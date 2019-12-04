2019-12-04T18:18:41+03:00
Здоровье

Девочка с родимым пятном на все тело поступила на лечение в клинику Петербурга

Шестимесячной малышке с невусом предстоит обширное обследование, а после операция
Лилия КОЗЛОВА
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Девочка с гигантским невусом на пол тела, поступила в клинику Петербурга для леченияДевочка с гигантским невусом на пол тела, поступила в клинику Петербурга для леченияФото: Из личного архива
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Маленькая Вика из уральского города Курган в среду, 4 декабря, приехала в Петербург, где ее сразу же госпитализировали в клинику государственного педиатрического медицинского университета. Шестимесячной малышке предстоит долгое обследование и лечение редкого заболевание: 80 процентов ее тела, от лопаток до ножек, покрыто огромным родимым пятном – невусом.

- Девочка поступила с мамой. С ребенком все хорошо. Ее сначала будут обследовать, а уже потом планировать операцию, - рассказали «КП-Петербург» в медицинском университете.

В петербургской больнице маленькая Вика будет вместе с мамой Фото: Из личного архива

В петербургской больнице маленькая Вика будет вместе с мамойФото: Из личного архива

Так как Вика только поступила в клинику, давать какие-то прогнозы еще рано. Предварительно, на обследование и определение метода лечения у врачей уйдет примерно две недели. В педиатрическом университете отмечают, что имеют большой опыт в деле удаления родимых пятен у детей, но с образованиями такого размера им сталкиваться еще не приходилось.

Родители маленькой Вики долго искали помощь: в Москве им отказали, в Краснодаре, где оперировали девочку из США с "маской Бэтмена", попросили 17 миллионов рублей. Еще надежда была на Израиль, но там лечение обошлось бы в 33 миллиона рублей. В итоге за случай Вики решили взяться врачи из Северной столицы, при том, совершенно бесплатно.

Вика активная, здоровая и бодрая девочка Фото: Из личного архива

Вика активная, здоровая и бодрая девочкаФото: Из личного архива

Родимое пятно шестимесячной малышке будут удалять поэтапно, по кусочку за операцию. Сколько именно понадобится процедур, чтобы полностью избавить тело ребенка от невуса, пока не известно.

Напомним, что в Кургане, где родилась девочка с самым большим в России невусом, священник отказался ее крестить, испугавшись родимого пятна. Приближенный к церкви аргументировал это страхом, что малышка может заразить других детей. Но после вмешательства епархии, ребенка все же крестили.

Для того, чтобы убрать такой "комбинезон" из невуса понадобится не одна операция Фото: Из личного архива

Для того, чтобы убрать такой "комбинезон" из невуса понадобится не одна операцияФото: Из личного архива

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По фотографиям с первого взгляда можно и не понять, что с Викой что-то не так: кажется, будто малышка одета в темно-коричневый комбинезончик. Но если присмотреться становится ясно: это и не комбинезончик вовсе, а огромный невус – или, проще говоря, родимое пятно.(подробности)

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Лечение Луны займет не больше 1,5 лет. И скорее всего, к моменту полного удаления огромного родимого пятна, с которым она родилась, девочка уже не будет помнить, что с ней происходило.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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