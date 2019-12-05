Билайн снизил цены на безлимитный интернет в Финляндии и Эстонии

Ориентируясь на постоянный рост потребления мобильного интернета за границей, Билайн продолжает снижать стоимость популярной опции «Безлимитный интернет в роуминге». Воспользоваться предложением путешественники смогут в период с 26 ноября 2019 года по 10 января 2020 года. Стоимость опции составит всего 199 рублей в день вместо 350 рублей.

Традиционные рождественские ярмарки, концерты и необычные фестивали, путешествия по европейским городам и знакомство с местными достопримечательностями для поклонников спокойного отдыха или же долгожданное открытие горнолыжного сезона для экстремалов – все это и не только ждёт российских путешественников, решивших провести праздники в Финляндии или Эстонии. По данным Билайн.Аналитика, чаще всего Финляндию и Эстонию посещают жители Западного региона, на втором месте по количеству роумеров из России – москвичи.

Подключить услугу «Безлимитный интернет в роуминге» можно с помощью специальной команды *110*20171# сразу же после прибытия в любой из городов Эстонии или Финляндии. Принцип работы услуги прост: первые 100 МБ интернет-трафика в сутки предоставляются на максимальной скорости, далее автоматически действует 1 ГБ дополнительного интернет-трафика на высокой скорости всего за 99 рублей. После его исчерпания скорость снижается до 128 Кбит/сек., которой достаточно для общения в мессенджерах, социальных сетях и использования поисковиков.

Плата за услугу 199 рублей в сутки списывается только в случае фактического начала использования мобильного интернета. Акция доступна для клиентов предоплатных тарифов.

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