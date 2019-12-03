«Техника на хранении»: компания-застройщик объяснила, откуда взялись тяжелые экскаваторы во дворе СКК «Петербургский»

Борьба за спортивно-концертный комплекс «Петербургский» вышла на новый уровень: 1 декабря городские активисты устроили очередную акцию протеста, временно заблокировав проезжую часть на проспекте Космонавтов. После того как сотрудники ДПС стали направлять транспорт по объездным путям, активисты прошли за ограждение, выставленное вокруг СКК. Инициативная группа увидела несколько тяжелых экскаваторов.

- Около десятка огромных экскаваторов! – написали участники группы «Сквер у СКК» в социальных сетях. – Для чего? Что эти стальные монстры собрались там рыть?

В компании «СКА Арена», которая претендует на реконструкцию комплекса, объяснили появление спецтехники.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" ждет масштабная реконструкция - его планируют превратить в арену мирового уровня.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас мы за свой счет проводим на территории СКК инженерно-геодезические изыскания, чтобы выяснить характеристики местных грунтов, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в компании. - Работы проходят с использованием специализированной техники.

По словам представителей «СКА Арена», экскаваторы с территории комплекса должны были вывезти, но город предложил компании заключить концессионное соглашение на реконструкцию «Петербурского». В связи с этим изыскания решено было продолжить, а спецтехнику – оставить на месте «в состоянии хранения». Также в компании отметили, что все работы выполняются по закону и на основании ордера, выданного Государственной административно-технической инспекцией и касаются только изысканий на территории комплекса. Строительные работы ООО «СКА Арена» будет проводить только после заключения концессионного соглашения.

Один из возможных вариантов реконструкции спортивно-концертного комплекса может выглядеть так. ото: ХК СКК

Напомним: 3 октября комитет по инвестициям Санкт-Петербурга объявил на сайте для размещения информации о торгах конкурс на реконструкцию СКК. Согласно конкурсной документации, комплекс планируют практически полностью перестроить и превратить в спортивную арену «мирового уровня».