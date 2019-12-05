«Мафия из Даркнета»: Кто стоит за созданием крупнейшей в России нарколаборатории

«Всем стоять на месте, полиция!» Крик сельского участкового Дмитрия Петрова разнесся эхом по огромному ржавому ангару, стоявшему на окраине поселка Обуховец. Тогда полицейский еще даже не предполагал, что накануне своей пенсии прославится на всю Россию. Обычный рейд по поиску нелегальных мигрантов. Таких за долгую службу участкового были сотни. Все - рутина. Но тут на заре карьеры за скрипучей дверью склада Петров увидел целые барханы опасного наркотика. Это даже не лаборатория, а фабрика: 80 тонн прекурсов (вещества, из которых делают наркотики) и 8 тонн почти готовой продукции.

Оценить масштабы участковый в тот момент не успел. Рабочие «наркофабрики» бросились врассыпную, а полицейский вызвал подмогу. Так обычный участковый начал запутанное расследование, которое может вывести к виртуальной мафии из Даркнета (темный слой Интернета).

Ангар стоит посреди глухого поселкаФото: Артем КИЛЬКИН

«АНГАР ЗА 4,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ»

Эта история развернулась в забытом глухом поселке Тосненского района Ленобласти. Здесь живет не более ста человек. Идеальное место для нарколаборатории: почти нет лишних глаз и огромная территория ангара, до которого никому нет дела. С 90-х годов склад постоянно перепродавали, собственники менялись как перчатки - такие площади в отдаленном месте для бизнесменов малопривлекательны. Но так было до тех пор, пока его не приметили наркодельцы. Для них ржавый ангар стал идеальным прикрытием. Для незаметной работы в нем было все. Вот, например, как завлекали потенциальных покупателей риелторы.

«Продается промышленная зона площадью более 2 гектаров с большим ангаром площадью 1380 квадратных метров, - говорится в объявлении. - От кольцевой автодороги (в Петербурге) - 80 километров. Ангар с очень мощным металлокаркасом высотой 12 метров с встроенными 2-этажными кирпичными помещениями в торце здания. Пол - бетонная стяжка. Электричество - своя новая подстанция, центральная вода и канализация. Категория участка - земли промышленности. Участок частично огорожен. Без соседей, два въезда, хорошая подъездная дорога. Поселок расположен обособленно. Идеальное место для любого производственного или складского предприятия».

В ангаре нашли 8 тонн наркотиковФото: Артем КИЛЬКИН

Правда, это «идеальное место» покупать никто не хотел. Продажа ангара начиналась с 8 миллионов рублей, а через год упала почти в два раза - до 4,5 миллиона рублей. Промышленную зону продавали через риелторов, но в один момент хозяин помещений по неизвестным причинам передумал и отказался от услуг посредников.

- Этот ангар я показывал последний раз год назад клиентам, - пояснил «Комсомолке риелтор Сергей. - В тот момент он был абсолютно пустой, но продать его не удалось. Собственник сам решил этот вопрос. Отказался от наших услуг. Что с ним случилось дальше, мне было неинтересно.

При стоимости в 4,5 миллиона даже аренда этого ангара выльется в сотни тысяч рублей, а еще оплата «коммуналки», покупка оборудования (четыре реактора химического синтеза) и химикатов. Сумма вырисовывается немаленькая. Только прекурсоров здесь, по оценкам экспертов, найдено на 3 миллиона рублей. Но «инвестиции» оправданны. Полиция оценила найденные наркотики в 7 миллиардов рублей. Больше, чем бюджет всего Тосненского района в тысячи раз! Простым дельцам такое явно не по карману.

Ангар продавали за 8 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН

«ПОБЕГ ТЕМНОГО КАРДИНАЛА»

Действующих лиц в этой истории трое. Первый мало тянет на бизнесмена, у которого завалялась пара-тройка миллионов. Это ранее судимый за разбой 48-летний Сергей Каменев. Приехал из города Прокопьевска Кемеровской области. Жил прямо в бытовке в ангаре. По версии силовиков, мог быть химиком, который варил отраву. Второй персонаж тоже невзрачный - нелегальный мигрант из Беларуси Николай Сурнаков. Жил в Петербурге. И явно небогато. На своей странице постил розыгрыши смартфонов - пытался выиграть себе новый телефон. Ясное одно, в деньгах сильно нуждался.

И, наконец, третий задержанный - 24-летний уроженец Киришей Дмитрий Говорушкин. Указывал на своей странице в соцсети работу в такси. К слову, написал почти правду. Следствие его считает возможным перевозчиком химикатов. У ангара нашли два грузовых автомобиля - рефрижератор, зарегистрированный на самого Говорушкина, и УАЗ «Патриот», принадлежавший его матери.

