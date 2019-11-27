2019-11-27T11:46:10+03:00
Недвижимость

Энциклопедия новосела: Все, что важно знать при покупке жилья в Санкт-Петербурге

Чтобы помочь всем, кто мечтает о новоселье в Санкт-Петербурге, мы собрали все самое полезное о выборе, покупке и обустройстве новой квартиры
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Покупка недвижимости в Санкт-Петербурге - дело приятное, но требующее знаний и внимательности. Фото: фотобанк "Лори".Покупка недвижимости в Санкт-Петербурге - дело приятное, но требующее знаний и внимательности. Фото: фотобанк "Лори".
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Не сосчитать вопросов, которые появляются у человека с момента принятия решения о покупке квартиры в Санкт-Петербурге до новоселья. Разбираться приходится во всем: в рынке недвижимости в Санкт-Петербурге, юриспруденции, банковском деле, дизайне и ремонте. За короткое время нужно стать экспертом в вопросах, о которых раньше и не знал!

Чтобы облегчить задачу всем, кто мечтает о новоселье в Санкт-Петербурге, мы собрали все самое актуальное и полезное о выборе, покупке и обустройстве новой квартиры в «Энциклопедии новосела».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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