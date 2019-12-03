В автосалонах SKODA в Петербурге стартуют Дни новогодних продаж

В праздничной атмосфере Нового года и Рождества пройдут Дни новогодних продаж в автосалонах ŠKODA в Петербурге. С 6 по 8 декабря будут действовать не только особые выгоды на ŠKODA KODIAQ, RAPID и OCTAVIA 2019 года (количество автомобилей по акции строго ограничено!). Плюсом к финальным ценам на автомобили станет сказочная атмосфера в дилерских центрах «Неон», «Пулково» и «Таллинский».

Для маленьких гостей здесь уже обновили детские зоны, в которых стало больше мягких пуфов для отдыха, игрушек, а также появились шкафчики ŠKODA BOOKCROSSING.

- Мы надеемся, что многие настоящие и будущие владельцы ŠKODA заходят стать частью семьи ŠKODA и передать книги, которые уже отслужили одному или нескольким поколениям маленьких читателей, в новые руки, - рассказали в компании.

Новый год начинается с ŠKODA! В субботу, 7 декабря, в «Пулково» и «Таллинском», а в воскресенье, 8 декабря в «Неон-Авто» будут работать детские аниматоры – герои мультфильма «Щенячий патруль».

Записаться на дни новогодних и продаж и узнать подробности можно, заполнив форму.

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