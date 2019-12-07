«Плевать туда, где из тебя сделали человека»: Боярский раскритиковал артистов, оскорбляющих россиян

Знаменитый д’Артаньян встал на защиту русского народа. Актер Михаил Боярский резко отреагировал на оскорбительные заявления нескольких известных артистов в адрес россиян. А именно – лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровских и певицы Лаймы Вайкуле. Напомним, что ранее рокер отметил, что русская нация деградирует. По мнению исполнителя хита «Хару Мамбуру», который сейчас живет в Америке, а в Россию ездит зарабатывать с концертами, всему виной зеленый змий.

– Народ убивает алкоголизм, смертность, нищета. Нация деградирует. Просто она хорошая и сильная, поэтому ее убивают, а она выживает, – заявил Покровский.

Такое высказывание о соотечественниках задело актера Михаила Боярского.

– Мне с ним не о чем говорить, потому что у меня другие понятия о нашей стране, другие соображения. Нет, мне неинтересен человек, который так высказывается о нашей стране, – рассказал знаменитый петербуржец «Царьграду».

Народный артист «прошелся» и по латвийской звезде эстрады. Ранее Лайма Вайкуле посетовала на то, что не услышала от русской публики бурных оваций на одной из последних музыкальных премий.

Боярский резко ответил артистам, что недопустимо «плевать туда, где из тебя сделали человека». И добавил, что сам он ценит внимание своих зрителей и количество аплодисментов его устраивает.

– Я в такие ситуации не попадаю. Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин, – добавил артист в разговоре с «Царьградом».