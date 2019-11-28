«Это шутка?»: Бизнесмен из Петербурга был в шоке, когда узнал, что название его фирмы «украшало» крупнейшую в России нарколабораторию

История, достойная то ли детектива, то ли анекдота: в Ленобласти полицейский случайно набрел на ангар с 88 тоннами наркотиков. Место действия – поселок Обуховец в Ленинградской области. По официальным данным живут здесь чуть больше ста человек, но на деле половина домов пустует. Местные жители даже двери на ночь не закрывают. Говорят, что бояться им некого.

От этого произошедшее становится еще невероятнее: потому что огромную накролабораторию никто из обуховцев упорно не замечал. А участковый Дмитрий Петров во время рейда зашел в лес около поселка, увидел старый ангар, а когда открыл дверь – обомлел. На полу лежали целые барханы белого порошка.

В этой необычной истории до сих пор остается больше вопросов, чем ответов. В запутанном детективе разбирались корреспонденты «Комсомолки».

В ангаре нашли 8 тонн наркотиковФото: Артем КИЛЬКИН

ПОЧЕМУ ЛАБОРАТОРИЮ НИКТО НЕ ЗАМЕЧАЛ?

Жители Обуховца вот уже несколько дней чувствуют себя настоящими звездами. Такого количества приезжих – полицейских, следователей, журналистов - в своем поселке они вообще никогда не видели.

- У нас тут тихо всегда, спокойно, живут в основном старики, - рассказала «КП» местная жительница Галина Борисовна. – Не помню уже, когда мы в последний раз полицию видели.

С годами такой размеренный образ жизни у обуховцев вошел в привычку. На людей, которые внезапно развернули какую-то деятельность в ангаре на границе леса и поселка (ближайший жилой дом расположен примерно в пятнадцати метрах, - прим. ред.) никто даже не обратил внимания. Отчасти потому что хозяева у этой ржавой коробки менялись уже неоднократно. В советские времена это было подсобное хозяйство «Обуховского завода», потом там развернули тарный цех, потом производили автоклавы – устройства для стерилизации медицинских инструментов. В последнее время ангар был заброшен.

- Где-то в сентябре приехали двое мужчин – один постарше, другой помладше, - вспоминает староста поселка Станислав. – Сказали, что будут делать пилораму и склад пиломатериалов. Кое-кто из местных даже обрадовался – подумал, наконец-то работа появится.

Ангар стоит посреди глухого поселкаФото: Артем КИЛЬКИН

Для отвода глаз «работяги» повесили на воротах табличку «ООО ПитерТехСнаб», с местными особо не контактировали. Это сейчас обуховцы понимают, что в деятельности «пилорамы» было немало странного – работала она слишком тихо, даже бесшумно. И в основном по ночам. Но тогда это списывали на то, что производство еще только «раскачивается».

- У меня как раз окна спальни на дорогу выходят, так что волей-неволей все видел. Как полночь, так начинается. То приезжают, то уезжают. До самого утра могли кататься, - вспоминает теперь местный житель Виктор Борисович.

ПОЧЕМУ УЧАСТКОВЫЙ РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ АНГАР?

Итак, жители поселка Обуховец признаются, что уже не помнят, когда в последний раз к ним приезжала полиция. А тут вдруг нагрянул участковый, да сразу раскрыл огромную нарколабораторию.

Официально в МВД говорят, что Дмитрий Петров совершал «оперативно-профилактические мероприятия». Подробностей не раскрывают. Неофициально «КП» рассказали, что в тот день участковый отправился в рейд по мигрантам, а в таких рейдах как раз и делают упор на заброшенные ангары и стройки – потому что именно там часто живут нелегалы. Но в эту версию тоже верится с трудом: каким-то образом участковый Петров решил проверить именно этот ангар и впервые за долгое время нагрянул в поселок Обуховец…

Ангар продавали за 8 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН

У местных жителей своя версия. Они рассказывают, что участкового вызвала одна из дачниц, когда со стороны ангара на поселок пополз резкий химический запах. Запаха этого, правда, больше никто не почувствовал. Видать, слишком хорошее у дачницы обоняние.

