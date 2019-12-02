«Думал о пассажирах, а не о технике»: В Петербурге наградят водителя, спасшего 50 человек из загоревшегося автобуса

В воскресенье, 1 декабря, жители Ольгино наблюдали жуткую картину. На обочине Приморского шоссе полыхал рейсовый автобус. К счастью, обошлось без жертв. Пострадавших удалось избежать благодаря водителю, который вовремя эвакуировал пассажиров.

ПЫТАЛСЯ СПРАВИТЬСЯ С ПОЖАРОМ

На рейс желтенький «Дракон» (марка автобуса, - прим.ред.) вышел около полудня от станции метро «Черная речка». Следовал он по 211 маршруту – из Петербурга в Зеленогорск. Спустя 20 минут, неподалеку от дома 45 на Приморском шоссе, водитель заметил неполадки с двигателем. В зеркале заднего вида он увидел, что из моторного отсека пошел черный дым. Мужчина незамедлительно сориентировался: затормозил транспорт на обочине и помог пассажирам эвакуироваться.

Очевидцы рассказывают, что после того, как все люди оказались в безопасности, водитель сам пытался справиться с пожаром. Он заливал мотор с огнетушителей, но толку было мало. Уже через несколько минут автобус полностью охватил огонь. Пламя вырывалось из окон, раздавались глухие хлопки, а в небо поднялся густой столб черного дыма, который было видно издалека. Справиться с ЧП помогли спасатели, которые приехали на вызов.

АВТОБУС ВЫГОРАЕТ ЗА 7 МИНУТ

Принадлежит сгоревший транспорт компании «Третий парк». Перед тем, как выйти на рейс, автобус прошел все необходимые процедуры. Поэтому предположить, что стало причиной пожара, пока сложно. Для этого нужна экспертиза, которая продлится около месяца. Проводить ее будут эксперты МЧС.

Водитель, который не растерялся в критической ситуации, трудится в транспортной компании три года. Там отмечают, что он повел себя профессионально и сделал все согласно инструкции. Сначала позаботился о пассажирах, а уже потом – о технике.

- Он сделал все возможное, что от него требуется. Вывел людей, пытался сбить пламя. Использовал три огнетушителя. К сожалению, практика показывает, что горящий автобус может потушить только пожарная машина. Выгорает он за 7 минут, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь предприятия Денис Данилов. – Спасатели приехали быстро, в течение 15 минут, но там уже и тушить было нечего.

НЕ ЛЮБИТ ВНИМАНИЕ

В «Третьем парке» имя водителя не разглашают. Во-первых, это противоречит политике компании. Во-вторых, сам мужчина не любит лишнего внимания. Коллеги описывают его как скромного и ответственного сотрудника. Известно, что ему 43 года. В Петербург он приехал из Узбекистана.

- Героем он себя не считает. После произошедшего мы с ним разговаривали. Он сказал, что на дорогах бывают разные ситуации. Первое, о чем он думал, это люди, - отметил Денис Данилов. – У нас есть система, по которой поощряются сотрудники в различных ситуациях. Наша организация выплатит ему денежную премию и вручит грамоту. Но все-таки делать из этого героическую историю я бы не стал. Сотрудник следовал инструкции, это часть его работы.

После ЧП водитель дождался, когда автобус эвакуируют, чтобы вернуть его на площадку. На рей с тот день он больше не выходил. За руль мужчина вернется во вторник.