Зенит - Лион 27 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов по футболу

Добрый день, дорогие друзья! Для «Зенит» наступил день истины! Сегодня «сине-бело-голубых» ждет матч жизни. Или смерти. Все зависит от того, как завершится матч на «Газпром Арене». В четвертом туре Лиги чемпионов петербургский клуб встречается с французским «Лионом». Укротить «льва» надо любой ценой!

Только победа оставляет зенитовцам шанс на выход из группы и продолжение борьбы в плей-офф. Французы – непосредственный конкурент, пока они опережают команду Сергея Семака на три очка, занимая второе место. Поэтому, петербуржцам надо обязательно выигрывать при своих зрителях. Перед последним матчем с «Бенфикой» следует цепляться за шанс на кубковую весну. Что касается «Лиона», то победа в Северной Пальмире им обеспечит участие в следующей стадии. Но «ткачей» ждет серьезная потеря в этой игре, им будет не хватать их главного «забиватора» – голландца Мемфиса Депая, у которого случился рецидив травмы бедра.

Прогноз на матч «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019 -

У «Зенита» более предпочтительные шансы на победу

Время начала матча «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019

Матч «Зенит» – «Лион» 27 ноября 20:55 по московскому времени

Где смотреть матч «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча «Зенит» – «Лион» можно посмотреть 27 ноября и начнется в 20:15 по московскому времени на канале «Матч ТВ»

Трансляция матча «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019

Трансляция матча «Зенит» – «Лион» 27 ноября 2019 года состоится на канале «Матч ТВ» в 20:15 по московскому времени.