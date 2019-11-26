Жизнь «на колесах»: Рассказываем, как устроено шоу Crystal Cirque du Soleil

CRYSTAL – 42-я оригинальная постановка на счету Cirque du Soleil и первое шоу, в котором компания исследует возможности льда. Мировая премьера CRYSTAL состоялась в Монреале 13 декабря 2017 года. Спустя два года с ним познакомится и российская публика: сначала шоу увидят в Москве (до 8 декабря оно будет идти в столице), а после - в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.

Гастрольный график у CRYSTAL напряженный. В среднем артистам и сотрудникам шоу приходится каждую неделю переезжать в новый город выступлений, правда, иногда они задерживаются в очередном городе на пару недель.

Стирая границы

В этом шоу Cirque du Soleil исследовал сущность ледового спорта и привнес высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров на неведомую для себя территорию – поверхность льда. Создатели шоу придумали абсолютно новую творческую форму. Так, в одной из сцен шоу главная героиня взлетает на трапеции и совершает невероятные вращения в воздухе, оставаясь в коньках - такое в шоу Cirque du Soleil происходит впервые. Еще один номер-новичок в репертуаре компании - раскачивающиеся как маятники китайские мачты.

Чистый лист

Исполнительным продюсером шоу CRYSTAL стала Ясмин Халил. C Cirque du Soleil она сотрудничает с 1997 года. На протяжении этих лет Ясмин создала более 1500 успешных мероприятий и проектов, в том числе два появления артистов Cirque du Soleil на Суперкубке, второе участие в церемонии вручения кинопремий Оскар и ряд других масштабных проектов в мире.

Режиссеров шоу Себастьяна Солдевилья и Шену Кэролл связывают не только профессиональные, но и семейные узы. Себастьян, кстати, ставил первую часть церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, а Шена была хореографом специального выступления Cirque du Soleil на церемонии вручения кинопремий Оскар в 2012 году.

Перед каждым выступлением на настройку системы требуется 2,5 часа времени и три технических специалиста.

Старшим хореографом, поставившим номера с участием фигуристов, стал четырехкратный чемпион Канады и мира в мужском одиночном катании Курт Браунинг. 25 марта 1988 года во время чемпионата мира в Будапеште Браунинг впервые в истории соревнований по фигурному катанию успешно выполнил четверной прыжок.

Хореографом-постановщиком выступил и Бенджамин Агосто – пятикратный чемпион США в танцах на льду. В 2006 году он стал серебряным призером Олимпийских игр. В 1998 году тренер Бенджамина поставил его с пару с канадской фигуристкой Танит Белбин. Они дважды принимали участие в Олимпийских играх (в 2006 и 2010 гг.), а в 2006 году выиграли серебро Олимпийских Игр, став первой американской парой, которая выиграла этот титул в танцах на льду с 1976 года. Агосто и Белбин четырежды становились медалистами чемпионата мира, трижды – победителями Чемпионата четырех континентов (2004 – 2006) и пять раз – чемпионами США (2004 – 2008 годы).

Сценография и проекции

Сцена шоу напоминает городскую площадь недалеко от замерзшего пруда. В глубине сцены находится величественная хрустальная стена (ее вес составляет 10 тонн), в которой застыли все значимые места из жизни Кристал – главной героини шоу; места, куда она погружается, чтобы вернуться в прошлое, во времена тех или иных событий.

Поверхность льда молниеносно меняет облик и переносит нас со школьного двора на игровую площадку или из гигантского пинбольного автомата в офисную башню за счет использования видеопроекций и соответствующего реквизита.

Всего в шоу 30 проекторов (28 используется / 2 запасные). Проекции в шоу интерактивные и синхронизированы с движениями артистов. В костюмы вшиты исполнителей вшиты в общей сложности 300 метров «кабель-каналов» для системы пространственного трекинга Blacktrax. Перед каждым выступлением на настройку системы требуется 2,5 часа времени и три технических специалиста.

Костюмы и грим

Все артисты – и акробаты, и конькобежцы – в течение шоу меняют по три-четыре образа. Это требует быстрых переодеваний между сценами. Костюмы снабжены молниями, которые идут по шаговому шву, поэтому конькобежцы могут переодеться, не снимая коньков. Сэкономить время помогают и магниты, которые используются в качестве застежек. Кстати, костюмы для всех постановок Cirque du Soleil создаются вручную и по меркам каждого исполнителя в костюмерных мастерских штаб-квартиры, расположенных в Монреале, Канада. В мастерских трудятся около 300 специалистов (обувных мастеров, шляпников, дизайнеров по текстилю, швей, кружевниц, плотников и т.д.), которые кропотливо работают над созданием разных элементов костюмов.

Музыка

Саундтрек шоу похож на саундтрек кино – поддерживает историю и пульсирует в такт действию на льду, под и над ним. Тональность варьируется от оркестровых аранжировок до клезмера, фолка и роковых мелодий, но остается нежной, романтичной и атмосферной. Вся музыка в шоу оригинальная, за исключением нескольких специально созданных кавер-версий популярных песен, чей ритм добавляет экзальтации и акцентирует ключевые элементы истории. Один из них – кавер на песню Halo певицы Бейонсе. Он звучит в номере «Бальный зал».

Декорации CRYSTAL – это примерно 500 элементов, которые собирают и разбирают еженедельно.

CRYSTAL в цифрах

- Все оборудование шоу перевозится на 20 трейлерах, а общий вес фур с оборудованием составляет более 400 тонн.

- Монтажом и демонтажом шоу занимаются 32 технических специалиста, которые работают в штате тура, и еще 106 человек, которых Цирк дю Солей нанимает в каждом городе выступлений.

- Специалист, отвечающий за монтаж и демонтаж CRYSTAL, проходит 61 километр только за эти два дня.

- Суммарная яркость проекторов составляет 560 000 люменов.

- Декорации CRYSTAL – это примерно 500 элементов, которые собирают и разбирают еженедельно.

- 300 настоящих снежков в неделю готовят для анимации перед выступлением.

- Все костюмы «путешествуют» вместе с шоу. Костюмеры 48 раз загружают стиральные машины в день монтажа, а в остальные дни – 10-12 раз

- Около 9 литров стеклоочистителя в месяц используется для ухода за реквизитом.

В CRYSTAL работает международная труппа фигуристов, экстремальных конькобежцев, фристайлеров, акробатов и музыкантов из 11 стран.

- В шоу используется система пространственного трекинга Blacktrax. Ежедневно приходится «настраивать» порядка 100 костюмов для использования в этой системе.

- За неделю артисты и сотрудники тура шоу CRYSTAL съедают 34 кг бананов и 45 кг моркови.