В Петербурге перед матчем «Зенит» - «Спартак» задержали больше 80 фанатов московского футбольного клуба

Накал перед матчем «Зенит» - «Спартак», который пройдет в Петербурге вечером 1 декабря, становится все серьезнее. История с матерными кричалками в адрес Артема Дзюбы получила новый поворот. В ночь на воскресенье десятки фанатов московского клуба оказались в петербургских отделениях полиции.

КЛУБ ОШТРАФОВАЛИ

Громкий футбольный скандал разгорелся на прошлой неделе. Фанаты красно-белых ополчились на игрока сине-бело-голубых Артема Дзюбу, придумывая про него оскорбительные стишки. Сначала они прозвучали во время матча сборной России против Сан-Марино в рамках отборочного турнира Евро-2020. Затем 24 ноября на стадионе в Екатеринбурге. Там «Спартак» играл с «Уралом». За неподобающее поведение фанатов клуб даже оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако и это поклонников столичных футболистов не убедило.

Артем Дзюба.Фото: Артем КИЛЬКИН

Днем 30 ноября в Петербурге прошла встреча «Зенита» и «Спартака» в рамках молодежного первенства РПЛ. Во время матча на поле послышалась фраза «Дзюба вон, Дзюба кривоногий». Внимание правоохранителей привлекли шесть человек. Молодых людей, провоцировавших спортсменов, усадили в служебную машину и увезли.

«БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН»

Впрочем, на этом приключения фанатов «Спартака» в петербургской полиции не закончились. В своих группах они пожаловались на массовые задержания, которые прошли в ночь на 1 декабря в Петербурге.

- Последние сводки из Питера: по итогам массовых ночных рейдов, безосновательно, без объяснения каких либо причин задержаны сотни наших болельщиков. Людей без разбора увозят в отделения пачками. К чему готовится на матче? – написали они в своих соцсетях.

Где именно задерживали болельщиков, не уточняется. Один из фанатов рассказал, что их компанию остановили на улице. Претензия заключалась в том, что мужчины выражались матом на улице.

- Здесь должна была быть встреча команды. Сегодня не получилось. Передайте, пожалуйста, команде наше скромное напутствие, - написал в своем блоге мужчина по имени Всеволод и опубликовал видео из полицейской машины.

По информации «Комсомольской правды», задержания действительно происходили. Однако на сотни счет не шел. Протоколы за мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков получили меньше ста человек. К утру все они покинули участки.

Тем временем, до встречи команд на «Газпром Арене» остается меньше четырех часов. Начало матча в 19.00.

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Не простые отношения между двумя командами обострились еще больше после того, как капитан зенитовцев Артем Дзюба заявил, что со «Спартаком» его клуб ждет война. К его мнению примкнул и президент «сине-бело-голубых» Александр Медведев, признавший, что «это будет сражение, битва и футбольная война». И на кону стоит не только три очка, но и престиж (подробности)