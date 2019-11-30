Евро-2020 в Петербурге начнется с концерта на Дворцовой площади

Стали известны подробности организации чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге. 30 ноября вице-губернатор Владимир Кириллов встретился в Бухаресте с президентом УЕФА Александером Чефирином и рассказал о подготовке города к турнира.

- В Северной столице уже согласовали две фанатские зоны для просмотра матчей и нескучного времяпровождения. Они расположатся на Конюшенной и Дворцовой площадях. При это фан-зона на Конюшенной станет главной. Дворцовую задействуют лишь на ограниченное время и не на всем ее пространстве, - цитирует Владимира Кириллова пресс-служба Смольного.

Владимир Кириллов доложил президенту УЕФА о готовности города к Евро-2020. Фото: пресс-служба Смольного

Планируется, что в фан-зоне на Дворцовой площади с 3 по 12 июля организуют просмотр четверть-, полуфинальных и финальных матчей Евро-2020, которые состоятся в других городах. По словам президента УЕФА, наблюдать за непредсказуемыми играми чемпионата Европы с главного исторического пространства Петербурга – настоящий подарок.

Но и это не все – Евро-2020 в Северной столице начнется с грандиозного концерта на все той же Дворцовой площади. Его приурочат к началу первых матчей турнира. В частности, в концерте примет участие именитый российский дирижер Валерий Гергиев.

Напомним, что Санкт-Петербург стал единственным российским городом, который примет игры грядущего чемпионата Европы по футболу. Петербуржцев ждут три встречи группового этапа (две из них с участием сборной России – прим. ред.), а также один четвертьфинал.