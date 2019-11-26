«Диалог культур» в Петербурге: Как прошел первый день международного форума для журналистов

10 утра. Эрмитажный театр. Несмотря на то, что день только начался, внутри уже в этот час было шумно и многолюдно. Еще бы: самые яркие люди творческой профессии - сотни представителей СМИ из 35 стран мира. Уже четырнадцатый год подряд в Петербурге проходит международный медиа-форум молодых журналистов. Главная задача - поделиться опытом, обсудить проблемы современного медиапространства, ну и продемонстрировать свои проекты.

С приветственным словом на торжественном открытии выступил организатор форума Ашот Джазоян, председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» и секретарь Союза журналистов России.

- Я уверен, что форум станет площадкой для продуктивной дискуссии, а также отправной точкой для создания новых проектов, - сказал Ашот.

Как прошел первый день международного форума для журналистовФото: Алина КИЗЬЯКОВА

Первое заседание было посвящено теме взаимодействия диалога культур и цифровых технологий. На нем выступили журналисты из России, Италии, Испании, Аргентины, Польши и других стран мира. Новые возможности для коммуникации в меняющемся медиапространстве обсудили декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, редактор мультимедийного отдела газеты «la Repubblica» Сара Бертучиолли, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и десятки других практикующих журналистов, блогеров и фотографов. Одним из вопросов обсуждения стала нынешняя ситуации в СМИ.

- Сейчас самым популярным видом контента является видео. Далее по убывающей идут тексты, фотографии, аудиоматериалы и посты в социальных сетях, - сказал Владимир Сунгоркин. - Газеты стали читать реже по двум причинам: из-за увеличения количества молодежи, которая получает новости из других источников, и из-за нарушения каналов распространения прессы. Мы это понимаем.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир СунгоркинФото: Алина КИЗЬЯКОВА

На втором заседании, которое было посвященного русским СМИ за рубежом, отечественные журналисты, проживающие в других странах, рассказали о своей работе. Главная идея в том, что зарубежные медиа направлены как на эмигрантов, так и на всех жителей той или иной страны. Так что круг читателей и зрителей расширяется.

Еще одно событие форума - фестиваль документальных фильмов и телевизионных сюжетов «Я здесь живу». Гости смогли ознакомиться с видеороликами, которые специально й этой встрече подготовили отечественные и иностранные коллеги по цеху.

И это еще не вся программа первого дня. В Главном Штабе Эрмитажа прошли вебинары, на которых выступили весьма необычные спикеры. Габриэле Чеккони - фотокорреспондент из Италии - поговорил с молодыми журналистами о воздействии внезапных массовых мигранту на окружающую среду. Президент исследовательского холдинга «Romir» Андрей Милехин рассказал о глобализации информации и кризисе мирового политического устройства.

Дальше - больше. На следующий день гостей форума ждет не менее насыщенная программа. Утром журналисты возложат цветы на Пискаревском кладбище в память о героях, погибших по время Великой Отечественной войны. Днем в Эрмитаже пройдет открытие фотовыставки «Я здесь живу», где представлено 200 лучших работ от 35 фотокорреспондентов мира. Там же пройдет третье заседание форума, вебинар, продолжение фестиваля документальных фильмов и торжественная церемония вручения знака «За весомый вклад в «Диалог культур».

Своеобразным итогом форума станет еще и творческая работа. Журналисты, принимающие участие в форуме, смогут в залах и хранилищах Эрмитажа создать собственный сюжет о Санкт-Петербурге. А еще снять репортаж из Великого Новгорода, Пскова или Выборга. Будем ждать результатов!