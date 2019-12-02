В Петербурге начала работать почта Деда Мороза

Новогодний праздник постепенно к нам приходит. В первый же зимний день в Петербурге, словно в сказке, выпал снег, который укутал улицы города. Совсем скоро он будет переливаться разноцветными красками от огней новогодних украшений, создавая праздничное настроение. А уже сейчас юные жители Северной столицы могут написать письмо Деду Морозу и рассказать, что же они хотят найти под елкой в новом 2020 году.

- Чтобы письмо точно попало к волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте «162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороз», и наклеить на него марку. На специальных почтовых ящиках изображены Почтальон Печкин и Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя, - рассказали на почте России.

Письма с заветными желаниями можно опустить в специальный ящик, расположенный в одном из почтовых отделений / Фото: Почта России

Отправить письмо, бросив его в специальный ящик, можно с 1 декабря до новогодних праздников. Зимний Волшебник обязательно читает каждое послание и старается выполнить мечты всех детей. Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку. Они ежедневно отправляются в резиденцию зимнего волшебника. Только в прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 200 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых.

В преддверии 2020 года специальные новогодние почтовые ящики можно найти в отделениях почты на Невском проспекте, дом 87/2, в доме 164 по Лиговскому проспекту, Маршала Казакова, дом 21, Московский проспект 195, на Планерной, дом 47 и в доме 19, корпус 1, по Гражданскому проспекту.