Мужчина приехал в Петербург из Кемеровской области Фото: МВД РФ

Дмитрий женат на эффектной блондинке. Влюбленные часто постили совместные фото с курортов. На какие деньги они позволяли себе путевки? Сейчас разбирается следствие.

- В Петербург Дима приехал в 2014, когда его жена окончила школу, - поделился с «КП» родственник Говорушкина, пожелавший остаться анонимным. - Учился на педагога, жена - на логиста. Поначалу были трудности с деньгами, но потом все уладилось. Дима работал в детском саду - одно время следил за детьми. У них была обычная семейная жизнь. Хотели сделать ремонт в квартире, а после этого завести детей. Он всегда был против наркотиков. И часто говорил, что счастье не в деньгах. Он ценил семью, дорожил ею. И променять на такую дрянь не мог!

О двух новых знакомых Димы (Сурнакове и Каменеве) родственники узнали недавно. К тому времени Говорушкин предварительно устроился работать в фирму ООО «Фаворит-Альянс». Дима не скрывал, что возит химикаты.

Белорус не отрицал вину Фото: МВД РФ

- Он был водителем, - сухо бросил «КП» отец Говорушкина Владимир. - Возил химикаты для прочистки труб!

Знал ли Говорушкин о нарколаборатории - неизвестно. Родственники утверждают, что нет.

Но это не все. Оказалось, что за кадром остается еще один возможный член группировки. О нем следствие официально пока не заявляет.

Больше всех нервничал - самый молодой из задержанных Фото: МВД РФ

- Дима работал у этих двоих мужчин примерно с сентября, - делятся родственники Дмитрия. - Но он был не один, а со своим «другом» и одноклассником Никитой Вороновым!

- А почему вы его называете другом в кавычках?

- Да потому что он сбежал, а друзья так не поступают.

«ГДЕ ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ?»

Никита Воронов до последнего оставался в этом деле темной лошадкой. Парень, судя по всему, действительно успел удариться в бега. Среди задержанных его нет. А кто он такой?

В свои 24 года парень был владельцем той самой фирмы ООО «Фаворит-Альянс». Компанией он руководит на пару с 35-летней женой Еленой.

Полицейский из Ленобласти искал мигрантов и случайно набрел вот на этот ангар, в котором готовилось 80 тонн наркотика.Фото: Артем КИЛЬКИН

Первую фирму супруги зарегистрировали в Киришах в 2014 году. Занимались ресторанами и услугами по доставке продуктов питания. Но дела шли, мягко говоря, не очень. В арбитраже аж 11 исков почти на 2 миллиона рублей. Часть из них - неуплата за аренду, еще часть - за товар.

Фирму закрыли в июне 2019 года, а вместо нее открыли тот самый «Фаворит-Альянс» с уставным капиталом в 10 (!) раз больше предыдущего - 100 тысяч рублей. Основной вид деятельности компании довольно подозрительный: «предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки». Что за этим скрывается - непонятно, но есть моменты, которые могут заинтересовать силовиков.

Краткосрочная кредиторская задолженность у предприятия - 7 миллионов: компания работает в убыль. Сумма доходов из открытых источников - 1 миллион 235 тысяч рублей, а сумма расходов - 2 миллиона 489 тысяч рублей.

И здесь жирный вопрос: могла ли эта фирмы быть прикрытием, для того чтобы взять кредиты на покупку химикатов для наркотиков и оборудования?

Владелец фирмы не знал о существовании такой табличкиФото: Артем КИЛЬКИН

«В РОССИИ ЦЕЛЫЕ ЗАВОДЫ ЭТОЙ ОТРАВЫ»

Но все же найти деньги для нарколаборатории - лишь часть плана. Другой вопрос: где дельцы закупили столько химикатов и как? И ответы на него уже давно волнует правоохранителей по всей стране. В лаборатории Обуховца производили синтетический наркотик - «соль». В народе его еще называют «зомби» - из-за поведения человека после употребления. Бороться с ним пытаются по всему миру. Он считается одной из самых опасных отрав.

Участковый Петров служит в Тосненском районе

Производится легко и малозатратно. Привыкание начинается после первой дозы. «Соль» вызывает серьезные последствия: необратимые процессы по всему организму и в психике. Из-за своей цены соль стала очень популярной.

- Если раньше мы имели дело с героином и с него можно человека снять, вернуть нормального гражданина обществу, то употребление «солей», это прохождение точки невозврата, - поясняет бывший руководитель департамента межведомственного взаимодействия ФСКН России генерал-лейтенант Александр Михайлов. - Выйти в ремиссию практически невозможно. Героиновые наркоманы стали редкостью, а после «соли» люди почти неизлечимы. Лаборатории эти открывают пачками. Прекурсоры - это вообще открытые препараты. К ним относятся вещества, которые используются в промышленных целях и выпускают их в промышленных объемах. Тут не только нарколаборатории, а целые заводы. Такие, например, были ликвидированы в Московской области.

