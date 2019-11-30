2019-11-30T09:45:37+03:00
Происшествия

В Ленобласти в подъезде многоэтажки избили до смерти женщину ради шубы

Злоумышленник жестоко избивал свою жертву на протяжении 20 минут
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве, когда тот собирался уехать из города на метро.Полиция оперативно задержала подозреваемого в убийстве, когда тот собирался уехать из города на метро.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Мурино Ленинградской области в собственном подъезде дома избили до смерти местную жительницу. Убитую нашли в луже крови на десятом этаже на лестничной клетке в многоэтажке. Страшную находку обнаружил 29-летний мужчина, который срочно позвонил в полицию.

- Женщине пробили голову, рядом с ней лежала сумка с продуктами. Убийство произошло в пятом подъезде дома №13 на бульваре Менделеева. Личность погибшей установили. Ей оказалась 51-летняя местная жительница, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник долго и жестоко избивал свою жертву – по сообщениям стражей порядка, все ее лицо практически изувечили. Голова была в крови и больших гематомах. Полицейские оперативно просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри подъезда жилого дома, а также в лифте. Подозреваемого тут же установили.

- Мы разыскиваем мужчину примерно среднего телосложения. Он был в синей куртке, спортивных штанах серого цвета и светло-коричневых ботинках, - передал ранее «Комсомолке» ориентировку на подозреваемого источник в правоохранительных органах.

Чуть позже его задержали. Он собирался скрыться из Мурино и пошел на станцию метро «Девяткино», однако там его уже ждали стражи порядка. Новые подробности жестокого преступления наводят на ужас. Оказалось, что подозреваемый мужчина убил женщину ради дорогой шубы.

- Он избивал ее на протяжении 20 минут, а после снял верхнюю одежду и убежал прочь. Мужчина преследовал местную жительницу еще с метро, заметив ее дорогую шубу. Известно, что убитая работала юрисконсультом, - пишет телеканал «78» со ссылкой на свои источники в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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