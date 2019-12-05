Еще пять лет назад люди опасались покупать онлайн товары стоимостью более 50 тысяч рублей. А сегодня в корзину интернет-магазина можно отправить не только дорогую бытовую технику или одежду, но и квартиру! При этом чек покупки может составить несколько миллионов рублей.

В декабре в Петербурге заработал первый интернет-магазин квартир, в котором приобрести жилье можно в режиме онлайн по любой форме оплаты. Запущен интернет-проект был еще в марте Группой компаний «КВС», но тогда совершить сделку можно было только при 100% оплате или рассрочке. Функционал расширен и на ипотечные сделки. Сегодня онлайн квартиры приобретает уже четверть клиентов компании-застройщика.

- С таким развитием интернет-торговли старт онлайн-продаж и в недвижимости был уже делом времени. Первым шагом в ГК «КВС» стало бронирование недвижимости онлайн, но провести сделку купли-продажи через интернет было невозможно, пока не появилась электронная регистрация договоров долевого участия. Как только этот сервис заработал в Росреестре, продажа квартир онлайн стала осуществима, - говорит Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

Теперь, чтобы купить жилье у этого застройщика, покупателю вообще не нужно приезжать в офис компании. На сайте компании «КВС» можно выбрать понравившуюся квартиру и удобную форму оплаты. При ипотеке – заполнить единую электронную анкету, внеся личные данные, а также параметры кредитования – выбор банка, первоначальный взнос и срок кредита. Потребуется также загрузить необходимые сканы документов – система сама подскажет, какие нужны.

Когда ипотеку одобрят, клиенту необходимо будет всего один раз в удобное время посетить офис банка для подписания кредитного договора. Договор долевого участия формируется и подписывается дистанционно при помощи электронной подписи.

Пока в интернет-магазине доступна возможность приобретения квартиры в ипотеку от двух банков – Сбербанка и ВТБ. В дальнейшем этот перечень будет расширен. Для того, чтобы исключить любые опасения клиентов, выбрана форма постоплаты. Средства за квартиру клиент вносит только после регистрации договора в Росреестре.

Вся сделка по онлайн-покупке квартиры занимает около 5 дней, с использованием ипотеки – от 7 до 12 дней. Сделка по электронной регистрации проводится с участием сервиса ДомКлик от Сбербанка – на сегодняшний день передовой IT-платформы в недвижимости. А ведь еще недавно для того, чтобы оформить сделку с ипотекой, от клиента требовалось от 7 визитов в банк и 2 посещений МФЦ!

Так что онлайн-продажи в недвижимости – это не будущее, а настоящее. Как отмечают те, кто уже воспользовался сервисом, это удобно и значительно экономит ценное время.

- Первичный рынок, в отличие от вторичного, более структурирован и унифицирован, здесь практически нет юридических рисков, клиенту проще оценить ликвидность покупки. Строящийся дом в большинстве случаев – это не готовый продукт, который можно «пощупать» и посмотреть. Офлайн это продажа или онлайн – покупатель выходит на сделку на основе предоставленной или найденной самостоятельно информации о продукте. Больше 90% покупателей на рынке приходят через интернет, зачастую информированными, и обращаются в офис порой только для того, чтобы оформить документы. Перевод и этой опции онлайн – закономерность, – подводит итог Анжелика Альшаева.

КСТАТИ

Покупатели уходят в онлайн

Востребованность онлайн-услуг в недвижимости подтверждают цифры. Если в первые два месяца работы интернет-магазина через него проходило 7% сделок, сегодня это уже четверть всех продаж. Возможность приобретения квартиры в ипотеку еще больше увеличит эти. По прогнозам ГК «КВС», в 2020 году компания выйдет на показатель в 50% онлайн-сделок.