2019-11-25T17:56:28+03:00
Досуг

Всероссийская экстремальная премия «Наводнение 2019»

Петербургское пространство #KOD на Комсомола, 2 соберет под одной крышей поклонников серфинга, вейкборда, кайта, вейксёрфа, сапсёрфинга и смежных дисциплин
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«Наводнение» - крупнейшая премия Петербурга в области водных экстремальных видов спорта.«Наводнение» - крупнейшая премия Петербурга в области водных экстремальных видов спорта.
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Свободный дух объединяет огромное сообщество водных видов спорта нашей страны. Летний сезон подарил новые увлечения и яркие воспоминания, в то время как спортсмены оттачивали мастерство и выступали на соревновательных площадках.

30 ноября 2019 года состоится третья Всероссийская экстремальная премия «Наводнение». Петербургское пространство #KOD на Комсомола, 2 соберет под одной крышей поклонников серфинга, вейкборда, кайта, вейксёрфа, сапсёрфинга и смежных дисциплин.

На большом экране состоится премьерный показ захватывающих экстремальных фильмов и видео. Сеть актив-парков #Kingwinch презентует одноименный короткий метр МЫ - KINGWINCH, а #RedBull порадует новымипрофайлами своих атлетов. Сюрпризы гарантированы!

Лидеры сообщества и игроки индустрии подведут итоги богатого на события года. Лучшие спортсмены, ивенты и проекты будут награждены ценными призами на большой сцене, а по итогам открытого Интернет-голосования определятся Народные Герои 2019.

В рамках мероприятия все желающие смогут расширить представление о водных видах спорта на 360 градусов: пространство #KOD предложит абсолютно новый опыт серфинга в шлеме виртуальной реальности.

По завершению программы организаторы приглашают отпраздновать окончание года на after-party с живой музыкой, барной программой и призовыми конкурсами.

КОГДА: 30 ноября. Начало в 18:00

Билеты: 200 рублей

Адрес: ул. Комсомола 2, пространство #KOD

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ИСТОЧНИК KP.RU

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