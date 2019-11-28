2019-11-28T17:06:17+03:00
Общество

Забрали «автохлам»: В Петербурге двор Нельсона лишился главных арт-объектов

Голубые и розовые «Жигули», установленные больше 7 лет назад, увезли из-за жалобы в интернете
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Дворик Нельсона на Петроградской стороне опустел.Дворик Нельсона на Петроградской стороне опустел.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Легендарный двор Нельсона на Петроградской стороне лишился главных арт-объектов – разноцветных «Жигули». Машины, на фоне которых были сделаны тысячи фотографий, демонтировали. Теперь под угрозой уничтожения и остальная инсталляция.

ДВОР ОПУСТЕЛ

Обычный петербургский двор в культовое место превратил художник и бард Нельсон Искандарян. Мужчина поселился в подвале дома 2011 году. Сначала обустроил свое жилище, а затем взялся за двор. За прошедшие годы экспозиция разрослась, а дворик прославился на всю Россию. Часто сюда забредают и туристы, и уставшие от серости петербуржцы.

Так двор выглядел месяц назад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так двор выглядел месяц назад.Фото: Олег ЗОЛОТО

В середине октября горожане узнали, что красочный островок собираются уничтожить. Кто-то пожаловался на творение Нельсона в интернете. С тех пор его судьба оставалась под вопросом.

Около полудня 28 ноября во двор на улице Полозова, 6 приехала группа людей. Они окружили «Жигули» в центре двора. Их художник установил на постамент и раскрасил в голубой и розовый цвет. Так они простояли больше семи лет.

Теперь двор опустел. Меньше, чем за час, композицию разобрали, погрузили и увезли.

Дворники убирают мусор. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дворники убирают мусор.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА «АВТОХЛАМ»

К слову, на шум во дворе вышли жильцы. Они очень удивились присутствию рабочих. Одна из жительниц принесла бюллетень для голосования, которую она получила две недели назад. Один из пунктов, по которым собирали мнение жильцов – уничтожение граффити, которыми украшены стены фасадов.

Дворик назвали в честь автора – художника, поэта и барда Нельсона Искандаряна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дворик назвали в честь автора – художника, поэта и барда Нельсона Искандаряна.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В бумаге написано, что голосование назначено на 10 декабря. То есть люди еще не проголосовали, а инсталляцию уже увезли, - возмутилась она. – Я абсолютно против, чтобы двор уничтожали. Это наша достопримечательность. Нам нравится, мы любим свой двор.

Ясность внес сам автор работ. Он стоял неподалеку и наблюдал, как уничтожали его детище. Вместе с жильцами, уже в процессе демонтажа, он узнал, что службы пришли только за «автохламом». На него, по обычаю, пожаловались через портал «Наш Санкт-Петербург».

- Помимо машин они начали трогать и другие вещи. Ежик в углу сидел, его убрали. Кто-то дозвонился до администрации. Там сказали, что убирать нужно только машины, - рассказал Нельсон.

Жильцы получили бюллетени для голосования. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жильцы получили бюллетени для голосования.Фото: Артем КИЛЬКИН

Будущее оставшейся экспозиции станет известно после завершения голосования. До 10 декабря управляющая компания собирает голоса жильцов, а 15 числа будет озвучено решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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