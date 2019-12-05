Вторая жизнь Конюшенного ведомства

Концепция развития Придворно-конюшенного ведомства компании «СТАРТ Девелопмент» признана лучшим проектом реновации памятника архитектуры в рамках второго архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини». Церемония вручения наград состоялась в Петропавловской крепости.

- Мы рады, что наш проект получил авторитетную архитектурную премию и вновь приковал внимание экспертного сообщества к важнейшему для города памятнику архитектуры, - заявил автор проекта, глава STUDIO MISHIN Сергей Мишин. - Но мне, и как архитектору, и как жителю города, очень важно, чтобы, помимо архитектурного сообщества и градозащитников, необходимость спасения разрушающегося памятника осознали органы власти, в чьих руках находится его будущее.

Сергей Мишин за то, чтобы спасти разрушающийся комплекс.Фото: Олег ЗОЛОТО

А генеральный директор УК «СТАРТ Девелопмент» Сергей Хромов поблагодарил персональное профессиональное жюри за внимание к одному из наиболее важных памятников истории и культуры.

- Эта оценка особенно значима, когда состояние здания вызывает опасения у экспертов. Музей в стенах Конюшенного ведомства должен аккумулировать лучшие образцы современного искусства, став новой культурной доминантой исторического центра, точкой притяжения ценителей искусства и туристов, - подчеркнул Хромов.

Пока же решение о будущем многострадального памятника архитектуры находится в подвешенном состоянии. Городские власти должны до конца года принять решение, каким образом реализовать проект.

При этом большинство опрошенных «КП» экспертов склоняются именно к концепции компании «СТАРТ Девелопмент».

- Конюшенное ведомство - уникальный объект, в котором можно создать не просто очередное креативное пространство, а современный сплав общественно-музейного проекта, которого сейчас так не хватает Петербургу, - полагает коммерческий директор ГК Docklands Development Екатерина Запорожченко.

- В таком состоянии выдающийся памятник в центре города долго стоять не должен - нужно приспособление. Если удастся найти добросовестного инвестора и разработать хороший проект, то приспособление пойдет только во благо, - заявлял ранее «КП» член Союза архитекторов России, член Советов по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и Министерстве культуры России Михаил Мильчик.

При этом «СТАРТ Девелопмент» продолжает дорабатывать проект. Так, к проекту уже привлечены эксперты петербургского отделения ВООПИиК, которые представили предложения по работе с подземным пространством и функциональному зонированию здания. А международная консалтинговая компания Colliers International будет отвечать за детализацию технико-экономической модели реновации.

Свои предложения озвучил и Комитет по развитию туризма, заявив о потенциале комплекса как крупной площадки для делового туризма. Более того, «СТАРТ Девелопмент» собрал рекомендации художников, критиков и галеристов. Они поддержали проект, указав на дефицит качественных выставочных площадей в городе.

КОНКРЕТНО

Проект предусматривает комплексную реставрацию и приспособление здания Конюшенного ведомства под музейные, выставочные и культурные функции. Здесь разместятся музей, галереи, лекционные аудитории и пространства для крупных экспозиций.

Предлагается задействовать весь комплекс зданий площадью 22 тысячи квадратных метров, в том числе бывшего Конюшенного двора и Конюшенного музея. Вовлечение в проект всех зданий Придворно-конюшенного ведомства позволит добиться комплексного характера реновации, благодаря которому музей современного искусства станет не только местом экспозиции арт-объектов, но и общественным центром, поэтому существенная часть площадей должна использоваться как общедоступное городское пространство, функционально и тематически связанное с экспозицией и миссией музея.