«Надо тратить с умом»: Пенсионерка из Петербурга, выигравшая полмиллиарда рублей в лотерею, рассказала, как изменилась ее жизнь

Темы дня. Петербург - Пенсионерка, рассказала о своей жизни в новом статусе миллионера 00:00 00:00

Кто из нас не мечтает выиграть миллион? Для этого нужно лишь вытянуть счастливый билет. Именно так случилось и с обычной петербургской семьей. В январе уходящего года Любовь Догорова из простой пенсионерки превратились в мультимиллионера. А ее выигрыш был не просто крупным, а фантастическим – 500 миллионов рублей. Да, полмиллиарда! Любовь Феодосьевна рассказала, как изменилась их с мужем жизнь и как они распорядились такой суммой.

«У МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛО ПРЕДЧУВСТВИЕ»

Новогодний розыгрыш по традиции прошел 1 января – в национальной лотерее разыграли миллиард рублей. Но Любовь и ее супруг Сергей узнали, что стали обладателем его половины, не сразу – только после праздничных дней. Вспомнили про лотерею и решили проверить свой номер в интернете.

– Это был шок, это был страх даже какой-то, мы не верили. Потом мы позвонили, и нам сказали, что все это действительно так, – рассказала счастливица.

Как оказалось, семейная пара лотерейные билеты покупала постоянно. Складывали их на полочку, а потом проверяли.

– У меня еще родители участвовали в лотерее – отец всегда покупал. Я помню эти старые билет по 30 копеек. И я потом покупала такие, – рассказывает Любовь Феодосьевна. – У меня всегда было предчувствие, что я выиграю. Но что такую сумму, конечно, не думала!

2019-й год для петербургской пары начался с крупного выигрыша. Фото: Пресс-служба "Столото".

Несмотря на свой новый статус мультимиллионера, Любовь по-прежнему остается скромной женщиной и немного стесняется внимания журналистов. А о своем джек-поте говорит, что это чудо и подарок свыше. Признается, что кардинально менять свою жизнь и круг общения не собирается. И даже не столкнулась с завистью знакомых!

– Мои подруги были за нас рады. Я сразу им сказала: какая я была, такая я и есть, – говорит Любовь Феодосьевна. – Конечно, с деньгами лучше и веселей, но особенно раскидываться не стоит.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Петербургская пара уже позволила себе крупные траты – переехала в просторную квартиру в центре Петербурга и приобрела недвижимость детям.

– Конечно, сначала думаешь о самом главном – когда у тебя однокомнатная квартира, хочется хорошее жилье. И чтобы у детей была хорошая квартира, – делится петербурженка.

Сами пенсионеры теперь смогли оставить работу. Любовь подрабатывала гардеробщицей, а ее муж был слесарем. Часть суммы женщина подарила своему сыну, и он отправился в путешествие с женой. Этот отпуск тоже стал для семьи судьбоносным – после него молодые люди узнали о том, что станут родителями. Не так давно у Любови Феодосьевны появилась долгожданная внучка.

Петербурженка рассказала о своей жизни в новом статусе миллионера.Фото: Олег ЗОЛОТО

Выигрыш очень помог и в лечении мужа Любови. Теперь семейная пара собирается отдохнуть в санатории. А потом с новыми силами можно исполнять новые мечты. Любовь никогда не была заграницей и очень хочет увидеть Италию. А ее муж – мечтает о загородном доме. Это и есть ближайшие планы пары.

Но конечно, большая часть состояния осталась нетронутой – тратиться на все, что раньше было не по карману, петербуржцы не стали. Кроме того, миллионеры помогли не только своим близким, но и направили средства на благотворительность. Любовь скромно поделилась, что они уже поддержали несколько семьей, в которых есть инвалиды, и помогли человеку с операцией на сердце. Но добрыми делами Любовь хвастаться не хочет.

– Надо оставаться человеком. И надо тратить с умом. Я просто помогаю.