1 декабря в торговом комплексе «Невский Центр» открылся первый в Петербурге магазин одной из крупнейших в России парфюмерных сетей «Золотое Яблоко»

Флагманский магазин расположился на площади 1,7 тыс. кв. м на первом этаже торгового комплекса. Особое внимание ритейлер традиционно уделяет интерьеру: в «Невском Центре» создано современное пространство с использованием натуральных материалов таких, как камень, дерево и медь.

В магазине представлен широкий ассортимент декоративной косметики масс-маркет и люкс (Tom Ford Beauty, M.A.C, Giorgio Armani, Bobbi Brown), русские бренды (Krygina Cosmetics, Vera Beauty), премиальная и нишевая парфюмерия (Le Labo, Kilian, Maison Francis Kurkdjian, Amouage, Montale, Frederic Malle, Ex Nihilo, Creed). В супермаркете есть большие отделы азиатской и органической косметики с самым широким ассортиментом, отдел аптечной косметики (Avene, Bioderma, CeraVe, Vichy, La Roche-Posay) и большой ассортимент уходовой косметики. В отделе с продуктами профессионального ухода за волосами представлены такие бренды как Davines, Olaplex, Oribe, Balman. Также в магазине покупатели найдут инста-хиты и множество эксклюзивных новых брендов (State of Mind, Omorovicza, Mina, Amazing cosmetics).

Фото предоставлено пресс-службой ТК «Невский Центр».

По оценкам аналитиков, каждый магазин сети отличается высоким уровнем эффективности, заметно превосходящим других ритейлеров, и занимает первое место в стране по выручке с одного квадратного метра.

Праздничная программа, посвященная открытию супермаркета, запланирована на 13–15 декабря. Посетителей ТК будут ждать мастер-классы со звездными визажистами, бесплатный макияж в бьюти-зонах, а также специальные гости.

Все, кто скачал мобильное приложение «Золотое Яблоко» на Ios или Android, получат максимальную дисконтную карту – 25%. Акция действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, до конца декабря, на некоторые бренды будет действовать скидка до 50%.

Первый супермаркет «Золотое Яблоко» был открыт в 2004 году, и с тех пор сеть активно развивается: по всей России на данный момент работает 13 магазинов.