ЧТО НАШЛИ ВНУТРИ?

Виктор Борисович вспоминает, как в качестве понятого впервые переступил порог ржавого ангара, который оказался нарколабораторией. Почти все свободное пространство на первом и втором этажах (а это не меньше двухсот квадратов) было застелено черной пленкой. А на пленке под специальными лампами сушился белый порошок, насыпанный толстенным - взрослому человеку по щиколотку - слоем. И это еще не все.

- Стояли какие-то огромные канистры, металлические бочки литров на двести каждая, - вспоминает Виктор Борисович. - Здоровенный клепаный чан, защитные костюмы, еще какие-то агрегаты. Мне до сих пор не верится, что у нас, в Обуховце, могло такое происходить!

Полицейский из Ленобласти искал мигрантов и случайно набрел вот на этот ангар, в котором готовилось 80 тонн наркотика.Фото: Артем КИЛЬКИН

Позже полиция отчитается: внутри нашли около 80 тонн прекурсоров (то, из чего делают наркотики, - прим.ред.), более двух тонн синтетических наркотиков Альфа PVP (синтетический психостимулятор, который легко может привести к сбоям в организме и даже смерти, - прим. ред.). Также изъят сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн.

- По предварительным подсчетам, незаконный оборот от реализации готовых наркотических средств мог составить порядка семи миллиардов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Изготавливали наркотики не абы как, а с помощью реакторов для химического синтеза. Таких здесь нашли аж четыре штуки. Также на складе хранился автопогрузчик. Ведь ворочать килограммы мешков довольно сложно. Сами наркобароны передвигались на грузовом рефрижераторе и «УАЗ Патриот». В салоне последнего валялись несколько мобильников. Силовики быстро пробили, кому принадлежит все это добро - так и удалось найти подозреваемых.

Участковый Петров служит в Тосненском районе

КАК РАБОТАЛА ЛАБОРАТОРИЯ?

Лабораторией, по версии следствия, заправляли всего трое человек. Хозяином ангара оказался 48-летний Сергей Каменев. В Ленобласть мужчина приехал из города Прокопьевск Кемеровской области. Ранее он уже был судим за разбой.

В «нарколаборатории» у него были еще двое «работников». Нелегальный мигрант из Белоруссии 35-летний Николай Сурнаков еще недавно жил совсем небогато: на своей страничке в соцсетях постил розыгрыши мобильников. 24-летний Дмитрий Говорушкин из города Кириши в Ленобласти два года назад сыграл свадьбу. Женился на знойной блондинке модельной внешности. В своих соцсетях молодые супруги часто публиковали фото с курортов. На какие деньги они отдыхали – сейчас будет разбираться следствие.

Мужчина приехал в Петербург из Кемеровской области Фото: МВД РФ

Но вот все трое далеко не химики, отсюда вопрос – как они могли организовать такое производство?

- В том-то и проблема, что сейчас наркотики изготовить может любой, - вздыхает почетный президент «Фонда город без наркотиков» Андрей Кабанов. – Мы ведь каждый день выезжаем на задержания и знаем: чтобы изготовить такую «соль» химиком быть не надо, достаточно открыть Интернет. Там уже давно все есть, даже ролики, что и как, в каких пропорциях использовать. А купить прекурсоры можно в химическом магазине. Они не запрещены. Если говорить о грузе, то 88 тонн – это, грубо говоря, десять «Камазов».

И даже химические реакторы, по словам экспертов, может купить кто угодно.

- Это реакторы-смесители, - объясняет доктор химических наук, академик РАЕН Вадим Мальцев. - Их можно очень легко достать, поскольку после распада CCCР химическая промышленность была разрушена, осталось очень много списанного или попросту брошенного оборудования. В Интернете сколько угодно предложений по покупке от реакторов от 20 литров до 5 кубометров.

Белорус не отрицал вину Фото: МВД РФ

Тем не менее, две тонны готового наркотика и еще шесть почти готового Андрея Кабанова сильно удивило. За десятки лет работы такого объема он не видел ни разу.

