Фантастический фильм «Аванпост» уже в прокате с 25 ноября

Военный пост-апокалиптический триллер «Аванпост» уже в кино. По замыслу авторов «Аванпост» должен стать прорывом в российском фантастическом кино. Два кассовых российских кинематографиста - режиссер кинотрилогии «Гоголь» Егор Баранов и создатель блокбастера «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел», сценарист Илья Куликов - объединили творческие силы, чтобы создать загадочный и зрелищный блокбастер.

По словам режиссера дилогии Егора Баранова, «Аванпост» - это самый масштабный проект из всего, что он когда-либо снимал:

- Успех «Гоголя» у российских зрителей дал нам возможность повысить планку во всем и создать по-настоящему масштабный блокбастер, – говорит Егор Баранов. – Это касается и компьютерной графики, и задействованных ресурсов – звездного актерского состава, новейшей военной техники, предоставленной Министерством обороны РФ, дорогостоящих декораций ближайшего будущего и большого количества сложно постановочных экшен-сцен. Мне как режиссеру важна не только зрелищность, но и атмосфера, сюжет, живые и яркие герои. Действие разворачивается в ближайшем будущем, на наших с вами улицах. В «Аванпосте» многое строится на саспенсе, на загадке. Герои картины, которые вдруг оказались во враждебном мире, под воздействием неизвестной угрозы пытаются понять, что стало причиной конца света и как всем нам жить дальше. Для меня «Аванпост» - это история об отчуждении – как в масштабах всего мира, так и на личностном уровне. Сегодня каждый человек одинок и живет как бы сам в себе, не доверяя никому, и этот страх подогревают бесконечные поиски внешних врагов. Чувство внутренней и внешней тревоги сегодня знакомо каждому, именно его мне хотелось передать в этой картине.

- У «Аванпоста» есть все составляющие для успешного проката: закрученная и таинственная история, классный экшен с использованием новейшего вооружения и военной техники, большое количество спецэффектов и компьютерной графики, сильный актерский состав и талантливый режиссер, который умеет делать большое зрительское кино, - отмечает продюсер Валерий Федорович. - Мы ждем, что зрители, любящие жанр пост-апокалипсиса, военное кино и качественный экшен, придут в кино и им понравится «Аванпост».

О ЧЕМ ФИЛЬМ

«Аванпост» показывает жизнь осажденной Москвы и ее обитателей в ближайшем будущем. На землю не падал метеорит, террористы не придумали глобальной угрозы, сверхдержавы не развязывали атомную войну, но… что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов, повсюду - следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

В фильме звездный каст: Алексей Чадов, Пётр Федоров, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова. Во время съемок финальных сцен актеры поделились подробностями работы над фильмом, которая заняла несколько лет.

- «Аванпост» оказался настолько масштабным проектом, что уже стал частью нашей жизни. На съемках нам пригодилось всё, что мы пережили, видели и успели прочесть. Каждый навык, умение и знания нашли здесь свое применение, – рассказывает Константин Лавроненко. - В хорошем кино должно быть все. «Аванпост» получается именно таким. Здесь все переплетено. Человеческие истории и захватывающие сцены, любовь и дружба, серьезные вопросы и эмоциональная составляющая. Мы, как и наши герои каждый день задаемся и ищем ответы на вопросы о том, что же делать и как построить новую жизнь, если вдруг наступит апокалипсис.

СКАЗАНО

Алексей ЧАДОВ: Я люблю кино с «мясом»

- «Аванпост» - реалистичный фильм о людях из недалекого будущего, - поделился впечатлениями от съемок Алексей Чадов. - Я вообще люблю натуральное кино. В свое время Алексей Балабанов, у которого я снимался в картине «Война», привил мне вкус к документальной точности изображения. Егор Баранов в чем-то напомнил мне Алексея Октябриновича – он так же внимателен к каждой мелочи и каждому нюансу. «Аванпост» получился натуральным и естественным, что кардинально отличается, как мне кажется, от сегодняшнего полурисованного, хромакейного кино, которое больше всего стало походить на мультфильмы для взрослых. Я люблю кино с «мясом». Именно таким, на мой взгляд, получился наш фильм. Должен сказать, что эти съемки были очень непростыми. Этот проект вообще один из самых тяжёлых в моей карьере. Но, как показывает опыт, только в боевых условиях и получаются хорошие кино.

ЧТО ЕЩЕ

Один из основателей известной американской рок-группы Linkin Park Майк Шинода специально для фильма написал песню с ироничным названием fine.

Саундтрек к «Аванпосту», сочиненный Райаном Оттером («Гоголь»), отмечен международной премией Global Music Awards в США.

Производством визуальных эффектов на «Аванпосте» занимается студия AMG-VFX, работавшая над такими проектами, как: «Гоголь», «Чернобыль 2: Зона отчуждения», «Притяжение», «Салют-7», «Ледокол», «Скиф».

«Аванпост» награжден призами международного фестиваля Accolade Global Film Competition в США. Алексей Чадов стал обладателем специальной награды за выдающийся кинематографический уровень Award of Excellence. Жюри премии назвало работу Егора Баранова «искусной режиссурой», отметив также «интригующий сюжет, выдающиеся спецэффекты, умелую операторскую работу и исключительное мастерство художника-постановщика». Для Егора Баранова это уже вторая премия Accolade Global Film Competition: в 2017 году аналогичной наградой был отмечен фильм «Гоголь. Начало».