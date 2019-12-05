Икра и салаты из супермаркетов: Эксперты напомнили петербуржцам о самых опасных продуктах в преддверии Нового года

Только заморская, баклажанная, будет украшать новогодние столы петербуржцев на эти праздники. Проверка, организованная 29 ноября инспекторами Россельхознадзора трех регионов и ФСБ, оставила город без тонн красной икры. И это хорошо, ведь деликатес был небезопасным.

В Петербурге сожгли четыре с половиной тонны красной икры неизвестного происхождения.Видео: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и и Псковской областям

Люди в форме нагрянули на два склада, в Московском и Фрунзенском районах Петербурга. Управление Россельхознадзора смутило несоответствие реальности и данных информационной системы «Меркурий»: судя по системе, здесь не должно было быть ни складов, ни продукции.

– Во время осмотра нашли незаконно добытую икру лососевых пород рыб, которую привезли из Петропавловска-Камчатского, – сообщают в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленобласти и Псковской области. – Обнаружили 168 контейнеров кубической формы и 79 пластиковых банок-шайб. Общая масса икры – около четырех с половиной тонн.

Икрой наполнили 79 маленьких баночек. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и и Псковской областям

Ни ветеринарно-сопроводительные документы, ни маркировки на банках с икрой, конечно, не было. А, поскольку производителя не установили, крупную партию деликатеса признали опасной.

– Спустя несколько дней весь товар был уничтожен методом сжигания, – добавляют в ведомстве.

... и 168 контейнеров. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и и Псковской областям

ФСБ завела на нарушителей уголовные дела. За производство, хранение и продажу небезопасной продукции торговцам икрой может грозить до шести лет за решеткой. Строже только за черную: за ее незаконную добычу и оборот светит до девяти лет тюрьмы.

ВОПРОС ЭКСПЕРТУ: Какие новогодние лакомства наиболее опасны?

Отвечает глава региональной общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий:

– Самый рискованный продукт для закупки в супермаркетах накануне Нового года – кулинарная продукция. Я имею в виду салаты, заправленные соусами. Согласно нашей проверке, 80 процентов оливье не соответствует требованиям по безопасности: в восьми образцах из десяти, проверенных в лаборатории Росстандарта, обнаружили бактерии группы кишечной палочки , превышение группы дрожжей, плесень и инородные микроорганизмы.

Продукт хранили в холодильниках. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и и Псковской областям

Второй опасный продукт – вся весовая продукция, включая красную икру. Красная икра – продукт скоропортящийся, она должна храниться при температуре от минус двух до нуля градусов. Поэтому если ее продают в сыром виде без охлаждения, то это нарушение санитарных норм. Даже если икра реализуется в жестяных банках, она все равно должна быть в холодильнике. И когда на кассе вам предлагаю купить баночку, имейте в виду, что кассир нарушает санитарные правила и что покупать такую икру небезопасно.

Икру испортили и затем сожгли. Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и и Псковской областям

А вот по шампанскому вопрос безопасности не стоит: эта продукция изготовлена промышленным способом. Просто нужно выбирать, что именно вы хотите, – газированный напиток или действительно игристое вино, приготовленное по всем технологиям и правилам. В Петербурге игристое вино производят по ускоренной технологии, его искусственно насыщают углекислым газом, потому оно не проходит все стадии брожения. Лучше приобретать шампанское производителей, у которых есть своя сырьевая база и которые готовят классически, в течение года-полутора, – это Крым и Краснодарский край.