- Вполне возможно, что они хотели продавать это все не только в России, но и за рубежом, - считает Кабанов. – Если говорить про наркоманов, то на город-миллионик их приходится около 50 тысяч. Одна доза – это грамм, теперь подумайте, восемь тонн – сколько это доз?

МОГ ЛИ ЗА ЛАБОРАТОРИЕЙ КТО-ТО СТОЯТЬ?

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Задержанных взяли под арест. Но силовики не исключают, что за нарколабораторией стоят и другие организаторы, ведь вряд ли провернуть такое дело могли трое провинциальных жителей без всякой помощи и подготовки. Тем более, на одно только сырье и оборудование им понадобилось целое состояние: по оценкам Андрея Кабанова, не менее трех миллионов рублей.

Также за кадром пока остается владелец ангара. Известно, что два года назад участок, на котором он стоит, продавали за восемь миллионов рублей. Сделкой занималась риелтор, телефон которой теперь уже не отвечает.

Больше всех нервничал - самый молодой из задержанных Фото: МВД РФ

Интересно, что фирма «ПитерТехСнаб», которой прикрывались дельцы, существует на самом деле. Мы позвонили ее владельцу.

- Нет, у меня нет никакого ангара, - удивился в разговоре с «КП-Петербург» бизнесмен.

- Но там висит табличка вашей компании…

- У меня даже табличек нет, небольшая фирма! – недоумевал бизнесмен. – Почему вы спрашиваете?

- Там нашли 8 тонн наркотиков, вы не знали?

- 8 тонн… это шутка какая-то, да? Розыгрыш? – воскликнул мужчина.

Владелец фирмы не знал о существовании такой табличкиФото: Артем КИЛЬКИН

Еще один вопрос, который возникает в этой истории – была ли у лаборатории «крыша» среди силовиков?

- Скорее всего, участковый действительно не знал об этой лаборатории, - считает ветеран МВД РФ Евгений Черноусов. – Если бы он крышевал и скрывал этих дельцов, он бы никогда не решился их раскрыть. Потому что задержанные, безусловно, сразу же дали против него показания. Участковый сделал правильно, что сообщил о находке, а ведь он мог испугаться, что его накажут за то, что «проморгал» такую нарколабораторию. Но он сделал все честно. Единственное, ловить преступников нужно было при продаже товара, чтобы раскрыть каналы сбыта.

P.S. Сам участковый Дмитрий Петров общаться с журналистами категорически отказывается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Евгений РОЙЗМАН, экс-президент «Фонда город без наркотиков», бывший мэр Екатеринбурга: «Выбрали глухое место»

- Местные жители не могли почуять запах химии, потому что его нет при изготовлении этого вида наркотиков. Организовать трое человек это могли. Там семи пядей во лбу не надо иметь. Выбрали место потише с хорошим помещением для производства. Даже если они купили этот ангар – не обязаны были уведомлять власти для чего. Так что районная администрация, скорее всего, и знать не знала, чем они занимаются. Подобные случаи уже были в Подмосковье, в заброшенной воинской части под городом Ревда в Свердловской области. Продавать, скорее всего, хотели в России. Они делали наркотик, который в народе называют «соль» - он дешевый, но от него последствия хуже, чем от героина. Такое только для нашего рынка производят.

Наркотики хранили в ведрах Фото: МВД РФ

ОФИЦИАЛЬНО

Виктор ЗАХАРОВ, глава Тосненского района Ленинградской области:

- Этот ангар – частная собственность, не муниципальная. Его уже десять раз покупали-продавали. И мы к нему никакого отношения не имеем. Нам даже силовики не сообщили о своей операции, все сделали без нас.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участковый уполномоченный Дмитрий Петров, наткнувшийся на крупнейшую в России нарколабораторию, награжден за свою необычную находку. Дмитрий Петров за заслуги получил солидную премию в 50 тысяч рублей.

- Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции Роман Плугин лично поблагодарил участкового уполномоченного Дмитрия Петрова, - сообщили в пресс-службе главка.

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