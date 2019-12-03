2019-12-03T17:29:27+03:00
Общество

В автосалонах SKODA в Петербурге стартуют Дни новогодних продаж

Только с 6 по 8 декабря на семейный внедорожник SKODA KODIAQ будут действовать особые выгоды
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В праздничной атмосфере Нового года и Рождества пройдут Дни новогодних продаж в автосалонах ŠKODA в Петербурге. С 6 по 8 декабря будут действовать не только особые выгоды на ŠKODA KODIAQ, RAPID и OCTAVIA 2019 года (количество автомобилей по акции строго ограничено!). Плюсом к финальным ценам на автомобили станет сказочная атмосфера в дилерских центрах «Неон», «Пулково» и «Таллинский».

Для маленьких гостей здесь уже обновили детские зоны, в которых стало больше мягких пуфов для отдыха, игрушек, а также появились шкафчики ŠKODA BOOKCROSSING.

- Мы надеемся, что многие настоящие и будущие владельцы ŠKODA заходят стать частью семьи ŠKODA и передать книги, которые уже отслужили одному или нескольким поколениям маленьких читателей, в новые руки, - рассказали в компании.

Новый год начинается с ŠKODA! В субботу, 7 декабря, в «Пулково» и «Таллинском», а в воскресенье, 8 декабря в «Неон-Авто» будут работать детские аниматоры – герои мультфильма «Щенячий патруль».

Записаться на дни новогодних и продаж и узнать подробности можно, заполнив форму.

*Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Член Общественной палаты Павел Пожигайло: Не дали сыну поиграть в компьютер? Прощайся с ребенком - его заберут
Противники скандального законопроекта о домашнем насилии уверены: в документе заложены скрытые мины, которые будут разрушать российские семьи. Об этом в эфире Радио «КП» мы поговорили с членом Общественной палаты, отцом семерых детей Павлом Пожигайло
Новости 24
Фан-клуб «Зенита» вступился за болельщиков «Спартака», посаженных в спецприемник
Члена ОПГ, угонявшего микроавтобусы в Петербурге, отправили за решетку на 4 года
В Петербурге объявят бой кальянным
7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных
Хамоватая женщина орала матом и распугала пассажиров петербургского метро
Лежаки, туалеты и Wi-Fi появятся на пляжах Петербурга
Перевозчики рассказали о востребованности ночного транспорта в Петербурге
За два дня гололеда на улицах пострадали 200 петербуржцев
Судимый за убийство петербуржец напал с ножом на родного брата
В Петербурге может появиться училище имени Виктора Цоя
Нерпа-путешественница из Финского залива удивила исследователей своим поведением
В Петербурге начали выдавать первые паспорта болельщика ЕВРО-2020
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей