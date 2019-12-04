Девочка с родимым пятном на все тело поступила на лечение в клинику Петербурга

Маленькая Вика из уральского города Курган в среду, 4 декабря, приехала в Петербург, где ее сразу же госпитализировали в клинику государственного педиатрического медицинского университета. Шестимесячной малышке предстоит долгое обследование и лечение редкого заболевание: 80 процентов ее тела, от лопаток до ножек, покрыто огромным родимым пятном – невусом.

- Девочка поступила с мамой. С ребенком все хорошо. Ее сначала будут обследовать, а уже потом планировать операцию, - рассказали «КП-Петербург» в медицинском университете.

В петербургской больнице маленькая Вика будет вместе с мамойФото: Из личного архива

Так как Вика только поступила в клинику, давать какие-то прогнозы еще рано. Предварительно, на обследование и определение метода лечения у врачей уйдет примерно две недели. В педиатрическом университете отмечают, что имеют большой опыт в деле удаления родимых пятен у детей, но с образованиями такого размера им сталкиваться еще не приходилось.

Родители маленькой Вики долго искали помощь: в Москве им отказали, в Краснодаре, где оперировали девочку из США с "маской Бэтмена", попросили 17 миллионов рублей. Еще надежда была на Израиль, но там лечение обошлось бы в 33 миллиона рублей. В итоге за случай Вики решили взяться врачи из Северной столицы, при том, совершенно бесплатно.

Вика активная, здоровая и бодрая девочкаФото: Из личного архива

Родимое пятно шестимесячной малышке будут удалять поэтапно, по кусочку за операцию. Сколько именно понадобится процедур, чтобы полностью избавить тело ребенка от невуса, пока не известно.

Напомним, что в Кургане, где родилась девочка с самым большим в России невусом, священник отказался ее крестить, испугавшись родимого пятна. Приближенный к церкви аргументировал это страхом, что малышка может заразить других детей. Но после вмешательства епархии, ребенка все же крестили.

Для того, чтобы убрать такой "комбинезон" из невуса понадобится не одна операцияФото: Из личного архива

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По фотографиям с первого взгляда можно и не понять, что с Викой что-то не так: кажется, будто малышка одета в темно-коричневый комбинезончик. Но если присмотреться становится ясно: это и не комбинезончик вовсе, а огромный невус – или, проще говоря, родимое пятно.(подробности)

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