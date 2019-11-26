Плохой, злой, но хороший Михаил Ефремов

За два часа спектакля можно будет узнать о тернистом творческом пути артиста, послушать откровенные сплетни про родителей, друзей, учителей, жен, детей, друзей, собутыльников, врагов и политиков и самого себя. Кроме того, Ефремов обещает (если, конечно, не врет) честно ответить на самые откровенные вопросы из зала.

Три источника, три составные части Михаила Ефремова, каким мы его знаем, смотрим, любим и ненавидим. Михаил Ефремов – это более 110 ролей в кино, 20 ролей в театре, более 10 театральных проектов в качестве режиссера. Это сотни публикаций и телесюжетов откровенно скандального, философского, искусствоведческого, бытового, политического, гражданского и антигражданского содержания.

Все, что говорят про Михаила Ефремова – зачастую диаметрально противоположно. Он - хороший и плохой. Он ненавидит журналистов и у него скандальная репутация, но он же вел глубоко щемящую программу «Жди меня» на ТВ. Про себя же говорит, и эта фраза цитируема, что он - шут гороховый, но скорее он – баловень судьбы, интеллектуальнейший актер и глубоко чувствующий человек. Человек театра. В своих выступлениях Ефремов затрагивает разнообразные аспекты жизни: от политики до искусствоведения, от быта до философии. Его неизменно саркастическую и часто скандальную манеру подачи невозможно перепутать ни с чьей другой.

- Только театр, театр. Я вырос за кулисами и на оперу меня постоянно водили. Дед Борис Покровский был режиссером Большого театра. Театр всегда присутствовал в моей жизни. У меня за спиной десятки спектаклей, причем один оперный. Я руководил театром. Но я ушел оттуда, потому, что мне там не хватало пространства, - вспоминает Михаил Олегович. - Я бунтарь. Для меня самое важное - свобода, а я связан по рукам и ногам фамилией. Я - Скорпион по гороскопу, поэтому и жалю сам себя. Очень скрытный и открытый одновременно. Вот такой я полярный человек, как Земля.

За два часа зрители пройдут с Михаилом весь его творческий и жизненный путь. Проиллюстрированный стихами: от прочитанных на первом в его жизни конкурсе художественной самодеятельности до новейших номеров. Украшенный фрагментами фильмов: от 14-летнего Копейкина из «Когда я стану великаном», 19-летнего Дубровского из одноименного сериала до самых отъявленных алкашей и ментов. Разбавленный отровенными сплетнями про себя, родителей, друзей, учителей, жен, детей, друзей, собутыльников, врагов и политиков. Кроме того, Михаил Олегович обязуется, если не врет, честно ответить на вопросы из зала.