В центре Петербурга машина вылетела на тротуар и сбила прохожих

Серьезная авария произошла утром 1 декабря в центре Петербурга. Легковушка вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Под колесами автомобиля оказались двое мужчин.

Случилось все на Смольной набережной. Автомобиль марки «Хендай Солярис» двигался по дороге в районе «Водоканала». Неожиданно водитель потерял управление и выскочил на пешеходную зону. Там в этот момент находились двое прохожих.

- «Хендай» наехал на пешеходов, затем столкнулся со столбом и забором, - рассказали в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. – После этого машина перевернулась.

Часть забора оказалась разрушена. Фото: скриншот видео.

В результате ДТП пострадали мужчин 1974 и 1980 годов рождения. Их экстренно госпитализировали с травмами средней и тяжелой степени тяжести.

Очевидцы рассказали, что машина двигалась с большой скоростью. На фотографиях с места ДТП видно, что от сильного удара часть забора оказалась разрушена. Управлял «Хендаем» 24-летний водитель. Он отделался царапинами.

Сейчас причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники УГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.

Тем временем спасатели Петербурга просят автомобилистов быть осторожнее. Первый день зимы принес в город непогоду. С самого утра Северную столицу засыпает снегом, а на дорогах наблюдается гололедица.