сплотить вокруг себя коллектив», с родителей просят 4200 рублей. Занятия ведут по системе Лубенко.

Работы Лубенко, пользующиеся «широким спросом среди мыслящих и глубоко чувствующих», продолжают продаваться в фирменном интернет-магазине, его ассортимент регулярно пополняется. Не закрылись, судя по соцсетям, и филиалы академии в Украине и Казахстане. А в Москве процветает художественная студия брата Владимира Васильевича, тоже работающая на основе «комплексной программы воспитания».

– Но там секты нет: они полностью в православии, – говорит Сергей Лубенко.

Книгу о «Стержневой Истине» все еще можно найти в Публичной библиотеке в разделе «Воспитание мировоззрения школьников».

ДОСЛОВНО:

Богдана ЛУБЕНКО, вдова Владимира Лубенко, художественный руководитель Малой академии искусств имени Лубенко:

– Школа проводила культурные международные программы, сотрудничали с дипмиссиями, имела кучу филиалов. Клеветническая акция в 2000 году прошла после фурорной выставки в Манеже. Проверка показала, что ни в деятельности Лубенко, ни в деятельности академии нет состава преступления.

В 2011-ом, когда Владимира Васильевича не стало, из Устава академии, которая к тому моменту стала государственной (Владимир Васильевич был патриотом), пропали условия о том, что академия работает только по авторской системе. Как, мне неведомо: я как супруга была занята другим делом. В итоге мы превратились в простой подростково-молодежный центр.

В «мозаичном дворике» проводят экскурсии. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Так как наша деятельность далеко выходит за рамки такого формата – у нас коллекция работ более четырех тысяч, реставрационные мастерские, «мозаичный дворик», – мы просили перевести нас в культурное учреждение. Но кому-то что-то не понравилось.

В 2016-ом, после фурорного открытия муниципального фонтана, который мы сделали из натурального мрамора за свои деньги, на нас опять сфабриковали статью в СМИ. Опять была проверка. На основании якобы найденных нарушений директора уволили. Мы приобрели два помещения в своем дворике и стали работать самостоятельно.

Кто все это раздувал? Версии разные. Если хотели забрать наши исторические помещения в центре города, то непонятно, почему теперь используют наше имя? ПМЦ работает как фейк. Думаю, на Владимира Васильевича навешивали то ярлык антисоветчика, то сектанта, из-за зависти и частных интересов. По факту претензий к нам никаких.