Анна Семак выпустила «Близость», где откровенно рассказала об отношениях с главным тренером «Зенита»

Как я уговорила мужа выйти в публичное пространство

Свою первую книгу Анна Семак написала 13 лет назад. Это был художественный рассказ для детей. А вчера супруга главного тренера «Зенит» представила публике откровенный роман «Близость», где описала не только свою жизнь, но и личные подробности отношений с Сергеем. Мы бегло прочитали книгу и выбрали из нее самые любопытные моменты.

annas_secret_garden Сегодня наконец-то вышла моя книга.

Начинается «Близость» Семаков с истории про веганский ресторан в Нью-Йорке, куда Анна случайно попала и написала об этом у себя в Инстаграм.

- Друзья тут же начали говорить, что мне нужно вести блог. Я была не против - болтать и рассказывать я очень люблю, - говорит Анна.

А вот Сергей соцсети не признавал категорически.

- Слова «блог» и «смерть» для него были синонимами, - улыбается супруга главного тренера сине-бело-голубых. Но Анна все равно решила поговорить с Сергеем и убедить его стать более публичным человеком.

К разговору с мужем пришлось готовиться основательно, ведь Анна понимала, что Сергей не готов к жизни «напоказ». Начали с малого: сначала Семак дал добро на несколько постов. Ну, а сейчас он уже активный пиарщик блога жены. Даже разместил в сториз рекламу ее книги.

- Он увидел отклик, понял, что это нужно читателям, - призналась Анна.

Против шаблонного мышления

В своей книге Семак очень откровенно описывает свои отношения с будущим мужем. Например, вспоминает времена, когда он играл за ЦСКА. Однажды она пробралась к нему на базу, вызвонила его по телефону, перевезла через забор. Потом они долго сидели вместе на куртке. На следующий день Семак забил три мяча.

annas_secret_garden Этот отпуск я в большей степени посвятила старшим детям, заново проживая с ними подростковый период

- Видимо, экстремальные приключения заряжали его энергией. Рискуя всем – работой, именем - он делал не поддающиеся никакой логике поступки ради простого желания побыть вместе хоть немного, - написала Анна в своей книге.

Но есть и другая версия начала отношений Анны и Сергея. Якобы Анна всеми силами пыталась увести любимого из семьи, где подрастал ребенкок. Однако об этом в книге нет ни слова. Есть в «Близости» и другие нестыковки. К примеру, Анна пишет о своих родителях как о людях, которые были против любого шаблонного мышления, поэтому не хотели, чтобы дети ходили в детский сад, были весьма скептично настроены против школы. И в то же время именно школьные оценки были для них мерилом детского ума.

- С тех пор я дала себе обещание никогда не ругать детей за оценки, - написала Семак.

В полушаге от взрыва

Впрочем, у многих читателей блога Анна возникает вопрос - видит ли она своих детей, потому что одна поездка у Анны Семак сменяется другой.

- Я пять лет была беременной, десять лет отдала детям. Стояла у плиты. Все свое время отдавала детям. Когда у нас появилась приемная девочка Таня, начался год очень жесткой адаптации. У меня не было сил. Постоянные болезни. На фотографиях я либо с коляской, либо беременная. Я превратилась в котел, в котором все закипало. Понимала, что еще немного и я взорвусь, - рассказывает Семак.

Когда Илларии исполнилось шесть лет, а Таня уже год была в семье, многодетная мать начала путешествовать. Сначала поправляя свое здоровье, а потом увлекаясь новыми и новыми проектами. Одно из новых увлечений Анны – документальные фильмы. Один она уже сняла про свое путешествие в Гималаи. А второй готовится снять в Африке, куда возьмет с собой мужа.

«Друзья в шоке от того, что мы летим без маршрута, без брони отелей, даже без личных вещей. В чемоданах будет самое необходимое для детей».

При этом она поделилась, что в «Зените» весь день шутили над главным тренером, опасаясь за его здоровье. Ведь из Африки можно привезти всякие разные болячки.

«Я обязательно съезжу в больницу им. Боткина, проконсультируюсь насчет прививок. Точно сделаю от малярии и желтушной лихорадки. Хотя друзья советуют выпить «настойку розового кактуса» или натереться чем-нибудь».

Что ж, видимо, Сергею Семаку придется провести небольшие эксперименты над своим здоровьем.

На Камчатку без мужа

Руководство «Зенита» против весьма опасной поездки не высказалось. А в планах у жены Семака еще и фильмы про социальные проблемы на Камчатке и на Бали. Но в них в силу занятости Сергей Богданович уже вряд ли сможет принять участие.

Сергей Семак на презентации книги жены «Близость». Фото: автора

Анна Семак многогранна. Она себя считает еще и автором детских книг. В январе выйдет ее детское произведение «Пропажка». Книга про ребенка, родители которого очень много работают. Книга про детское одиночество.

«Это очень серьезная книга-зеркало. Надеюсь, взрослые смогут в ней увидеть себя. Я уже читала ее своим детям. Они до двух часов ночи не могли уснуть, так она их затронула».

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