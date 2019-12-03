Дзюба и Кержаков запустили часы обратного отсчета до Евро-2020 в Петербурге

До старта Евро-2020 остается чуть больше полугода, а футбольные фанаты уже отсчитывают дни до этого события. В Петербурге, который удостоился принять игры чемпионата Европы, установили часы обратного отсчета до его начала. Появились они на Большой Морской улице. Торжественно запустили часы 3 декабря легендарные футболисты – Артем Дзюба, Александр Кержаков и Вячеслав Малафеев.

Специальные часы установили на Большой Морской улице.Фото: Олег ЗОЛОТО

В торжественном открытии приняли участники и юные петербуржцы – подопечные Благотворительного фонда Кержакова, а также кандидаты в волонтеры Евро-2020. Конечно, не обошлось без специального гостя – того самого парня Скиллзи, талисмана чемпионата. А на память участники церемонии сделали общее фото на фоне часов.

Талисман Евро-2020 Скиллзи приняли участие в запуске часов.Фото: Олег ЗОЛОТО

В день запуска часы показали, что до старта события остался ровно 191 день. Напомним, что Евро-2020 начнется 12 июня. Стадион на Крестовском острове примет три матча группового этапа и один четвертьфинал. И Петербург стал единственным российским городом, где пройдут игры чемпионата. Принимать Евро-2020 всего будут в 12 городах разных стран. Кроме Северной столицы, это будут Рим, Баку, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Бильбао, Дублин, Мюнхен и Будапешт.

Дзюба, Кержаков и Малафеев запустили обратный отсчет до Евро-2020.Фото: Олег ЗОЛОТО

КСТАТИ

3 декабря в Петербурге произошло еще одно событие, связанное с будущим чемпионатом Европы по футболу. Во вторник городе начали выдавать Fan ID – так называемые паспорта болельщика. Первый такой центр в Петербурге открылся в «Пассаже» на Невском проспекте.