«ХИМИКАТЫ КУПИЛИ В ИНТЕРНЕТЕ»

В ангаре Ленинградской области силовики, по данным «КП», нашли два вида прекурсоров. Это бром и дихлорметан. По словам экспертов, из этого и готовится такой вид наркотиков.

- Дихлорметан - это растворитель. Продается в компаниях, которые торгуют реагентами, - поясняет химик Федерации судебных экспертов Михаил Косточка. - А из брома эту синтетику как раз и делают. Получают бромпроизводное. Потом еще одна стадия, и получается «соль». Введите в Интернете эти химикаты, сразу вылезет куча фирм по их продаже.

Наркотики хранили в ведрах Фото: МВД РФ

В Интернете действительно много объявлений о продаже брома и дихлорметана. Последний продают по 800 рублей за литр. Бром в том же объеме дороже - 7,5 тысячи рублей. Оба химиката, по словам экспертов, сами по себе безобидны, поэтому и находятся в открытом доступе.

- Это обычные химические вещества, - добавляет доктор химический наук, академик РАН Валентин Власов. - Дихлорметан используют в промышленности. Бром используют в лаборатории. В школах показывают опыты с ним. Во всех вузах он есть, в любом химическом кружке. Наркопроизводители используют и воду, и спирт, и эфир. Вы смеяться будете, но даже уксус используют для изготовления. От всего не спрячешься. Все запретить нельзя.

- Здесь вопрос: как лаборатории существовали бесконтрольно? - поясняет генерал-майор Александр Михайлов. - Непонятно, кто является организатором. Задержанные, судя по всему, занимались только производством, а торговлей и ретейлом - нет. У них должен быть заказчик, который хотел распространять продукцию. Прекурсоры могут вывести на очень серьезные преступления.

«ТЕМНЫЕ СЛОИ ПАУТИНЫ

В том, что существуют заказчики, уверен и другой бывший силовик.

- Здесь нужна сеть для сбыта, - уточняет член президиума Российской общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Александр Яневский. – Явно это все готовилось под потребителя. Здесь организованная преступная группа. Петербург ведь всегда считался городом, где много наркозависимых, рынок сбыта колоссальный. И все идут от потребителя. Они работали по технологической цепочки. И задержанные заведовали процессом на самом нижнем уровне. Нужно смотреть, куда и кто этот товар поставлял.

В эту общую картину, которую рисуют бывшие силовики, хорошо ложится другая история с нарколабораторией, которая осталась почти незаметной. В том же Тосненском районе двумя месяцами ранее силовики уже задерживали изготовителя «синтетики».

Оперативная съемка задержания группы несовершеннолетних диверсантов.Оперативная съемка задержания группы несовершеннолетних диверсантов, а также оперативная съемка изъятия самодельных взрывных устройств в г. Ясиноватая

53-летний гражданин Молдавии попался на том, что с помощью все того же брома делал в своей бане отраву для дальнейшей продажи. Вместе с ним задержана молодая жена.

- Из показаний иностранца следует, что на протяжении последнего года он работал за денежное вознаграждение на интернет-магазин, - пояснил источник «КП». - В бане производил наркотическое средство и раскладывал тайники-закладки на территории Петербурга и Ленобласти.

Интернет-магазин с опасной отравой, к слову, был не в обычной Сети, которой мы пользуемся ежедневно, а в Даркнете - темных слоях Глобальной паутины. Об этом ресурсе СМИ пишут, как о крупнейшем во всем мире портале по продаже наркотиков. Мы его намеренно не называем, чтобы не делать рекламу, ведь общий оборот этого ресурса за три года, по данным журналистов, составил около 1 миллиарда долларов. Всего же пользователями ресурса являются 2,5 миллиона человек.

- Даркнет - большое понятие, которое объединяет так называемый темный Интернет, - рассказывает старший антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин. - Он находится на несколько уровней ниже. Вам недостаточно в браузере ввести стандартный сайт, чтобы туда попасть. Нужно обладать некоторыми знаниями и иметь специальное программное обеспечение. Помимо этого, основное отличие от стандартного Интернета в том, что Даркнет анонимен. Если не совершать ошибок, то найти человека или физическое местонахождение сайта практически невозможно, именно поэтому в нем огромное количество ресурсов и контента, которые являются противоправными по законодательству.

К слову, по данным исследователей, именно на этой площадке растет спрос на ту самую «соль», которую производили в ангаре Обуховца. При этом у интернет-ресурса Петербург и Ленобласть являются чуть ли не главными регионами для сбыта и переправки наркотиков, ведь именно здесь находятся порты, ведущие в Европу. Теперь силовикам осталось выяснить, могли ли задержанные быть работниками «виртуальной наркомафии» или работали одни.

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