Здоровье и красота: Натуральная косметика из Крыма завоевала сердца покупателей

Крема, скрабы, маски для лица, мыло, масла. На полках магазинов сегодня можно найти какую угодно косметику. Но всегда особым спросом пользуется природная и, что называется, «живая». Например, из Греции все везут средства для красоты с оливой, а из Болгарии – косметику с розовым маслом. Но зачем искать так далеко, если наша страна богата на дары природы! Славится своими уникальными растениями Крым. Взяв за основу их целебные свойства, фирма «Царство ароматов» с 2001 года выпускает линейки натуральной аромакосметики. Лаванда, роза, алоэ, календула, розмарин, шалфей. Это и эфирные масла, и композиции из них, и косметические средства с лечебно-профилактическим действием. А еще – травяные чаи, сиропы, варенье из шишек.

Для того чтобы сохранить все натуральные свойства, фирма работает по особой технологии. Растительные масла, экстракты, соки и пасты получают безо всякой химической переработки. И такое «чистое» сырье попадает прямиком в косметику, которая оказывает лечебное воздействие на волосы, кожу и другие органы и системы человека. Но главная технология в том, что здесь работают с душой. А само производство находится в живописнейшем уголке Крымского полуострова – Долине Роз, у подножия горы Перчем. О том, как работает крупнейший производитель крымской натуральной косметики рассказал «Комсомолке» ее основатель, ведущий специалист эфиромасличной отрасли, кандидат технических наук Георгий Кащенко.

– Георгий, расскажите немного об истории создания Вашей фирмы. Как все начиналось?

– Все было совсем непросто. C 1974 по 2002 год я работал главным инженером комбината «Крымская роза». В 1998 году встал вопрос о трудоустройстве моих детей: сына Вадима и дочери Юлии. Эфиромасличное производство в Крыму тогда благополучно разваливалось, и сын, в то время трудившийся главным инженером на судакском эфиромасличном совхозе-заводе «Долина роз», остался без работы. Я посоветовал ему расфасовывать эфирные масла в пробирки и продавать их летом в Крыму. Работа эта выполнялась прямо на кухне и балконе квартиры.

Затем я взял в управление имущественные паи работников совхоза-завода, так как средств на их покупку не было. Нам достался небольшой цех, куда мы и перенесли фасовку эфирных масел. В 2002 году был выполнен проект по строительству косметического цеха. Так как средств не хватало, а банки кредит не давали, его возведение растянулось на 10 лет. Постепенно начали разрабатывать и производить несложную косметику.

– Как к Вам пришел первый успех?

– Первый успех пришел, когда были открыты магазины в Украине, и мы стали узнаваемы. Помимо этого, мы регулярно принимали участие в украинских выставках и в крымских конкурсах. А главным достижением фирмы я считаю то, что покупатель полюбил нашу косметику и поверил в профилактическое и лечебное воздействие нашей продукции на кожу, системы и органы человека.

– Какую продукцию фирма выпускает сегодня и в чем ее преимущества?

– В настоящее время фирма «Царство ароматов» производит всю линейку косметики, в состав которой входят растительные и эфирные масла, пасты, соки, экстракты лекарственных растений. В то время как другие косметические компании используют главным образом химические ингредиенты и синтетические отдушки, наша фирма – исключительно натуральные.

ФОТО: сайт zarstvo.su

– Что Вы можете посоветовать молодым начинающим предпринимателям?

– Тем, кто рискнет начать свое дело, заняться малым бизнесом, я бы посоветовал рассчитывать только на себя. Прокручивайте все риски, не влезайте в долги и кредиты, берегите здоровье. Не берите в дело компаньонов – обычно это заканчивается разводом и крахом.

– Каковы планы на ближайшее будущее?

– Мы планируем разрабатывать и осваивать новые виды продукции. Наш холдинг, помимо натуральной косметики, выпускает также варенье, сиропы, чаи на основе крымских трав. Эти и другие направления уже освоило наше дочернее предприятие «Конфитю», строительство помещений для которого предполагается в ближайшее время. С появлением новых площадей нам откроется пространство для созидания.

Крым только начинают осваивать туристы из России, и, наравне с удивительной природой, визитной карточкой полуострова сегодня становится местная натуральная косметика. Это подтверждается ростом заказов с «материка» через наш интернет-магазин и оптовую сеть. Мы приглашаем предпринимателей из любой точки страны к сотрудничеству с фирмой «Царство ароматов». Не теряйте время, ведь дары Крыма неизбежно займут свою нишу на рынке России.